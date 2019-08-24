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الصحة: الكشف على 76 ألف حاج بمكة والمدينة

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م
حجاج - صورة أرشيفية
حجاج - صورة أرشيفية
أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، بيانا تقول فيه، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم السبت، 76 ألفا و339 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و48 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و291 حالة في المدينة المنورة، موضحة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
من جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 266 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 221 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 45 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.وأضاف قنديل، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ27 حالة بمستشفيات السعودية حتى صباح اليوم،
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.الحجاج (5)

غدا.. مصر للطيران تسير رحلة لعودة 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل 3 آلاف و700 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، التي بدأت يوم 14 أغسطس الجاري وتنتهي في 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تقلع رحلات من جدة لنقل 2000 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم وبعثات الداخلية وتنازلات وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.
.الحجاج (7)

الصحة: الكشف على 74 ألف حاج في البعثة الطبية

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له، اليوم الخميس، إنه تم الكشف على 74 ألفا و530 حاجا مصريا حتى الآن، وصرف العلاج اللازم لهم خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات من بينها 69 ألفا و492 حالة بمكة المكرمة و5038 حالة بالمدينة المنورة، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
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مصر للطيران: تسيير 22 رحلة لعودة 4800 حاج

‎تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، وتسير الشركة، غدا الجمعة، 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة وبرج العرب لنقل 4 آلاف و800 حاج، ومن المقرر أن تسير الشركة الرحلات بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2500 حاجا من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و11 رحلة من المدينة المنورة لنقل 2300 حاجا من حجاج تضامن البحيرة ومطروح والقاهرة والإسكندرية والفيوم والغربية، وقرعة سوهاج والبحيرة والوادي الجديد والأقصر وقنا، بخلاف رحلات العمل.
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الصحة: الكشف على 70 ألف حاج بمكة والمدينة

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان له، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء، 70 ألفا و414 حالة مرضية إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها من بينها 65 ألفا و482 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4 آلاف و932 حالة في المدينة المنورة، مضيفا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
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