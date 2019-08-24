جريمة

14 أكتوبر..محاكمة ريهام سعيد في إهانة المرأة المصرية

تحرير:التحرير ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م
ريهام
ريهام
قررت محكمة جنح الجيزة تحديد جلسة 14 من أكتوبر المقبل لمحاكمة الإعلامية ريهام سعيد، في اتهامها بتوجيه إساءة للشعب المصري عقب تصريحاتها عن السمنة، وأكد المحامى أشرف ناجى فى الدعوى التي تقدم بها ضد الإعلامية أن الشعب تفاجئ خلال برنامج صبايا المذاع على قناة الحياة، أن الإعلامية توجه فيه إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريين واستخدمت عبارات، وأوصاف لا تليق أن تقال فى برنامج. وأضاف في دعواه أن الإعلامية سخرت من مرضى السمنة، وقالت عنهم إنهم ميتين، وأنهم عالة على أسرهم وعالة، وزعمت أن المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة،مما أهان عدد كبير من الشعب.
كما أوضح المحامي فى الدعوى أن ما صدر من المعلن إليها يعد تصريح غريب أن يصدر من مذيعة كبير على الهواء مباشرة، وفى برنامج مشهور يذاع فى جميع أرجاء الوطن العربى، مما تسبب فى أن تقوم النقابة العامة للإعلاميين، وكذلك قناة الحياة بوقف البرنامج.وحددت المحكمة جلسة 14 أكتوبر المقبل، لنظر القضية التى ستعقد بمحكمة
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شركة الحديد والصلب في حلوان-5

8 سبتمبر.. حسم مصير رسوم إغراق الحديد المستورد

حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، جلسة 8 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقامة من وزارة التجارة والصناعة وعدد من الشركات المصنعة للحديد والصلب، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 في ما تضمنه من فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما على استيراد خام البيليت. وذكرت وزارة التجارة والصناعة في طعنها الذي حمل رقم 89002 لسنة 65 قضائية، أن قطاع المعالجات التجارية بالوزارة تلقى شكوى.
خطف

قبل الدخلة.. عروس تخطف عريسها في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من كشف غموض واقعة خطف عريس ليلة الدخلة، بسبب تطليق الأخير زوجته قبل حفل الزفاف بساعات لشكه في سلوكها، ونجحت القوات في تحرير المختطف، بعدما أجبره الخاطفون على الزواج منها، وألقى القبض على «العروس»، و5 متهمين آخرين، اشتركوا في الواقعة وتبين ارتكابهم الواقعة بغرض الانتقام لسمعة الفتاة والتشهير بها من قبل زوجها السابق. ورد بلاغ لمركز نجع حمادي بمديرية أمن قنا، من «ه.ع.م»، 52 سنة، ربة منزل، بقيام مجهولين باختطاف ابنها «ر.ج. ا»، 20 سنة، حال عودته وبصحبته خطيبته أثناء إجرائه بعض الفحوصات الطبية الخاصة بالمقبلين على الزواج.
استخراج جثة غريق الإسكندرية (1)

غرق3 أشخاص من أسرة واحدة خلال رحلة نيلية بأسوان

لقى 3 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم غرقا، بينما نجا شخص رابع أثناء قيامهم بالسباحة فى مياه النيل، قبالة سواحل النيل أمام كوبرى أسوان الملجم، وتبين أن هؤلاء الأشخاص كانوا فى رحلة نيلية، فقرروا النزول إلى النيل للسباحة هربا من الحر وارتفاع درجات الحرارة، فى حين جرفه التيار إلى منطقة عميقة لعدم إجادته السباحة، فلقوا مصرعهم فى الحال بإسفكسيا الغرق، بينما تم إنقاذ أحد الأشخاص من بينهم، وتكثف فرق الإنقاذ النهرى من جهودها لانتشال جثث المتوفين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.
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ضبط 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد بنديري، اليوم السبت، من ضبط سبعة أشخاص؛ على خلفية اتهامهم بسرقة محتويات «فيلا» يمتلكها أحد سفراء مصر السابقين لدى بعض الدول العربية، بعزبة «شوقي» التابعة لدائرة المركز، فيما جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات، والتي كانت عبارة عن أجهزة كهربائية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (19)

الداخلية تحدد أحد العناصر المنفذة لتفجير معهدالأورام

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد هوية أحد العناصر المنفذة لتفجير معهد الأورام الإرهابي صبيحة الإثنين الماضي الذي خلف 23 شهيدا و47 مصابا، وذلك بحسب ما أعلنه التليفزيون المصري منذ قليل في نبأ عاجل. كان التليفزيون الرسمي قد نوه منذ قليل أن وزارة الداخلية، بصدد إصدار بيان لكشف ملابسات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة نحو 47 آخرين، في جريمة هزت الرأي العام المصري الذي انتفض لإدانة التفجير مطالبا بالقصاص لأرواح الضحايا.
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يصرخ داخل حقيبة.. العثور على رضيع بمترو عزبة النخل

بعد ساعات من عثور الأهالي على رضيعة أمام باب مسجد بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على رضيع، داخل شنطة أسفل كوبري محطة مترو عزبة النخل، اليوم الخميس. كانت الخدمات الأمنية بمحطة مترو عزبة النخل تلقت بلاغا بعثور رواد المحطة على «شنطة داخلها رضيع»، وبإخطار قوات الأمن، انتقلت، وتحفظت على كاميرات المراقبة وفحصها، لبيان من الشخص الذي ترك الطفل في المحطة، ولاذ بالهرب.
داعش

دماء مصرية بليبيا.. تفاصيل إحالة 10 دواعش للمحاكمة

أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، 10 متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك لاتهامهم بالتخابر لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم داعش الإرهابي وكتائب قوة الردع بليبيا"، إلى جانب قيامهم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين المصريين إلى ليبيا عبر الحدود الغربية بغرض ارتكاب جرائم تضر بمصلحة المواطنين المصريين تنفيذا لغرض إرهابي. ونسب أمر الإحالة للمتهمين أيضا خطف مواطنين مصريين باستخدام القوة وحبسهم واحتجازهم.
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السيطرة على حريق «ماجيك لاند» دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بأكتوبر، في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مدينة ماجيك لاند الترفيهية بأكتوبر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بحسب مصادر في الحماية. كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في ملاهي ماجيك لاند بأكتوبر، تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران. وكشف مصدر أمني لـ"التحرير" أن النيران اندلعت بداية فى ماكيت مصنوع من الفوم والمعدن، وسرعان ما امتدت النيران إلى مبنى محاكاة منشأ من المعدن المدعوم بالخشب المصنع والفوم والمواد الكرتونية، مما تسبب فى تفاقم النيران
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