أغرب السيارات الرياضية في الأسواق العالمية

ترتبط السيارات الرياضية بالغرابة بشكل رئيسي، إلا أن بعض الموديلات استطاعت أن تصنع لنفسها شعبية كبيرة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي رغم غرابتها
لا شك أن السيارات الرياضية كان لها دومًا شعبية واسعة في العشرات من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي جاء على الرغم من غرابتها واختلافها بشكل واضح عن العديد من السيارات التي أنتجت من مختلف الطرز والإمكانيات الفنية والشكلية.
وخلال السنوات القليلة الماضية، كانت العشرات من السيارات الرياضية تثير اندهاش الجمهور، ليس فقط لإمكانياتها الفنية الرائعة والعالية، ولكن أيضًا لما وفرتها على مستوى المنافسة مع العشرات من الموديلات التي تنتمي لنفس الطراز وتتمتع بقدرات فنية مشابهة.
وفي هذا السياق تستعرض مجلة "موتور 1" المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات الرياضية الكروس أوفر والميني فان الأكثر غرابة في الأسواق بالوقت الحالي.
فورد إكسبلورار
كانت فورد إكسبلورار دومًا قادرة على أن تكون مركبة قوية، وليس هناك شك في أن الشركة المصنعة للسيارة
وفي هذا السياق تستعرض مجلة "موتور 1" المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات الرياضية الكروس أوفر والميني فان الأكثر غرابة في الأسواق بالوقت الحالي.
فورد إكسبلورار
كانت فورد إكسبلورار دومًا قادرة على أن تكون مركبة قوية، وليس هناك شك في أن الشركة المصنعة للسيارة لديها سجل جيد للغاية مع هذه السلسلة، لذلك كان من المتوقع النجاح، إلا أن هذا الموديل صُنع بطريقة غير جيدة.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
وخلال السنوات القليلة الماضية، كانت السيارة واحدة من الموديلات التي لاقت إعجابا كبيرا من الجماهير، لا سيما في الأسواق التي تميل إلى الموديلات الرياضية متعددة الأغراض.
فولفو XC90
تتفانى الشركة السويدية في تقديم العديد من الإمكانيات الفنية، وبالأخص في مجال الحفاظ على أمان الأسر وتوفير وسائل الراحة وبشكل لم يسبق له مثيل في السنوات الماضية، جعل السيارة ذات شعبية كبيرة في الأسواق العالمية.
«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تُفضلها النساء في مصر
وعلى الرغم من تلك القدرات، فإن ذلك لا يمكن أن يكون من العوامل التي تجعلنا نعتبر سيارة فولفو -حال الحصول عليها مستعملة- خيارًا جيدًا، لا سيما أنها من السيارات الفاخرة المكلفة على مستوى الامتلاك أو حتى الصيانة بشكل دوري في الأسواق العالمية.
رولز رويس فانتوم
لا شك أنها واحدة من أكفأ الإصدارات التي أطلقتها الشركة البريطانية في الأسواق العالمية، حيث صنعت رولز رويس هذه النسخة من فانتوم بشكل خاص للفئات الثرية، والتي سعت من خلالها لاستهداف مجموعة كبيرة من الفئات الجماهيرية، والتي بالفعل أعجبت بأداء السيارة بشكل عام، وبالأخص على المستوى الفني الذي ارتبط بشكل أساسي بمدى قدراتها الفنية وإمكانيات محركها القوي ذي القوة العالية.
أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018
كرايسلر باسيفيكا
لا شك أن كرابسلر باسيفيكا تعد من أهم السيارات الهجين بالأسواق العالمية، وهي تتمتع بقدرات كبيرة على المستوى الفني والشكل الخارجي، لا سيما أنها كانت من بين الموديلات الهجين التي جمعت بين محبي السيارات الكهربائية والتي تعمل بالوقود المحروق، وهو ما أهلها للحصول على تقييم عال من حيث الأداء والعوامل الخاصة بالجذب، وذلك من وجهة نظر الخبراء، والذين أكدوا قدرات السيارة بشكل رئيسي.
أفضل سيارات «فيراري» على مر التاريخ
تيسلا موديل X
باتت من أهم السيارات الكهربائية الفاخرة في الأسواق العالمية، لا سيما أنها تتمتع بإمكانيات كبيرة على مستوى التكنولوجيا المشغلة للسيارة، كما يصنفها البعض على أنها واحدة من أهم السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية، إن لم تكن الأفضل على الإطلاق خلال الوقت الحال.
وبخلاف القدرات الفنية الهائلة، تبدو تيسلا موديل X من بين أهم السيارات التي توفر رفاهية كبيرة على مستوى القيادة، ولذلك فإن هذا الموديل الذي تنتجه الشركة الأمريكية في الأسواق خلال الفترة الماضية.