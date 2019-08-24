رياضة

عامر حسين يتقدم باستقالته من رئاسة لجنة المسابقات

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
عامر حسين
عامر حسين
علم «التحرير» أن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تقدم باستقالته، اليوم السبت. وعقدت لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول اليوم السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة. واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل.
ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور جمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي.  يشار إلى أن عمرو الجنايني قال إن مهمته تتلخص في إصلاح حال الكرة المصرية خلال الفترة التي سيقضيها، وسيكون ضمن أولوياته تعديل
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ثروت-سويلم

سويلم يستقيل من الجبلاية.. وتكليف العطار بمهامه

علم «التحرير» أن ثروت سويلم، المدير التنفيذي باتحاد الكرة، تقدم باستقالته، اليوم السبت. وعقدت لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول اليوم السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد، وقبلت اللجنة استقالة سويلم، كما قررت اللجنة تكليف وليد العطار بالقيام بمهام ثروت سويلم. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
تشيلسي

تشيلسي يحقق انتصاره الأول في البريميرليج مع لامبارد

تغلب نادي تشيلسي بقيادة مديره الفني فرانك لامبارد، على نظيره نوريتش سيتي بقيادة مدربه دانييل فاركي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على استاد كارو رود، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019- 2020، والتي قادها تحكيميا الحكم مارتن أتكينسون. وسجل ثلاثية البلوز تامي أبراهام (هدفين) في الدقيقتين (3- 68)، وماسون مونت في الدقيقة (17)، بينما أحرز هدفي نوريتش سيتي الثنائي تود كانتويل في الدقيقة (6)، وتيمو بوكي في الدقيقة (30).
وليد-ازارو

وليد أزارو مصدوم مما يحدث معه في الأهلي

تسيطر حالة من الصدمة على الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب التصعيد الغريب معه في علاقته بالقلعة الحمراء. وشنت جماهير الأهلي، أمس الجمعة، هجوما شديدا من المدرجات على أزارو، وذلك في أثناء المباراة التى جمعت المارد الأحمر بنظيره فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، فى إطار إياب الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والذى انتهى بفوز تاريخي لنادي القرن الإفريقي بتسعة أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة أصحاب الرداء الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية.
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ثروت-سويلم

سويلم يستقيل من الجبلاية.. وتكليف العطار بمهامه

علم «التحرير» أن ثروت سويلم، المدير التنفيذي باتحاد الكرة، تقدم باستقالته، اليوم السبت. وعقدت لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول اليوم السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد، وقبلت اللجنة استقالة سويلم، كما قررت اللجنة تكليف وليد العطار بالقيام بمهام ثروت سويلم. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
اتحاد-الكرة

دمج لجنة عمومية الجبلاية المفوضة مع المجلس المؤقت

كشف محمد الطويلة، رئيس اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية بالاتحاد المصري لكرة القدم، لجميع أعضاء الجمعية العمومية، عن استجابة الدولة لدمج العمل المشترك من خلال لجنة واحدة تضم أعضاء من اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية واللجنة المشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك للعمل على تخطيط وتطوير كرة القدم في مصر. وقال الطويلة إن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد له خلال مكالمة هاتفية احترام الدولة لأهمية وشرعية الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم وأهمية دورها الطليعي في التخطيط والتطوير لكرة القدم بالمرحلة القادمة.
اشرف-صبحى

اجتماع بين لجنة الجبلاية ووزير الرياضة.. وفضل يتخلف

علمت «التحرير»، اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإدارة شؤون الكرة فى مصر، وصلوا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة للاجتماع مع وزير الرياضة أشرف صبحي. وحضر الاجتماع عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، ونائبه جمال محمد على، والعضوان أحمد عبد الله وسحر عبد الحق، بينما تخلف محمد فضل عن الحضور بسبب سفره للخارج. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية.
اتحاد-الكرة

جمال محمد علي يكشف موعد اجتماع لجنة إدارة الجبلاية

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل وقال علي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اللجنة قررت عقد الاجتماع الأسبوع المقبل بسبب وجود محمد فضل خارج مصر خلال الوقت الحالي. وشدد نائب رئيس لجنة إدارة الجبلاية على أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها الفيفا للجنة المؤقتة خلال مدة عملها، كما ستتم مناقشة بعض الملفات الأخرى أبرزها ملف المدير الفني للمنتخب الأول.
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