14 أكتوبر..محاكمة ريهام سعيد في إهانة المرأة المصرية

تحرير:التحرير ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

ريهام

قررت محكمة جنح الجيزة تحديد جلسة 14 من أكتوبر المقبل لمحاكمة الإعلامية ريهام سعيد، في اتهامها بتوجيه إساءة للشعب المصري عقب تصريحاتها عن السمنة، وأكد المحامى أشرف ناجى فى الدعوى التي تقدم بها ضد الإعلامية أن الشعب تفاجئ خلال برنامج صبايا المذاع على قناة الحياة، أن الإعلامية توجه فيه إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريين واستخدمت عبارات، وأوصاف لا تليق أن تقال فى برنامج. وأضاف في دعواه أن الإعلامية سخرت من مرضى السمنة، وقالت عنهم إنهم ميتين، وأنهم عالة على أسرهم وعالة، وزعمت أن المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة،مما أهان عدد كبير من الشعب.

كما أوضح المحامي فى الدعوى أن ما صدر من المعلن إليها يعد تصريح غريب أن يصدر من مذيعة كبير على الهواء مباشرة، وفى برنامج مشهور يذاع فى جميع أرجاء الوطن العربى، مما تسبب فى أن تقوم النقابة العامة للإعلاميين، وكذلك قناة الحياة بوقف البرنامج.وحددت المحكمة جلسة 14 أكتوبر المقبل، لنظر القضية التى ستعقد بمحكمة



كما أوضح المحامي فى الدعوى أن ما صدر من المعلن إليها يعد تصريح غريب أن يصدر من مذيعة كبير على الهواء مباشرة، وفى برنامج مشهور يذاع فى جميع أرجاء الوطن العربى، مما تسبب فى أن تقوم النقابة العامة للإعلاميين، وكذلك قناة الحياة بوقف البرنامج.



وحددت المحكمة جلسة 14 أكتوبر المقبل، لنظر القضية التى ستعقد بمحكمة جنح الجيزة، والاتهامات المنسوبة إلى الإعلامية.



يشار أنه صدر قرار بوقف برنامج ريهام سعيد ، ومن المقرر أن تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا طارئا لها اليوم السبت، للتحقيق في الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضد برنامج صبايا، وتقرير لجنة الرصد المرفوع للجنة حول نفس الموضوع والاتهامات.



