جريمة

8 سبتمبر.. حسم مصير رسوم إغراق الحديد المستورد

أشار الطعن إلى أن التطورات في أسواق الصلب العالمية باتت تهدد صناعة الصلب المصرية، وذلك بعد انتشار رسوم الحماية في البلدان الرئيسية وغلق هذه الأسواق أمام الصادرات
تحرير:التحرير ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
مصنع حديد وصلب
مصنع حديد وصلب
حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، جلسة 8 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقامة من وزارة التجارة والصناعة وعدد من الشركات المصنعة للحديد والصلب، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 في ما تضمنه من فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما على استيراد خام البيليت. وذكرت وزارة التجارة والصناعة في طعنها الذي حمل رقم 89002 لسنة 65 قضائية، أن قطاع المعالجات التجارية بالوزارة تلقى شكوى.
الشكوى من شركة السويس للصلب ومجموعة حديد عز وشركة المراكبي للصلب وشركة قنديل للصلب، يدعون فيها أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من منتجات الحديد والصلب ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية، وكان نتيجة ذلك الضرر أن انخفضت المبيعات المحلية بنسبة 18% وانخفضت حصة السوق الخاصة بالصناعة المحلية 13%، كما أدى ذلك
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ريهام سعيد

14 أكتوبر..محاكمة ريهام سعيد في إهانة المرأة المصرية

قررت محكمة جنح الجيزة تحديد جلسة 14 من أكتوبر المقبل لمحاكمة الإعلامية ريهام سعيد، في اتهامها بتوجيه إساءة للشعب المصري عقب تصريحاتها عن السمنة، وأكد المحامى أشرف ناجى فى الدعوى التي تقدم بها ضد الإعلامية أن الشعب تفاجئ خلال برنامج صبايا المذاع على قناة الحياة، أن الإعلامية توجه فيه إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريين واستخدمت عبارات، وأوصاف لا تليق أن تقال فى برنامج. وأضاف في دعواه أن الإعلامية سخرت من مرضى السمنة، وقالت عنهم إنهم ميتين، وأنهم عالة على أسرهم وعالة، وزعمت أن المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة،مما أهان عدد كبير من الشعب.
خطف

قبل الدخلة.. عروس تخطف عريسها في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من كشف غموض واقعة خطف عريس ليلة الدخلة، بسبب تطليق الأخير زوجته قبل حفل الزفاف بساعات لشكه في سلوكها، ونجحت القوات في تحرير المختطف، بعدما أجبره الخاطفون على الزواج منها، وألقى القبض على «العروس»، و5 متهمين آخرين، اشتركوا في الواقعة وتبين ارتكابهم الواقعة بغرض الانتقام لسمعة الفتاة والتشهير بها من قبل زوجها السابق. ورد بلاغ لمركز نجع حمادي بمديرية أمن قنا، من «ه.ع.م»، 52 سنة، ربة منزل، بقيام مجهولين باختطاف ابنها «ر.ج. ا»، 20 سنة، حال عودته وبصحبته خطيبته أثناء إجرائه بعض الفحوصات الطبية الخاصة بالمقبلين على الزواج.
استخراج جثة غريق الإسكندرية (1)

غرق3 أشخاص من أسرة واحدة خلال رحلة نيلية بأسوان

لقى 3 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم غرقا، بينما نجا شخص رابع أثناء قيامهم بالسباحة فى مياه النيل، قبالة سواحل النيل أمام كوبرى أسوان الملجم، وتبين أن هؤلاء الأشخاص كانوا فى رحلة نيلية، فقرروا النزول إلى النيل للسباحة هربا من الحر وارتفاع درجات الحرارة، فى حين جرفه التيار إلى منطقة عميقة لعدم إجادته السباحة، فلقوا مصرعهم فى الحال بإسفكسيا الغرق، بينما تم إنقاذ أحد الأشخاص من بينهم، وتكثف فرق الإنقاذ النهرى من جهودها لانتشال جثث المتوفين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.
حبس-قاتل-اخيه-بعد-اكتشاف-علاقة-غرامية-مع-زوجته-بالدقهلية (5)

ضبط 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد بنديري، اليوم السبت، من ضبط سبعة أشخاص؛ على خلفية اتهامهم بسرقة محتويات «فيلا» يمتلكها أحد سفراء مصر السابقين لدى بعض الدول العربية، بعزبة «شوقي» التابعة لدائرة المركز، فيما جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات، والتي كانت عبارة عن أجهزة كهربائية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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