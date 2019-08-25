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الثلاثاء.. «أحلام تصطدم بالسقف» في مكتبة الإسكندرية

تحرير:كريم محجوب ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 أغسطس، بقاعة "E" ندوة لمناقشة رواية "أحلام تصطدم بالسقف" للأديب علي الفقي، ويدير الندوة مدير مختبر السرديات منير عتيبة، ويتولى المناقشة الدكتور إيهاب بديوي، ومنال يوسف، ويعبر الكاتب في روايته "أحلام تصطدم بالسقف" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن اختلاط الأحلام بالواقع الذى يصطدم به شخوص الرواية، بالرغم من أن تلك الأحلام صغيرة، تتمثل في أن يكونوا مواطنين صالحين فى المجتمع لهم كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم، وأن تكون لهم حياة كريمة، تبتعد عن الفساد والجهل.
والجدير بالذكر أن علي الفقي روائي وقاص مصري وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو نادي القصة، وعضو هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية. وحصل "الفقي" على عدد من الجوائز، منها جائزة "هيئة الفنون والآداب" في القصة القصيرة 1986، جائزة "الرشيد العراقية" في القصة القصيرة 1988، جائزة "إحسان عبدالقدوس" في
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