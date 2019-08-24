الجنايني يكشف موعد حسم ملف مدرب منتخب مصر

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م

المنتخب الوطني

أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أن ملف المدير الفني للمنتخب الوطني، سيتم حسمه خلال أيام، قائلا: "ملف مدرب منتخب مصر سيتم حسمه خلال أيام، وعندنا معايير محددة، لكن طبعًا إحنا عارفين إن المدرب هيكون محلي، وهناك 6 أو 7 مرشحين لتدريب الفراعنة، وهنشوف سلبيات وإيجابيات كل مدرب ايه وهنختار الأصلح". وواصل الجنايني: "أنا مصري قبل ما أكون زمالكاوي، وكل اللي أقدر أقوله الناس هتشوف عدل وتطبيق لوائح، ومش معنى إني باهزر مع واحد صاحبي الناس تقول إني هاضايق الأهلاوية، وأنا مش هاجامل حد، ولو جبتلي سكينة على رقبتي".

وتابع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق: "أنا مش باظلم ومش باحب ولا باكره، وده سر النجاح، وماعنديش تهريج في شغلي، وأنا ملتزم بالحياد وعدم الكيل بمكيالين". وأردف رئيس اتحاد الكرة المؤقت: "صالح سليم انتخب محمد حسن حلمي في رئاسة اتحاد الكرة، وأصحابي في مجلس الأهلي أكتر من الزمالك، وبلاش نقعد نثير المواضيع،