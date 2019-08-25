دراسة: مرضى متلازمة تململ الساقين أكثر عرضة للانتحار

وجد الباحثون، حسب دراسة جديدة، أن مرضى متلازمة تململ الساقين لديهم فرصة أكبر بنسبة ثلات مرات للانتحار أو إيذاء النفس من الأشخاص المعافين من المرض
كشفت دراسة حديثة لباحثين من ولاية بنسلفانيا، عن وجود علاقة بين متلازمة تململ الساقين وارتفاع خطر الانتحار وإيذاء النفس، حيث أظهرت النتائج أن هؤلاء المرضى عرضة ثلاث مرات أكثر للانتحار.
باستخدام قاعدة من البيانات الضخمة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساقين لديهم خطر أعلى بـ 2.7 ضعف من الانتحار أو إيذاء النفس، حتى إذا كانت حالات مثل الاكتئاب والأرق والسكري وغيرها من الأمراض تحت السيطرة.
تم نشر الدراسة اليوم في مجلة الجمعية الطبية الامريكية (JAMA)، حسب صحيفة medicalxpress.
قال شيانغ قاو، أستاذ مشارك في علوم التغذية ومدير مختبر علم أوبئة التغذية في ولاية بنسلفانيا، إنه مع ارتفاع معدلات الانتحار في العالم، أشارت النتائج إلى أن الأطباء يجب أن يولوا اهتمامًا خاصا للصحة العقلية للمرضى المصابين بمتلازمة تململ الساقين.
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قال شيانغ قاو، أستاذ مشارك في علوم التغذية ومدير مختبر علم أوبئة التغذية في ولاية بنسلفانيا، إنه مع ارتفاع معدلات الانتحار في العالم، أشارت النتائج إلى أن الأطباء يجب أن يولوا اهتمامًا خاصا للصحة العقلية للمرضى المصابين بمتلازمة تململ الساقين.
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أضاف قاو "تشير دراستنا إلى أن متلازمة تململ الساقين ليست مرتبطة فقط بالأمراض الجسدية، ولكن بالصحة العقلية أيضًا، ومع انخفاض تشخيص الإصابة بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي وارتفاع معدلات الانتحار، سيكون هذا الربط أكثر أهمية، لذا على الأطباء توخي الحذر عند فحص المرضى بحثا عن مرض التهاب المفاصل الروماتويدي ومخاطر الانتحار".
وفقًا للباحثين يؤثر تململ الساق على نحو 5% من سكان الولايات المتحدة، مما يسبب شعورًا غير مريح في ساق المريض، وبما يؤدي إلى الرغبة في تحريكها، غالبًا أثناء الليل.
على الرغم من عدم معرفة السبب الدقيق لمتلازمة تململ الساقين، فقد وجدت الأبحاث السابقة وجود ارتباط بين المرض ونقص الحديد، فضلا عن انخفاض مستويات الدوبامين في الدماغ.
قال قاو إنه في حين تم ربط متلازمة تململ الساقين بفرصة أكبر للوفاة في الماضي، إلا أن العلماء لا يعرفون سبب المرض حتى الآن.
وجدت الأبحاث السابقة ارتباطات بين متلازمة تململ الساقين وخطر أكبر لارتفاع ضغط الدم أو النوبة القلبية، لتأتي أبحاث جديدة وتكشف عن العلاقة بين المرض وأفكار الاكتئاب.
صرح قاو: "أردت استكشاف صلة محتملة بين متلازمة تململ الساق والانتحار لأكثر من 10 سنوات، لكن لأن معدلات الربط منخفضة من منظور البيانات، لم يكن ذلك ممكنًا حتى وقت قريب، لكن عندما انتقلت هنا إلى ولاية بنسلفانيا، تمكنت من الوصول إلى مجموعة بيانات تضم أكثر من 200 مليون شخص، وبالتالي استطعنا إثبات تلك الفرضية".
استخدم الباحثون بيانات العديد من المرضى من عام 2006 إلى عام 2014، بما في ذلك نحو 25 ألف شخص تم تشخيصهم بالمتلازمة ونحو 154 شخصًا ليس لديهم المتلازمة.
بعد تحليل البيانات وجد الباحثون أن مرضى متلازمة تململ الساقين لديهم فرصة أكبر بنسبة ثلات مرات للانتحار أو إيذاء النفس من المعافين من المرض، ولم ينخفض الخطر حتى عند المتعافين بشكل جزئي من المتلازمة.
قال الدكتور موزي نا: "بعد السيطرة على مسببات الاكتئاب والانتحار، ما زلنا لم نشهد انخفاضًا في العلاقة بين المرض وارتفاع حالات الانتحار، مما يعني أن متلازمة تململ الساقين قد لا تزال متغيرًا مستقلًّا، بما يساهم في الانتحار وإيذاء النفس بشكل كبير، وما زلنا لا نعرف السبب الدقيق وراء المرض، لكن نتائجنا يمكن أن تساعد في تشكيل البحوث المستقبلية لمعرفة المزيد عن تلك العلاقة".
على الرغم من أن هناك علاجات يمكن أن تخفف بعض الأعراض لمتلازمة تململ الساقين، فإن الحالة المزمنة غير قابلة للشفاء بشكل كامل.
أكد الباحثون أنه قد تكون تلك الحاله وراثية، وهي أكثر شيوعًا بين الرجال، كما أن بعض النساء يصبن بها فقط أثناء الحمل.
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