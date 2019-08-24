هل تدفع أمريكا ثمن صدام إيران وإسرائيل بالعراق؟

باتت هناك حالة من الخوف لدى الولايات المتحدة، من أن يتسع الصراع بين إيران وإسرائيل ليشمل الوجود الأمريكي في العراق، وبالأخص البعثات الدبلوماسية هناك

تحرير:محمود نبيل ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

العراق

على مدى السنوات القليلة الماضية لمست منطقة الشرق الأوسط آثار الصراع بين إسرائيل وإيران، والذي تشعب ليشمل العديد من المناطق في البلدان العربية، وبالأخص داخل سوريا والعراق، وهما البلدان اللذان توجد فيهما عناصر ومعاقل لإيران بشكل واضح. الصراع الذي تحول من المعارك الدبلوماسية وتصريحات المسؤولين في كلا الجانبين إلى خطط عسكرية موسعة في عدد من بلدان المواجهة، بات ينعكس على الأوضاع في تلك الدول العربية، خاصة وسط حالة من انعدام الأمن في بعض مناطقها، وبالأخص التي يوجد فيها الأمريكيون.

وأفادت تقارير دولية مختلفة أن إسرائيل تبدو قد وسعت معركتها سرا ضد الأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط لتشمل العراق، مما يخاطر بتصعيد قد يشعل صراعًا بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل القريب، لا سيما أن بغداد لا تزال مقرا استراتيجيا للقوات الأمريكية في المنطقة. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين