استبدلي المكياج الصناعي بالطبيعي.. اعرفي الفرق

المكياج الطبيعي يحتوي على مواد طبيعية، ونادرا ما يُضاف إليه مواد معدلة أو صناعية، فلن تجدين المواد الحافظة التي يتم وضعها لزيادة العمر الافتراضي

تحرير:فيروز ياسر ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

مكياج طبيعي

في السنوات الأخيرة ، أصبح المكياج الطبيعي محط أنظار النساء المهتمة بالمنتجات التجميلية، فهذا النوع من النساء تبحثن عن العلامات التجارية ويركزن على المواد الضارة المحتملة الموجودة في التركيب التقليدي، ولهذا يحاولن الاتجاه نحو مكياج طبيعي مثل وضع أحمر الشافة المصنوع من صبغات الفاكهة والذي يعرف باسم المكياج غير السام. وإذا كنت مضطرة قليلا من وجود فرق بين المكباج الطبيعي والصناعي، فهناك ما يساعدك في التعرف على كل التفاصيل الكاملة حول المكياج الطبيعي وأفضل المنتجات وفقا لما ذكره موقع Healthline.

المكياج الطبيعي مقابل العادي المكونات تفرق بين الأثنين، فالمكياج الطبيعي يحتوي على مواد طبيعية، ونادرا ما يُضاف إليه مواد معدلة أو صناعية، فلن تجدين المواد الحافظة التي يتم وضعها لزيادة العمر الافتراضي. ولأن المكياج العادي يستخدم الأصياغ الصناعية، فإن المكياج الطبيعي يعتمد على المصادر الطبيعية، كما