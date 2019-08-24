الجنايني: «بنعتبر نفسنا كوماندوز لإنقاذ الاتحاد»

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

عمرو الجنايني

قال عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، إنه يتشرف بوجوده مع زملائه في مرحلة حساسة جدا من تاريخ الكرة المصرية، مضيفًا: "لا يخفى على أحد حزن الجميع من خروجنا من كأس الأمم، ماحدش هييجي بعصا سحرية، كل اللي إحنا نقدر نعمله إننا نطبق نظام وعلم واجتهاد والتزام، ولو كل واحد عمل اللي بيعمله، كما ينبغي أن يكون هنبقى في حتة تانية، وهننجح في مهمتنا، والموقف مش صعب أوي في اتحاد الكرة، سهل جدا لو اشتغلنا صح وكل واحد بقى ليه دور، والنتيجة هتكون نجاح مافيش حد فينا عرف الفشل في يوم، ومش هنألف إحنا مش سحرة، وهنشوف الناجحين اللي قبلنا عملوا إيه وهنعمل زيهم".

واستكمل عمرو الجنايني: "سنطبق اللوائح على أي شخص ودي حاجة ماتزعلش، وباقول للإعلام ماعندناش حل غير إننا ندعم بعض، ومش هنظلم حد، وأنا اشتغلت 33 سنة ماعرفتش كلمة فشل، وهنشتغل واحنا متحملين ضغوط فوق طاقة البشر". وتابع رئيس اتحاد الكرة المؤقت: "لائحة النظام الأساسي محتاجة جهد وشغل من نار علشان نشتغل عليها

واستكمل عمرو الجنايني: "سنطبق اللوائح على أي شخص ودي حاجة ماتزعلش، وباقول للإعلام ماعندناش حل غير إننا ندعم بعض، ومش هنظلم حد، وأنا اشتغلت 33 سنة ماعرفتش كلمة فشل، وهنشتغل واحنا متحملين ضغوط فوق طاقة البشر".



وتابع رئيس اتحاد الكرة المؤقت: "لائحة النظام الأساسي محتاجة جهد وشغل من نار علشان نشتغل عليها ونطورها، واحنا اتأخرنا أوي في الموضوع ده والـ9 سنين اللي فاتت شهدت تطورا كبيرا جدا في اللوائح".



وأتم الجنايني: "الناس دي لا نازلة انتخابات ولا عاوزة تخش انتخابات ولا تدخل في أي صدام مع أي طرف، إحنا جايين نتحمل المسؤولية لمدة معينة بمهام واضحة ونسلم الراية بعد كده للمجلس الجديد، والناس دي مش عاوزة حاجة خالص، إحنا بنعتبر نفسنا كوماندوز لإنقاذ الاتحاد".

