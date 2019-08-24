الصحة: الكشف على 76 ألف حاج بمكة والمدينة

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م

حجاج - صورة أرشيفية

أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، بيانا تقول فيه، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم السبت، 76 ألفا و339 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و48 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و291 حالة في المدينة المنورة، موضحة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 266 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 221 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 45 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.وأضاف قنديل، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ27 حالة بمستشفيات السعودية حتى صباح اليوم،