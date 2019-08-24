رياضة

مصر تتغلب على المكسيك في مونديال الطائرة للناشئين

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م
منتخب مصر
منتخب مصر
تأهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئين لثمن النهائي في بطولة العالم تحت 19 عامًا في صدارة المجموعة، بعد تحقيق الانتصار الرابع تواليا اليوم السبت على المكسيك وصيف أمريكا الشمالية بثلاثة أشواط نظيفة، لتتصدر بالتالي مصر المجموعة التي تضم إلى جانبها كلا من ألمانيا واليابان والمكسيك والأرجنتتين والمقامة حاليا في تونس وحتى يوم 30 من شهر أغسطس الجاري، وحسم شباب الفراعنة الشوط الأول بنتيجة 25- 23، وحسمت مصر الشوط الثاني بنفس النتيجة قبل حسم الشوط الثالث بنتيجة 25- 21.
وجمعت مصر بالتالي 11 نقطة من خلال تحقيق 4 انتصارات، حيث يحصد الفائز بنتيجة 3-1 أو 3-0، 3 نقاط، بينما يحصل الفائز بنتيجة 3-2 على نقطتين، في الوقت الذي يحصل فيه الخاسر على نقطة واحدة. وحقق الفراعنة إنجازا غير مسبوق بالفوز بجميع المباريات في الدور الأول، وذلك في مشاركته رقم 11 في بطولة العالم للناشئين
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مران-المنتخب‎ (7)

الجنايني يكشف موعد حسم ملف مدرب منتخب مصر

أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أن ملف المدير الفني للمنتخب الوطني، سيتم حسمه خلال أيام، قائلا: "ملف مدرب منتخب مصر سيتم حسمه خلال أيام، وعندنا معايير محددة، لكن طبعًا إحنا عارفين إن المدرب هيكون محلي، وهناك 6 أو 7 مرشحين لتدريب الفراعنة، وهنشوف سلبيات وإيجابيات كل مدرب ايه وهنختار الأصلح". وواصل الجنايني: "أنا مصري قبل ما أكون زمالكاوي، وكل اللي أقدر أقوله الناس هتشوف عدل وتطبيق لوائح، ومش معنى إني باهزر مع واحد صاحبي الناس تقول إني هاضايق الأهلاوية، وأنا مش هاجامل حد، ولو جبتلي سكينة على رقبتي".
عمرو -الجناينى

الجنايني: بديلنا مر.. ولن نطبق الفار في الدور الأول

يرى عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أن البديل لتعيين لجنة في الجبلاية كان مرًا، قائلا: "البديل لتعيين لجنة في اتحاد الكرة كان مرا، وكان ممكن نروح لبلاد تانية حصلت ليها مشاكل كتير جدا، لكن الحمد لله ماروحناش". وواصل الجنايني: "تسعيرة الدوري المصري لا تذكر، وزمان كان التليفزيون بيشتري ماتشات الأهلي والزمالك مع بعض بسعر كبير جدًا لأسباب ما، بعدنا عن الموضوع ده فترة، لكن إحنا بالاجتهاد هنرجع ده تاني، وقررنا إعادة تشكيل اللجان داخل الاتحاد، واستمرار اللجان الحالية لحين تشكيل اللجان الجديدة، وهنعلن خلال الأسبوع ده".
عمرو -الجناينى

الجنايني: «بنعتبر نفسنا كوماندوز لإنقاذ الاتحاد»

قال عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، إنه يتشرف بوجوده مع زملائه في مرحلة حساسة جدا من تاريخ الكرة المصرية، مضيفًا: "لا يخفى على أحد حزن الجميع من خروجنا من كأس الأمم، ماحدش هييجي بعصا سحرية، كل اللي إحنا نقدر نعمله إننا نطبق نظام وعلم واجتهاد والتزام، ولو كل واحد عمل اللي بيعمله، كما ينبغي أن يكون هنبقى في حتة تانية، وهننجح في مهمتنا، والموقف مش صعب أوي في اتحاد الكرة، سهل جدا لو اشتغلنا صح وكل واحد بقى ليه دور، والنتيجة هتكون نجاح مافيش حد فينا عرف الفشل في يوم، ومش هنألف إحنا مش سحرة، وهنشوف الناجحين اللي قبلنا عملوا إيه وهنعمل زيهم".
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
جون-انطوي

رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
أشرف-بن شرقي-و-محمد-أونجم

بن شرقي وأوناجم يصلان القاهرة للانضمام للزمالك

وصل منذ قليل أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الجديد، والمغربى محمد أوناجم، جناح فريق الوداد المغربي، لمطار القاهرة الدولي، استعدادًا لعقد جلسة مع مسئولي الأبيض للتوقيع على عقود انضمام الأخير لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف مصدر بنادى الزمالك أن أوناجم سيدخل في صفقة تبادلية مع الكونغولي كاسونجو كابونجو، لاعب الزمالك، على أن تتحمل القلعة البيضاء أيضًا قيمة مالية إضافية. وكان رئيس نادى الزمالك قد أعلن أن النادي سيكشف عن صفقة عربية جديدة خلال الساعات المقبلة لمواصلة تدعيم الفريق بعناصر مميزة.
محمود-متولى (3)

متولي يتحدث عن انتقاله للأهلي وأحلام يتمنى تحقيقها

لاعب ارتبط اسمه كثيرا بالانتقال للنادي الأهلي، طالبت الجماهير بالتعاقد معه ووجدت فيه الحل الرئيس لأزمة الأهلي الدفاعية، إنه محمود متولي قائد فريق الإسماعيلي، وأتم انتقاله لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأجرى الموقع الرسمي للمارد الأحمر حوارًا مطولا مع اللاعب أعرب فيه عن سعادته الكبيرة بعد انتقاله بشكل رسمي لصفوف القلعة الحمراء، وتمنى أن يكون على قدر ثقة وطموحات جماهير الأهلي.
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