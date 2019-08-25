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استبدلي المكياج الصناعي بالطبيعي.. اعرفي الفرق

المكياج الطبيعي يحتوي على مواد طبيعية، ونادرا ما يُضاف إليه مواد معدلة أو صناعية، فلن تجدين المواد الحافظة التي يتم وضعها لزيادة العمر الافتراضي
تحرير:فيروز ياسر ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
مكياج طبيعي
مكياج طبيعي
في السنوات الأخيرة ، أصبح المكياج الطبيعي محط أنظار النساء المهتمة بالمنتجات التجميلية، فهذا النوع من النساء تبحثن عن العلامات التجارية ويركزن على المواد الضارة المحتملة الموجودة في التركيب التقليدي، ولهذا يحاولن الاتجاه نحو مكياج طبيعي مثل وضع أحمر الشافة المصنوع من صبغات الفاكهة والذي يعرف باسم المكياج غير السام. وإذا كنت مضطرة قليلا من وجود فرق بين المكباج الطبيعي والصناعي، فهناك ما يساعدك في التعرف على كل التفاصيل الكاملة حول المكياج الطبيعي وأفضل المنتجات وفقا لما ذكره موقع Healthline.
المكياج الطبيعي مقابل العادي المكونات تفرق بين الأثنين، فالمكياج الطبيعي يحتوي على مواد طبيعية، ونادرا ما يُضاف إليه مواد معدلة أو صناعية، فلن تجدين المواد الحافظة التي يتم وضعها لزيادة العمر الافتراضي. ولأن المكياج العادي يستخدم الأصياغ الصناعية، فإن المكياج الطبيعي يعتمد على المصادر الطبيعية، كما
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لو بتجدد طلاء منزلك.. أهم الخطوات لجعله مثاليا

الألوان أساسية في منزلك، واختيارها ليس سهلا كما تعتقد، فهي ليست مجرد طبقة يتم وضعها على الحائط، بل هناك ما يسمى بالتنسيق والذوق في الاختيار. إذا كنت في حاجة لتغيير غرفة المعيشة أو إعطاء غرفة النوم شكلا مختلفا لكسر الروتين إذن هناك خطوات يجب اتباعها لظهورها كما تريد. اختيار اللون المناسب قد يكون أمرًا صعبًا، خاصة إذا لم يكن لديك أي فكرة من أين تبدأ، وللحصول على بعض النصائح، يجب معرفة ما يقوله خبراء الألوان من خلال ذوقك في المزج أو الحيادية وغيرها، لذا إليك النصائح تبعا لما ذكرها موقع The Spruce.
ملابس -بسيطة -للتغيير

لا تستغن عن ملابسك القديمة.. أضف لمساتك السحرية

الملل لا يترك أحدا، تستيقظ في الصباح وتقرر أن تقوم بشيء مختلف لجعل اليوم فيه روح السعادة والبهجة، وأكثر ما يجلب قلوب الفتيات: الملابس والمكياج وأداوت التجميل، وبعض المقتنيات الأخرى، فإذا كنت ترغب في تغيير نمط ملابسك، يمكنك شراء اكسسوارات عصرية، مع اسكارف ملون وستحصل على مظهر لائق وجذاب، حاول الالتصاق بالموضة وأخذ ما يناسبك منها، على سبيل المثال حقيبة من الخوص مع فستان أصفر وحذاء فضي، وستجد نفسك على السجادة الحمراء في مهرجان كان، نقلا عن "moneycrashers".
ماء الأرز للشعر

لشعر طويل وبشرة ناعمة.. استخدمي ماء الأرز

منذ فترة طويلة تستخدم مياه الأرز في آسيا للحصول على بشرة صافية وشعر طويل، ففي جنوب الصين تعيش النساء بشعر طويل غير عادي حتى يبلغن 80 عاما تقريبا، حيث وصلت نساء قبيلة ياو الصينية إلى موسوعة جينيس كأطول شعر في العالم، وكان ماء الأرز جزءا من سر هذا الشعر الطويل. كل فتاة تحلم بشعر طويل مثل نساء قبيلة «ياو»، فالشعر تاج الرأس، كما أنه مع التقدم في العمر تظهر التجاعيد وبعض الخطوط الدقيقة التي تجعلك في حالة سيئة، لذا إذا أردتِ الحصول على شعر طويل وناعم وبشرة متوهجة، فيمكنك استخدام ماء الأرز وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
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لماذا قد تتعرض للدغات الناموس؟.. احمِ نفسك جيدا

خلال فصل الصيف يظهر الكثير من الناموس الذي يسبب لك الإزعاج واللدغات التي قد تنتشر في الجسم على شكل احمرار وحبوب حسب نوع بشرتك، واللدغة التي تعرضت لها، فهذه الحشرات غالبا ما تشعر بالجوع باستمرار في الصيف. ومن المعروف أن الرطوبة الزائدة أو التواجد في أماكن تحتوي على مياه راكدة يعرضك لأعداد هائلة من الناموس، لذا للتغلب على حالة الهجوم من الناموس، تحتاج إلى مجموعة من الخطوات السهلة والسريعة التي تحافظ على جلدك من اللدغات، اعرفها وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
عباية ملونة

كوني أنيقة في العيد بستايلات بسيطة ومكياج هادئ

إذا كنتِ تستعدين للعيد، فهناك بعض الأمور التي يجب القيام بها بخلاف الاهتمام بالمنزل والتنظيف وغسل الستائر والسجاجيد، إذ عليك الاهتمام بنفسك جيدا، والتحضير لتلك المناسبة السعيدة. وفي هذا الوقت من كل عام، تعرض محلات الملابس التخفيضات؛ ولهذا تلجأ الكثير من الفتيات إلى اللف على المحلات المختلفة، لشراء الملابس بأسعار مخفضة، ترتدي منها في العيد وتقضي باقي الصيف بملابس جديدة، فمن المعروف أن موسم الصيف طويل للغاية، ودرجة الحرارة غالبا ما تكون مرتفعة؛ لذا دعينا نساعدك في اختياراتك لعيد الأضحى.
ملابس-لا-تناسب-الطائرة

هذه الملابس يجب ألا ترتديها على متن الطائرة

صحيح أنك عند السفر بالطائرة تريدين التأكد أنكِ تشعرين بالراحة وأن تكوني في أفضل حال، ولهذا ليس من السهل دائما اختيار ملابس السفر المثالية، فيجب أن تكون عملية بما يكفي لإدارة عقبات تسلق السلالم وحمل الحقائب الثقيلة. في بعض الأحيان، قد تخطئين في اختيار ملابسك عند السفر بالطيران، ظنا أنكِ يجب أن تكوني بكامل أناقتك حتى وإن كانت مريحة، ولكن من المهم تجنب أي ملابس مزيفة تعوق راحتك وتسبب لك الشعور بالحَر والحكة، والاستعداد لرحلتك بهذه النصائح، وفقا لما ذكره موقع Top Journey Mag.
وظائف-تناسب-برج-الاسد

ممثل أو مقدم برامج.. برج الأسد محظوظ بهذه الوظائف

كونك من برج الأسد فأنت شخص شديد الثقة بالنفس، تستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب في وقت قصير ولديك من المهارات ما يجعل النجاح حليفك في كل مرة، وغالبا ما تبحث عن التحديات وتواجهها بكل شجاعة، فلا تغلبك المصاعب، ولا تعرف الاستسلام. على الرغم من أنك هادئ وقد تبدو متواضعا في بعض الأحيان، لكن قوتك الداخلية تنعكس على تصرفاتك وملامحك، ولهذا لديك كاريزما جذابة لمن حولك، وعند التحدث عن المهن المناسبة لك فهناك الكثير، ولكن البعض منها قد يبدو غريبا، لذا تعرف على أبرزها وفقا لما ذكره موقع Free Horoscopes.
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