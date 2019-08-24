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شيخ الأزهر: مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي بجانب بحوث علمية جادة من أجل تقدم وطننا الحبيب. وأضاف شيخ الأزهر، خلال لقائه مع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم السبت، لبحث سبل دعم التعاون العلمي بين الأزهر والأكاديمية، إن العمل على زيادة الوعي هو أول خطوات النجاح، مؤكدا أننا لدينا شباب مميز يحتاج كل الدعم والتشجيع حتى يخرج ما لديه من قدرات وابتكارات.

وأوضح الدكتور محمود صقر، أن الأكاديمية تعمل على نشر ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في كل أنحاء الجهورية، مضيفًا أن حاضنة التكنولوجية «رواق» التابعة للأكاديمية تقدم الدعم المادي والفني والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل؛ لتمكين المبتكر من الوصول إلى نجاح فكرته ومشروعه.

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الصحة: الكشف على 76 ألف حاج بمكة والمدينة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، بيانا تقول فيه، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم السبت، 76 ألفا و339 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و48 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و291 حالة في المدينة المنورة، موضحة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
ماكرون

ماكرون لترامب: هدفنا عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا

عقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اجتماعا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على هامش قمة الدول السبع، قال خلاله: "لدينا هدف مشترك بخصوص منع إيران من امتلاك السلاح النووي والحفاظ على أمن المنطقة"، وذلك حسبما نقل موقع سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم السبت، دون ذكر المزيد من التفاصيل. ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي، أن قمة مجموعة "السبع الكبار" التي تستضيفها بلاده، ستركز على ملف إيران والأزمات الدولية الكبرى، ومن بينها النزاعات في سوريا وليبيا وأوكرانيا.
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عجلة لكل مواطن| هل تتجه الدولة لتصنيع الدراجات محليا

ماراثون حكومي بين الوزارات لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوفير الدراجات للمواطنين، فكانت البداية مع إعلان وزارة التعليم العالي إطلاق مبادرة رياضية تحت شعار "دراجة لكل طالب"، ولحقتها وزارة الشباب والرياضة بمبادرة بعنوان "دراجة لكل مواطن"، وتهدف الوزارتان إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين بدلا من اعتمادهم على السيارات التي تضر البيئة والإنسان بالعوادم المنبعثة منها، إضافة إلى سعيهم لترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، وذلك بتوفير الحكومة لهذه الدراجات.
.الحجاج (5)

غدا.. مصر للطيران تسير رحلة لعودة 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل 3 آلاف و700 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، التي بدأت يوم 14 أغسطس الجاري وتنتهي في 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تقلع رحلات من جدة لنقل 2000 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم وبعثات الداخلية وتنازلات وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.
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ميكل-هلال

بعد إنقاذ حياته.. مايكل هلال يوجه رسالة لابن شقيق شيخ الأزهر

وجه مايكل هلال، رسالة شكر لنجل شقيق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بعد إنقاذ حياته وتبرعه له بالدم عقب محاولته الانتحار بقطع شرايين يديه وقدميه أول أمس، وكتب الطبيب الشاب عبر حسابه على فيسبوك: "أنا مبفتحش سوشيال ميديا طبعا ولا بمسك الموبايل ولسه تعبان.. أنا بس نسيت حاجة مهمة جدا، أنا حابب أشكر جدا جدا شخص جميل جدا اسمه المهندس أسامة.. البشمهندس أسامة أنا معرفهوش وهو ميعرفنيش، كان أول واحد يوصل عندى المستشفى، وهو اللى أنقذ حيآتى واتبرع لي بكيسين دم.. عمه يبقى الشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر بتاع الأزهر".
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الأزهر في ذكرى حريق الأقصى: موقفنا ثابت تجاه القدس

تتجدد في هذه الأيام الذكرى الأليمة لمحاولة حرق المسجد الأقصى المبارك على يد متطرف صهيوني، ليرتكب واحدة من أبشع حوادث الإرهاب وبث العنصرية والكراهية في العصر الحديث، هذه الجريمة النكراء ستبقى في التاريخ شاهدًا على انحراف السلوك الصهيوني وإجرامه منذ اللحظة الأولى التي زرع فيها ليكون خنجرًا في قلب المنطقة العربية.. وتحل الذكرى الـ50 لحريق الأقصى، حيث شب في الجناح الشرقي للجامع القبْلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى حريقا ضخما في 21 أغسطس 1969، التهمت نيرانه كامل محتويات الجناح بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين.
احمد-الطيب (2)

في ذكرى الخضر.. لماذا لا يترأس الأزهر شيخ غير مصري؟

حلت، أمس الجمعة، ذكرى ميلاد محمد الخضر، شيخ الجامع الأزهر الـ40، إذ شغل المنصب لمدة عامين، وذلك عقب اندلاع ثورة 23 يوليو، غير أن اختيار الرئيس جمال عبد الناصر له سابقة هى الأولى من نوعها أن يترأس كرسي الأزهر شيخ من تونس منذ نشأة الجامع الأزهر الذى تجاوز ألف عام. اختير الخضر شيخا للأزهر فى 16 سبتمبر 1952م واستقال فى 7 يناير 1954م، وذلك احتجاجا على إلغاء القضاء الشرعى ودمجه فى القضاء المدني، إلا أن تعيين عبد الناصر تونسيا من أصل جزائرى شيخا للأزهر، فسره كبار الكتاب وقتئذ بأنه من أجل أن يكون الأزهر منبرا لخدمة مشروع القومية العربية.
شرطة-الاحتلال-فى-المسجد-الاقصى (2)

الأزهر: ألفا صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في يوليو

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال تقرير أجراه حديثا، عن أن 2048 صهيونيا، بينهم عدد كبير من الحاخامات وأعضاء منظمات «الهيكل» المزعوم، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال شهر يوليو الماضي، وسط حراسة أمنية مشددة من قبَل عصابات الاحتلال الصهيونية. وأضاف المرصد في التقرير أنه كان على رأس المقتحمين الذين أدوا طقوسا تلمودية، عدد من الحاخامات المتطرفين، أبرزهم الحاخام يهودا كرويزر، وباروخ كهانا، ويتسحاق برنارد، وأليشع وولفنسون، مؤلف كتاب «جبل الهيكل وفق الشريعة اليهودية»، ورؤساء مدرسة «هار عتسيون» المتطرفة.
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