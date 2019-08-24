الجنايني: بديلنا مر.. ولن نطبق الفار في الدور الأول

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

عمرو الجنايني

يرى عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أن البديل لتعيين لجنة في الجبلاية كان مرًا، قائلا: "البديل لتعيين لجنة في اتحاد الكرة كان مرا، وكان ممكن نروح لبلاد تانية حصلت ليها مشاكل كتير جدا، لكن الحمد لله ماروحناش". وواصل الجنايني: "تسعيرة الدوري المصري لا تذكر، وزمان كان التليفزيون بيشتري ماتشات الأهلي والزمالك مع بعض بسعر كبير جدًا لأسباب ما، بعدنا عن الموضوع ده فترة، لكن إحنا بالاجتهاد هنرجع ده تاني، وقررنا إعادة تشكيل اللجان داخل الاتحاد، واستمرار اللجان الحالية لحين تشكيل اللجان الجديدة، وهنعلن خلال الأسبوع ده".

وأردف: "فترة تعيين اللجنة كأنها 5 دقايق، لأنها قصيرة جدًا، وكنا نتمنى اليوم يبقى 60 ساعة علشان نقدر نخلص المهام المكلفين بها، والواحد جسمه بيقشعر كل ما يفكر في كمية المسؤوليات المطلوبة مننا". واستكمل: "طلبت من مندوب الفيفا تطبيق تقنية الفيديو بالدوري من بداية الدوري الجديد، ومن غير ما أعرف تكلفتها،

وأردف: "فترة تعيين اللجنة كأنها 5 دقايق، لأنها قصيرة جدًا، وكنا نتمنى اليوم يبقى 60 ساعة علشان نقدر نخلص المهام المكلفين بها، والواحد جسمه بيقشعر كل ما يفكر في كمية المسؤوليات المطلوبة مننا".



واستكمل: "طلبت من مندوب الفيفا تطبيق تقنية الفيديو بالدوري من بداية الدوري الجديد، ومن غير ما أعرف تكلفتها، لكن هاعرف أجيب فلوس الفار، لكن مندوب فيفا قاللي القصة ليست في التكلفة، لكن تدريب الحكام، لأنه يحتاج من 3 لـ4 شهور، ولن نلحق تطبيقها في الدور الأول، وأنا هامشي في كل الإجراءات، مع بداية الدور الثاني قد يتم تطبيق التقنية".



وتابع: "فيفا مهتم بمشروع الهدف جدًا، وهييجوا يقيموا الأعمال اللي خلصت، وتشوف اللي فاضل وهتبعت دعم مادي، وهنعيد النظر في مواعيد الدوري الجديد ونشوف هل المواعيد مناسبة أم لا، وهنحاول نخلي الدوري منتظم بمواعيد واضحة وثابتة".

