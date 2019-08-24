مصر تتغلب على المكسيك في مونديال الطائرة للناشئين

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م

منتخب مصر

تأهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئين لثمن النهائي في بطولة العالم تحت 19 عامًا في صدارة المجموعة، بعد تحقيق الانتصار الرابع تواليا اليوم السبت على المكسيك وصيف أمريكا الشمالية بثلاثة أشواط نظيفة، لتتصدر بالتالي مصر المجموعة التي تضم إلى جانبها كلا من ألمانيا واليابان والمكسيك والأرجنتتين والمقامة حاليا في تونس وحتى يوم 30 من شهر أغسطس الجاري، وحسم شباب الفراعنة الشوط الأول بنتيجة 25- 23، وحسمت مصر الشوط الثاني بنفس النتيجة قبل حسم الشوط الثالث بنتيجة 25- 21.

وجمعت مصر بالتالي 11 نقطة من خلال تحقيق 4 انتصارات، حيث يحصد الفائز بنتيجة 3-1 أو 3-0، 3 نقاط، بينما يحصل الفائز بنتيجة 3-2 على نقطتين، في الوقت الذي يحصل فيه الخاسر على نقطة واحدة. وحقق الفراعنة إنجازا غير مسبوق بالفوز بجميع المباريات في الدور الأول، وذلك في مشاركته رقم 11 في بطولة العالم للناشئين

وجمعت مصر بالتالي 11 نقطة من خلال تحقيق 4 انتصارات، حيث يحصد الفائز بنتيجة 3-1 أو 3-0، 3 نقاط، بينما يحصل الفائز بنتيجة 3-2 على نقطتين، في الوقت الذي يحصل فيه الخاسر على نقطة واحدة.



وحقق الفراعنة إنجازا غير مسبوق بالفوز بجميع المباريات في الدور الأول، وذلك في مشاركته رقم 11 في بطولة العالم للناشئين من أصل 16 نسخة سابقة للبطولة.



يذكر أن أفضل إنجازات منتخب الناشئين في بطولات العالم، هو الحصول على المركز الرابع في نسخة 2001 التي احتضنتها مصر.



يذكر أن مصر تغلبت في دور المجموعات على اليابان بطلة آسيا وألمانيا بطلة أوروبا وعلى الأرجنتين وصيفة أمريكا الجنوبية وعلى المكسيك وصيف أمريكا الشمالية.