ماكرون لترامب: هدفنا عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا

تحرير:وكالات ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اجتماعا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على هامش قمة الدول السبع، قال خلاله: "لدينا هدف مشترك بخصوص منع إيران من امتلاك السلاح النووي والحفاظ على أمن المنطقة"، وذلك حسبما نقل موقع سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم السبت، دون ذكر المزيد من التفاصيل. ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي، أن قمة مجموعة "السبع الكبار" التي تستضيفها بلاده، ستركز على ملف إيران والأزمات الدولية الكبرى، ومن بينها النزاعات في سوريا وليبيا وأوكرانيا.

وفي رسالة متلفزة إلى الشعب الفرنسي، اليوم، استعرض ماكرون الأجندة التي سيناقشها قادة الدول الأعضاء في مجموعة G7 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، كندا، الولايات المتحدة) في مدينة بياريتس جنوب فرنسا، مؤكدا أن المجموعة تسعى لضمان السلام والأمن في العالم، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وقال: