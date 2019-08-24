رياضة

الجنايني: «بنعتبر نفسنا كوماندوز لإنقاذ الاتحاد»

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
قال عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، إنه يتشرف بوجوده مع زملائه في مرحلة حساسة جدا من تاريخ الكرة المصرية، مضيفًا: "لا يخفى على أحد حزن الجميع من خروجنا من كأس الأمم، ماحدش هييجي بعصا سحرية، كل اللي إحنا نقدر نعمله إننا نطبق نظام وعلم واجتهاد والتزام، ولو كل واحد عمل اللي بيعمله، كما ينبغي أن يكون هنبقى في حتة تانية، وهننجح في مهمتنا، والموقف مش صعب أوي في اتحاد الكرة، سهل جدا لو اشتغلنا صح وكل واحد بقى ليه دور، والنتيجة هتكون نجاح مافيش حد فينا عرف الفشل في يوم، ومش هنألف إحنا مش سحرة، وهنشوف الناجحين اللي قبلنا عملوا إيه وهنعمل زيهم".
واستكمل عمرو الجنايني: "سنطبق اللوائح على أي شخص ودي حاجة ماتزعلش، وباقول للإعلام ماعندناش حل غير إننا ندعم بعض، ومش هنظلم حد، وأنا اشتغلت 33 سنة ماعرفتش كلمة فشل، وهنشتغل واحنا متحملين ضغوط فوق طاقة البشر". وتابع رئيس اتحاد الكرة المؤقت: "لائحة النظام الأساسي محتاجة جهد وشغل من نار علشان نشتغل عليها
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مران-المنتخب‎ (7)

الجنايني يكشف موعد حسم ملف مدرب منتخب مصر

أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أن ملف المدير الفني للمنتخب الوطني، سيتم حسمه خلال أيام، قائلا: "ملف مدرب منتخب مصر سيتم حسمه خلال أيام، وعندنا معايير محددة، لكن طبعًا إحنا عارفين إن المدرب هيكون محلي، وهناك 6 أو 7 مرشحين لتدريب الفراعنة، وهنشوف سلبيات وإيجابيات كل مدرب ايه وهنختار الأصلح". وواصل الجنايني: "أنا مصري قبل ما أكون زمالكاوي، وكل اللي أقدر أقوله الناس هتشوف عدل وتطبيق لوائح، ومش معنى إني باهزر مع واحد صاحبي الناس تقول إني هاضايق الأهلاوية، وأنا مش هاجامل حد، ولو جبتلي سكينة على رقبتي".
عمرو -الجناينى

الجنايني: بديلنا مر.. ولن نطبق الفار في الدور الأول

يرى عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أن البديل لتعيين لجنة في الجبلاية كان مرًا، قائلا: "البديل لتعيين لجنة في اتحاد الكرة كان مرا، وكان ممكن نروح لبلاد تانية حصلت ليها مشاكل كتير جدا، لكن الحمد لله ماروحناش". وواصل الجنايني: "تسعيرة الدوري المصري لا تذكر، وزمان كان التليفزيون بيشتري ماتشات الأهلي والزمالك مع بعض بسعر كبير جدًا لأسباب ما، بعدنا عن الموضوع ده فترة، لكن إحنا بالاجتهاد هنرجع ده تاني، وقررنا إعادة تشكيل اللجان داخل الاتحاد، واستمرار اللجان الحالية لحين تشكيل اللجان الجديدة، وهنعلن خلال الأسبوع ده".
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-طائرة

مصر تتغلب على المكسيك في مونديال الطائرة للناشئين

تأهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئين لثمن النهائي في بطولة العالم تحت 19 عامًا في صدارة المجموعة، بعد تحقيق الانتصار الرابع تواليا اليوم السبت على المكسيك وصيف أمريكا الشمالية بثلاثة أشواط نظيفة، لتتصدر بالتالي مصر المجموعة التي تضم إلى جانبها كلا من ألمانيا واليابان والمكسيك والأرجنتتين والمقامة حاليا في تونس وحتى يوم 30 من شهر أغسطس الجاري، وحسم شباب الفراعنة الشوط الأول بنتيجة 25- 23، وحسمت مصر الشوط الثاني بنفس النتيجة قبل حسم الشوط الثالث بنتيجة 25- 21.
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ثروت-سويلم

سويلم يستقيل من الجبلاية.. وتكليف العطار بمهامه

علم «التحرير» أن ثروت سويلم، المدير التنفيذي باتحاد الكرة، تقدم باستقالته، اليوم السبت. وعقدت لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول اليوم السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد، وقبلت اللجنة استقالة سويلم، كما قررت اللجنة تكليف وليد العطار بالقيام بمهام ثروت سويلم. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
عامر-حسين

عامر حسين يتقدم باستقالته من رئاسة لجنة المسابقات

علم «التحرير» أن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تقدم باستقالته، اليوم السبت. وعقدت لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول اليوم السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة. واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل.
اتحاد-الكرة

دمج لجنة عمومية الجبلاية المفوضة مع المجلس المؤقت

كشف محمد الطويلة، رئيس اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية بالاتحاد المصري لكرة القدم، لجميع أعضاء الجمعية العمومية، عن استجابة الدولة لدمج العمل المشترك من خلال لجنة واحدة تضم أعضاء من اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية واللجنة المشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك للعمل على تخطيط وتطوير كرة القدم في مصر. وقال الطويلة إن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد له خلال مكالمة هاتفية احترام الدولة لأهمية وشرعية الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم وأهمية دورها الطليعي في التخطيط والتطوير لكرة القدم بالمرحلة القادمة.
اشرف-صبحى

اجتماع بين لجنة الجبلاية ووزير الرياضة.. وفضل يتخلف

علمت «التحرير»، اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإدارة شؤون الكرة فى مصر، وصلوا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة للاجتماع مع وزير الرياضة أشرف صبحي. وحضر الاجتماع عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، ونائبه جمال محمد على، والعضوان أحمد عبد الله وسحر عبد الحق، بينما تخلف محمد فضل عن الحضور بسبب سفره للخارج. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية.
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