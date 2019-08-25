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أغرب السيارات الرياضية في الأسواق العالمية

ترتبط السيارات الرياضية بالغرابة بشكل رئيسي، إلا أن بعض الموديلات استطاعت أن تصنع لنفسها شعبية كبيرة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي رغم غرابتها
تحرير:محمود نبيل ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
تيسلا موديل X
تيسلا موديل X
لا شك أن السيارات الرياضية كان لها دومًا شعبية واسعة في العشرات من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي جاء على الرغم من غرابتها واختلافها بشكل واضح عن العديد من السيارات التي أنتجت من مختلف الطرز والإمكانيات الفنية والشكلية. وخلال السنوات القليلة الماضية، كانت العشرات من السيارات الرياضية تثير اندهاش الجمهور، ليس فقط لإمكانياتها الفنية الرائعة والعالية، ولكن أيضًا لما وفرتها على مستوى المنافسة مع العشرات من الموديلات التي تنتمي لنفس الطراز وتتمتع بقدرات فنية مشابهة.
وفي هذا السياق تستعرض مجلة "موتور 1" المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات الرياضية الكروس أوفر والميني فان الأكثر غرابة في الأسواق بالوقت الحالي. فورد إكسبلورار كانت فورد إكسبلورار دومًا قادرة على أن تكون مركبة قوية، وليس هناك شك في أن الشركة المصنعة للسيارة
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