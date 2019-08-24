محمد رمضان: حفلي أعلى نسبة حضور في تاريخ الساحل

تحرير:التحرير ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من حفله مساء أمس الجمعة في إحدى القرى بالساحل الشمالي. وعلّق محمد رمضان على الصورة قائلا: "الحمد لله رب العالمين على هذا النجاح أقوى حفلة في الساحل، وأعلى نسبة حضور حفلة في تاريخ الساحل الشمالي العدد تخطى الـ150 ألفا، ربنا يديم المحبة يا أغلى جمهور في العالم". وقدّم رمضان عددًا من أغانيه التي حققت رواجا كبيرا الفترة الماضية، وتقديم أكثر من أغنية جديدة قام ببروفات يومية عليها.

وقدّم محمد رمضان ثلاث أغانٍ جديدة له خلال الحفل، وهي "السلطان، فرزاتشي، كازانوفا"، وأظهر بعدة إطلالات مختلفة على جمهوره، منها مرتديا مايوه فوقه جاكيت باللون الأبيض وقبعة بيضاء، وثوبا باللونين الذهبي والأسود، وثوبا من الجلد مزركشا بالريش، وغيرها. وشهد الحفل استعراضات على المسرح، يستخدم خلالها تقنيات