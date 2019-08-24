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استقالة وزيرة ثقافة الجزائر بعد مصرع 5 في حادث تدافع

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م
مريم مرداسي وزيرة الثقافة الجزائرية
مريم مرداسي وزيرة الثقافة الجزائرية
ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، اليوم، السبت، أن مريم مرداسي، وزيرة الثقافة الجزائرية قدمت استقالتها اليوم من منصبها إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي قبلها. يأتي ذلك على خلفية مصرع خمسة من الشباب، وإصابة العشرات في حادث التدافع الذي وقع بحفلة مغني "الراب" سولكينج، الذي أقيم مساء، الخميس، الماضي باستاد "20 أغسطس" في (الجزائر) العاصمة، كان ينظمه "الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" التابع لوزارة الثقافة. وأظهرت لقطات فيديو، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مسعفين يحملون شخصاً على نقالة يُعتقد أنه أحد ضحايا التدافع.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت مصرع خمسة أشخاص، نتيجة التدافع الذي وقع في حفل المغني "سولكينج"، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 25 عاما، فيما قامت عناصر "الحماية المدنية " بتقديم إسعافات أولية لـ86 شخصا آخرين ونقل 32 آخرين إلى أحد المستشفيات بالعاصمة الجزائرية.من جهته، ذكر الموقع الإلكتروني لمجموعة الإعلام
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قتلى وجرحى بين قوات «الحزام الأمني» باليمن في كمين

قتل عدد من أفراد "الحزام الأمني" التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وجرح آخرون، جراء كمين لتنظيم "القاعدة" في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوب البلاد، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأفادت "روسيا اليوم" أن أفراد قوات "الحزام الأمني" الذين تعرضوا للكمين كانوا متجهين لتعزيز قوات "الانتقالي" في محافظة شبوة، ضد القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي. ودعا المجلس الانتقالي في بيان، أمس، الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار التي دعت إليها قيادة التحالف العربي وضمان سلامة القوات التابعة للتحالف بالمحافظة.
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فهد ياسين.. عميل قطر على رأس المخابرات الصومالية

يوما تلو الآخر يتأكد الدور القطري المشبوه في الصومال من خلال توغل الدوحة والسعي إلى تصعيد نفوذها في هذا البلد الذي يعتبر من كبرى دول العالم معاناة على المستوى الإنساني، حيث عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد التي ترزح تحت وطأة الفقر، نتيجة تواصل سلسلة العمليات التي تقوم بها الحركات المتطرفة، وفي مقدمتها "الشباب المجاهدين" الصومالية. وتسعى قطر لاستغلال الظروف الإنسانية الصعبة التي عاشها بلد منكوب منذ تسعينيات القرن الماضي، لتنفيذ أجندة عدائية تستهدف ضرب استقرار بعض الدول من خلال سياسة مزدوجة باتت مكشوفة للجميع.
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غدا.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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تأجيل محاكمة عمر البشير إلى السبت المقبل

انتهت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت، في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتقرر تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل، لسماع باقي الشهود في التهم الموجهة إليه. ووصل البشير إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهما بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم بغسيل الأموال، إذ ينتظر سماع شهود الاتهام في الجلسة الثانية، بعد أن عقدت الأولى السبت الماضي، ووجهت للبشير، في مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
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محكمة-ارشفية

وزير العدل الجزائري أمام القضاء بتهم فساد

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، مثول وزير العدل الأسبق الطيب لوح أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، للتحقيق معه في قضايا فساد. ووفقا لـ"رويترز"، فقد فتح ديوان مكافحة الفساد في وقت سابق تحقيقا ضد الطيب لوح، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وقد أعلن حينها منع الوزير من السفر. وتجري عمليات توقيف وتحقيقات في الجزائر لمحاسبة مسؤولين حاليين وسابقين كبار، إلى جانب مليارديرات من العيار الثقيل، في إطار عملية موسعة لمكافحة الفساد.
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الجيش الجزائري يتدخل للقضاء على نمر هارب (فيديو)

نجحت قوات تابعة للجيش الجزائري، اليوم الخمس، في القضاء على نمر هارب، من حديقة تسلية في مدينة تقرت جنوب شرق البلاد، بعد عملية بحث ومطاردة، بحسب "سبوتنيك". وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر العشرات من المواطنين وهم يجرون النمر بعد القضاء عليه من قِبل الجيش. وقالت وسائل إعلام محلية: إن لجوء قوات الجيش لقتل الحيوان، جاء بعد تعذر السيطرة عليه، واستحالة محاصرته في منطقة غير مأهولة بالسكان. وفي نوفمبر 2018، أعلن مسؤولون في الشرطة بالهند مقتل أنثى نمر، بعد عملية بحث استمرت ثلاثة أشهر.
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الرئيس الجزائري المؤقت يطيح بعدد من كبار قادة الجيش

قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إنهاء مهام عدد من كبار المسؤولين بالجيش.، وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية "وقع رئيس الدولة مراسيم رئاسية، أنهى بموجبها مهام عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية"، مضيفة أن "بن صالح أنهى مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وجرى تعيين اللواء مصطفى أوجاني مراقبا عاما جديدا للجيش"، وتابعت: "تم أيضا إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري الذي تم تعيينه في نفس المنصب بالمحكمة العسكرية بوهران"، بحسب سبوتينك.
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بعد فيديو مثير لعسكري سابق.. حجب «يوتيوب» في الجزائر

"دعوة للانقلاب أم نصيحة خالصة؟" سؤال فرض نفسه، عقب رسالة غامضة وجهها خالد نزار وزير الدفاع الجزائري السابق، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، خاطب فيها أفرادا من الجيش الجزائري، داعيا إياهم إلى "أن يدركوا مطالب الشعب"، وهي الرسالة التي فسرها البعض بأنها طلب للإطاحة بأحمد قايد صالح القائد الحالي للجيش، ووسط التكهنات حول أسباب الرسالة، كشف موقع "NetBlocks"، أن "يوتيوب" تعرض للحجب، بالإضافة إلى العديد من خدمات "جوجل" في الجزائر، مساء يوم الخميس، من قبل شركة "اتصالات الجزائر" الحكومية بعد رسالة "نزار"، بحسب روسيا اليوم.
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