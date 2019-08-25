استبدلي المكياج الصناعي بالطبيعي.. اعرفي الفرق

المكياج الطبيعي يحتوي على مواد طبيعية، ونادرا ما يُضاف إليه مواد معدلة أو صناعية، فلن تجدين المواد الحافظة التي يتم وضعها لزيادة العمر الافتراضي
في السنوات الأخيرة ، أصبح المكياج الطبيعي محط أنظار النساء المهتمة بالمنتجات التجميلية، فهذا النوع من النساء تبحثن عن العلامات التجارية ويركزن على المواد الضارة المحتملة الموجودة في التركيب التقليدي، ولهذا يحاولن الاتجاه نحو مكياج طبيعي مثل وضع أحمر الشافة المصنوع من صبغات الفاكهة والذي يعرف باسم المكياج غير السام.
وإذا كنت مضطرة قليلا من وجود فرق بين المكباج الطبيعي والصناعي، فهناك ما يساعدك في التعرف على كل التفاصيل الكاملة حول المكياج الطبيعي وأفضل المنتجات وفقا لما ذكره موقع Healthline.
المكياج الطبيعي مقابل العادي
المكونات تفرق بين الأثنين، فالمكياج الطبيعي يحتوي على مواد طبيعية، ونادرا ما يُضاف إليه مواد معدلة أو صناعية، فلن تجدين المواد الحافظة التي يتم وضعها لزيادة العمر الافتراضي.
ولأن المكياج العادي يستخدم الأصياغ الصناعية، فإن المكياج الطبيعي يعتمد على المصادر الطبيعية، كما
المكياج الطبيعي مقابل العادي
المكونات تفرق بين الأثنين، فالمكياج الطبيعي يحتوي على مواد طبيعية، ونادرا ما يُضاف إليه مواد معدلة أو صناعية، فلن تجدين المواد الحافظة التي يتم وضعها لزيادة العمر الافتراضي.
ولأن المكياج العادي يستخدم الأصياغ الصناعية، فإن المكياج الطبيعي يعتمد على المصادر الطبيعية، كما لا يحمل روائح نفاذة تضر بالبشرة كالتي موجودة في المكياج العادي.
وبالرغم من وجود بعض المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزرنيخ في المكياج الطبيعي، وبالطبع ترتبط بمشكلات صحية، لكن يتم وضعها وفقا لمعايير السلامة.
يصنع المكياج الطبيعي من مكونات عالية الجودة ولا يحتوي على أي مواد رخيصة، كما يتم تصنيعها عادة على دفعات أصغر بدلاً من إنتاجها بكميات كبيرة، ولهذا فإن تكلفة شرائها عالية.
هناك بعض الفوائد العامة لاستخدام المكياج الطبيعي
1- انخفاض التعرض للمكونات الضارة
كثير من النساء يفضلن التركيبات الطبيعية لأنها تحتوي على مكونات أقل ضررا، فعلى سبيل المثال، البارابين عبارة عن مواد حافظة صناعية غالبًا ما توجد في مستحضرات التجميل العادية، حيث يمتص الجسم البارابين من الجلد ويفرزهم في البول، وارتفاع التعرض للبارابين يؤدي إلى مستويات عالية في البول.
وحللت دراسة مستويات البارابين البولية، ووجد الباحثون وجود صلة بين البارابين وتعطل الهرمونات أثناء الحمل، مما قد يزيد من خطر الآثار الضارة للولادة، لذا من الأفضل استخدام المكياج الطبيعي.
2- تجنب الصداع
الكثير من المكياج العادي يحمل روائح نفاذة تسبب الصداع خاصة النصفي، ولكن المكياج الطبيعي خالٍ من العطور، لذا قد يكون البديل المثالي إذا كنتِ حساسة للروائح القوية.
3- انخفاض خطر تهيج الجلد
المواد الحافظة والأصباغ والعطور في المكياج العادي يمكن أن تسبب التهاب الجلد التماسي الذي ينتج عنه طفح جلدي أحمر حكة بسبب حساسية الجلد، ولكن المكياج الطبيعي لا يحتوي على هذه الأصباغ والعطور وبالتالي يقلل من خطر تهيج الجلد.
4- أكثر أمانا للبشرة الحساسة
عموما المنتجات الطبيعية أكثر امانا لصاحبات البشرة الحساسة لأنها لا تسبب اي تهيجات جلدية، فعلى سبيل المثال ، يتم تشجيع النساء اللاتي تعاني من الأكزيما على استخدام منتجات خالية من الأصباغ الصناعية، كما يوصى أيضًا بالمكياج المصنع من المكونات النباتية.
5- يحتوي على مكونات صحية للبشرة
يمكن للمكياج الطبيعي أن يساعد بشرتك في الحصول على مكونات طبيعية تفيدها، فمن ضمن المكونات التي تدخل فيه زيت الأفوكادو، زبدة الشيا، وزيت الجوجوبا، فهذه الزيوت لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة وإصلاح الجلد.
إليك بعض النصائح لشراء المكياج لمختلف أنواع البشرة واحتياجاتها
البشرة البيضاء
على الرغم أنه يجب إعطاء الأولوية للحماية من أشعة الشمس، إلا أن صاحبات البشرة البيضاء يحتجن إلى هذه الحماية بالأخص، لذا يمكن البحث عن مكياج طبيعي مع حماية SPF.
البشرة الآسيوية
الجلد الآسيوي عرضة لفرط التصبغ، خاصة بعد الإصابة أو الالتهاب، وتم تصميم كونسيلر لتصحيح الألوان لتقليل هذه المناطق المصبغة، لذا يمكن للنساء استخدام خافي العيوب بألوانه على حسب البقع.
تضبغ الجلد
لمن تعانين من هذا الجلد، فمن المهم البحث عن العلامات التجارية مع مجموعة واسعة من خيارات الألوان لتتناسب مع لون بشرتك، كما يوصى بالتركيز على المكياج الذي يحتوي على مرطبات لتقليل الجافا.