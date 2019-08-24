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ماكرون لترامب: هدفنا عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا

تحرير:وكالات ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
عقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اجتماعا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على هامش قمة الدول السبع، قال خلاله: "لدينا هدف مشترك بخصوص منع إيران من امتلاك السلاح النووي والحفاظ على أمن المنطقة"، وذلك حسبما نقل موقع سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم السبت، دون ذكر المزيد من التفاصيل. ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي، أن قمة مجموعة "السبع الكبار" التي تستضيفها بلاده، ستركز على ملف إيران والأزمات الدولية الكبرى، ومن بينها النزاعات في سوريا وليبيا وأوكرانيا.
وفي رسالة متلفزة إلى الشعب الفرنسي، اليوم، استعرض ماكرون الأجندة التي سيناقشها قادة الدول الأعضاء في مجموعة G7 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، كندا، الولايات المتحدة) في مدينة بياريتس جنوب فرنسا، مؤكدا أن المجموعة تسعى لضمان السلام والأمن في العالم، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وقال:
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شيخ الأزهر: مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي بجانب بحوث علمية جادة من أجل تقدم وطننا الحبيب. وأضاف شيخ الأزهر، خلال لقائه مع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم السبت، لبحث سبل دعم التعاون العلمي بين الأزهر والأكاديمية، إن العمل على زيادة الوعي هو أول خطوات النجاح، مؤكدا أننا لدينا شباب مميز يحتاج كل الدعم والتشجيع حتى يخرج ما لديه من قدرات وابتكارات.
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الصحة: الكشف على 76 ألف حاج بمكة والمدينة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، بيانا تقول فيه، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم السبت، 76 ألفا و339 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و48 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و291 حالة في المدينة المنورة، موضحة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
السيسى-بالعجلة-خلال-مشاركته-في-ماراثون-السلام-للدراجات (3)

عجلة لكل مواطن| هل تتجه الدولة لتصنيع الدراجات محليا

ماراثون حكومي بين الوزارات لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوفير الدراجات للمواطنين، فكانت البداية مع إعلان وزارة التعليم العالي إطلاق مبادرة رياضية تحت شعار "دراجة لكل طالب"، ولحقتها وزارة الشباب والرياضة بمبادرة بعنوان "دراجة لكل مواطن"، وتهدف الوزارتان إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين بدلا من اعتمادهم على السيارات التي تضر البيئة والإنسان بالعوادم المنبعثة منها، إضافة إلى سعيهم لترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، وذلك بتوفير الحكومة لهذه الدراجات.
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غدا.. مصر للطيران تسير رحلة لعودة 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل 3 آلاف و700 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، التي بدأت يوم 14 أغسطس الجاري وتنتهي في 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تقلع رحلات من جدة لنقل 2000 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم وبعثات الداخلية وتنازلات وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.
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مظاهرات -ضد-ظريف (3)

«لا للديكتاتور المجرم».. ظريف غير مرغوب فيه بأوروبا

"لا للديكتاتور خامنئي" و"لا لنظام ولاية الفقيه" و"ظريف مجرم.. يمثل نظاما يقمع الشعب الإيراني"، لافتات رفعها الإيرانيون في العاصمة الفرنسية للتعبير عن غضبهم ورفضهم الزيارة التي يقوم بها وزير الخاريجية الإيراني محمد جواد ظريف. ففي الوقت الذي تحاول فيه فرنسا لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي قبل قمة مجموعة السبع، تظاهر مئات الإيرانيين في باريس ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى فرنسا، ولم يكتفوا برفض الزيارة فقط إلا أنهم طالبوا بقطع العلاقات مع طهران ودعم احتجاجات الشعب الإيراني المطالبة بإسقاط النظام.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يصل إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون". وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عدداً من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في إفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.
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هل تعود روسيا لمجموعة السبع بموافقة ترامب؟

على الرغم من المشكلات العديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن هناك بعض نقاط الاتفاق التي ظهرت مؤخرًا في الرؤى الخاصة بالجانبين بشأن التعامل مع التهديدات الروسية للغرب، وبالأخص قارة أوروبا. وخلال الساعات القليلة الماضية، بدا من الواضح أن هناك اتفاقا بشأن التعامل مع روسيا، حيث عبَر الرئيس الأمريكي عن دعمه لإعادة موسكو مجددًا إلى مجموعة السبع، وهو الأمر الذي لقى صدى واسعا لدى نظيره الفرنسي، والذي تستضيف بلاده القمة العام الجاري.
ترامب-وماكرون (1)

ترامب يهاجم ماكرون بسبب إيران: لا تتحدث باسم أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إيران تعاني من مشكلة مالية خطيرة، وإن النظام في طهران يرغب بشدة في التحدث إلى الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس الأمريكي، على موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر"، أن طهران تتلقى إشارات متضاربة من جميع الذين يزعمون أنهم يمثلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون. وتابع ترامب، أنه يعلم أن إيمانويل ماكرون يُريد الخير للجميع، وكذلك الآخرون، لكن لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة، واشنطن تستطيع أن تتحدث باسمها ولنفسها. وشدد ترامب على أن لا أحد مصرح له بأي شكل من الأشكال أن يمثلنا أو يتحدث باسمنا.
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