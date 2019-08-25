دراسة: مرضى متلازمة تململ الساقين أكثر عرضة للانتحار

وجد الباحثون، حسب دراسة جديدة، أن مرضى متلازمة تململ الساقين لديهم فرصة أكبر بنسبة ثلات مرات للانتحار أو إيذاء النفس من الأشخاص المعافين من المرض

تحرير:مي فؤاد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

الساق

كشفت دراسة حديثة لباحثين من ولاية بنسلفانيا، عن وجود علاقة بين متلازمة تململ الساقين وارتفاع خطر الانتحار وإيذاء النفس، حيث أظهرت النتائج أن هؤلاء المرضى عرضة ثلاث مرات أكثر للانتحار. باستخدام قاعدة من البيانات الضخمة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساقين لديهم خطر أعلى بـ 2.7 ضعف من الانتحار أو إيذاء النفس، حتى إذا كانت حالات مثل الاكتئاب والأرق والسكري وغيرها من الأمراض تحت السيطرة. تم نشر الدراسة اليوم في مجلة الجمعية الطبية الامريكية (JAMA)، حسب صحيفة medicalxpress.

قال شيانغ قاو، أستاذ مشارك في علوم التغذية ومدير مختبر علم أوبئة التغذية في ولاية بنسلفانيا، إنه مع ارتفاع معدلات الانتحار في العالم، أشارت النتائج إلى أن الأطباء يجب أن يولوا اهتمامًا خاصا للصحة العقلية للمرضى المصابين بمتلازمة تململ الساقين. اقرأ ايضًا: البصمة والإخطارات.. 7 مزايا لتطبيق «واتس