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فهد ياسين.. عميل قطر على رأس المخابرات الصومالية

تولِّي مراسل قناة الجزيرة السابق فهد ياسين رئاسة المخابرات الصومالية يعني أن جميع أسرار الدولة ستكون بيد الدوحة التي تتحكم في البلاد ومصير الملايين من أبنائها
تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
الصومال وقطر
الصومال وقطر
يوما تلو الآخر يتأكد الدور القطري المشبوه في الصومال من خلال توغل الدوحة والسعي إلى تصعيد نفوذها في هذا البلد الذي يعتبر من كبرى دول العالم معاناة على المستوى الإنساني، حيث عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد التي ترزح تحت وطأة الفقر، نتيجة تواصل سلسلة العمليات التي تقوم بها الحركات المتطرفة، وفي مقدمتها "الشباب المجاهدين" الصومالية. وتسعى قطر لاستغلال الظروف الإنسانية الصعبة التي عاشها بلد منكوب منذ تسعينيات القرن الماضي، لتنفيذ أجندة عدائية تستهدف ضرب استقرار بعض الدول من خلال سياسة مزدوجة باتت مكشوفة للجميع.
ففي الوقت الذي تدعم فيه التنمية والسلام والاستقرار أمام الكاميرات داخل الاجتماعات الدبلوماسية، نجد رجالها يمولون الإرهاب ويغذون الحركات المسلحة في هذا البلد. وبعد أيام على زيارة وفد قطري برئاسة محمد عبد الرحمن آل ثان، نائب وزير الخارجية إلى مقديشو، جاء تعيين فهد ياسين حاج طاهر مديرا لجهاز المخابرات
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مريم-مرداسي-وزيرة-الثقافة-الجزائرية (2)

استقالة وزيرة ثقافة الجزائر بعد مصرع 5 في حادث تدافع

ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، اليوم، السبت، أن مريم مرداسي، وزيرة الثقافة الجزائرية قدمت استقالتها اليوم من منصبها إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي قبلها. يأتي ذلك على خلفية مصرع خمسة من الشباب، وإصابة العشرات في حادث التدافع الذي وقع بحفلة مغني "الراب" سولكينج، الذي أقيم مساء، الخميس، الماضي باستاد "20 أغسطس" في (الجزائر) العاصمة، كان ينظمه "الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" التابع لوزارة الثقافة. وأظهرت لقطات فيديو، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مسعفين يحملون شخصاً على نقالة يُعتقد أنه أحد ضحايا التدافع.
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قتلى وجرحى بين قوات «الحزام الأمني» باليمن في كمين

قتل عدد من أفراد "الحزام الأمني" التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وجرح آخرون، جراء كمين لتنظيم "القاعدة" في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوب البلاد، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأفادت "روسيا اليوم" أن أفراد قوات "الحزام الأمني" الذين تعرضوا للكمين كانوا متجهين لتعزيز قوات "الانتقالي" في محافظة شبوة، ضد القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي. ودعا المجلس الانتقالي في بيان، أمس، الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار التي دعت إليها قيادة التحالف العربي وضمان سلامة القوات التابعة للتحالف بالمحافظة.
طقس-حار-مياه

غدا.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (3)

تأجيل محاكمة عمر البشير إلى السبت المقبل

انتهت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت، في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتقرر تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل، لسماع باقي الشهود في التهم الموجهة إليه. ووصل البشير إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهما بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم بغسيل الأموال، إذ ينتظر سماع شهود الاتهام في الجلسة الثانية، بعد أن عقدت الأولى السبت الماضي، ووجهت للبشير، في مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
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صحف-امراتية

صحف الإمارات: بريطانيا تحقق مع «الريان» القطري

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت الصراعات في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف. نبدأ من سوريا، حيث ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الجيش السوري تمكن أمس، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك، الواقعة جنوب محافظة إدلب، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة، على حساب الفصائل المسلحة، بينما اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على تفعيل الجهود من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من منطقة خفض التصعيد بإدلب.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: فرح في السودان.. وقطر تمول القاعدة

أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، استعدادات السودان للتوقيع اليوم على الوثيقة الدستورية، كما تناولت الأوضاع في اليمن وفلسطين، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن السودانيين يحتفلون اليوم بإبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الصداقة بالخرطوم، بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة وزعماء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية في السودان.
رجب-طيب-أردوغان وتميم بن حمد (2)

لبسط نفوذها.. تركيا تنشئ قاعدة عسكرية في قطر

تستعد أنقرة لإنشاء قاعدة عسكرية تركية جديدة في قطر، ومن المتوقع أن يفتتحها أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب "العربية". الكاتبة هند فرات قالت في مقالها بصحيفة حرييت التركية، إن "تركيا تعمل على بسط نفوذها من خلال تعزيز الهيكل الأمني والعسكري والسياسي على حد سواء". وأضافت فرات أنها زارت القوات التركية في الدوحة، واستمعت في ثكنة طارق بن زياد لقائد القوات المسلحة التركية وقائد القوات البرية العقيد مصطفى أيدن. وتابعت: "يواصل الجيش التركي مهامه في الدوحة تحت مسمى قيادة القوات القطرية- التركية، وسوف يرتفع العدد قريبا".
محمد-جواد-ظريف

ظريف يهدد القوات الأجنبية في الخليج: مهزومة مسبقا

أدلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بتصريحات شديدة اللهجة، اليوم الاثنين، في خلال زيارته العاصمة القطرية الدوحة. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن ظريف، أن "أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الأجنبية"، مهددا "القوات الأجنبية والتحالفات العسكرية، وأكد أنها مهزومة مسبقا وتمهد لزعزعة أمن المنطقة". وأشار وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه مع نظيره القطري في الدوحة، إلى مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
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