فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

محمد رمضان: حفلي أعلى نسبة حضور في تاريخ الساحل

تحرير:التحرير ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
محمد رمضان
محمد رمضان
شارك الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من حفله مساء أمس الجمعة في إحدى القرى بالساحل الشمالي. وعلّق محمد رمضان على الصورة قائلا: "الحمد لله رب العالمين على هذا النجاح أقوى حفلة في الساحل، وأعلى نسبة حضور حفلة في تاريخ الساحل الشمالي العدد تخطى الـ150 ألفا، ربنا يديم المحبة يا أغلى جمهور في العالم". وقدّم رمضان عددًا من أغانيه التي حققت رواجا كبيرا الفترة الماضية، وتقديم أكثر من أغنية جديدة قام ببروفات يومية عليها.
وقدّم محمد رمضان ثلاث أغانٍ جديدة له خلال الحفل، وهي "السلطان، فرزاتشي، كازانوفا"، وأظهر بعدة إطلالات مختلفة على جمهوره، منها مرتديا مايوه فوقه جاكيت باللون الأبيض وقبعة بيضاء، وثوبا باللونين الذهبي والأسود، وثوبا من الجلد مزركشا بالريش، وغيرها. وشهد الحفل استعراضات على المسرح، يستخدم خلالها تقنيات
اقرأ المزيد
احمد-جمال

أحمد جمال يحيي حفلا في «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب أحمد جمال حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذي يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو جمال بباقة من أجمل أغانيه، منها "مبيسألش عليا، يونس، بتونس بيك"، إلى جانب مجموعة من أعماله الخاصة، منها "موال، آخر ميعاد، اللي يقولك بحبك، اضحكي، يلا نعيش، خط الحياة"، ويسبقه عرض لفرقة دولية من الصين، وفي التاسعة مساءً حفل سداسي شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة، يقدم خلاله مختارات من أعمال الموسيقار الراحل عطية شرارة.
ميادة-الحناوي

إلغاء حفل ميادة الحناوي بمهرجانات حراجل في لبنان

قبل يومين فقط من ظهورها المرتقب في مهرجانات حراجل في لبنان، فوجئ جمهور المطربة السورية ميادة الحناوي بإلغاء الحفل، وهو ما أرجعته بعض وسائل الإعلام لضعف صحتها، بينما عزته هي إلى خلاف مع المنظمين. وكان سقوط مفاجئ للمطربة السورية (59 عاما) بمدينة صفاقس التونسية في الثامن من هذا الشهر أصاب جمهورها بالقلق على صحتها رغم إصرارها على استكمال الحفل وهي جالسة على كرسي. وبينما يستعد الجمهور لإطلالتها الأولى بعد هذا الحادث فوجئوا بإلغاء حفلها الذي كان مقررا يوم الأحد في مهرجانات حراجل بجبل لبنان.
تامر-حسنى (3)

تامر حسني يحكي قصته مع شاب غنى معه على المسرح

روى النجم تامر حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قصته مع أحد المعجبين به، كما تحدث عن الصعوبات التي واجهته في بداياته، موجها نصائح إلى الشباب. وقال تامر إن شابا كان يضع صورته في غرفته قبل 10 سنوات، وصادفه في حفل من حفلاته مؤخرًا، ليمنحه فرصة الغناء معه على المسرح: "دايماً بحب أحكيلكم مواقف من واقع تجربتي من 10 سنين، كان حاطط صورتي على الحيطة ومن غير ما أعرف كل دا، لما شفته في الحفلة حسيت من رد فعله لما شافني إن أنا بمثلّه حاجة كبيرة وطلب يغني معايا".
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-رمضان

محمد رمضان ينشر صورة من بروفات حفله الليلة

شارك الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ويبدو فيها وهو يستعد لإحياء حفله في إحدى القرى بالساحل الشمالي، والذي سيقام مساء اليوم الجمعة. وعلق رمضان على الصورة بالإنجليزية: "are you ready"، وأضاف: "إن شاء الله، الليلة أقوى حفلة في الساحل.. ثقة في الله نجاح"، ومن المقرر أن يقدم رمضان عددا من أغانيه التي حققت رواجا كبيرا الفترة الماضية، كما أنه وعد الجمهور بالعديد من المفاجآت، أبرزها تقديم أكثر من أغنية جديدة يقوم ببروفات يومية عليها.
عمرو -دياب

الليلة.. عمرو دياب يلتقي جمهوره في العلمين الجديدة

يلتقي المطرب عمرو دياب، مع جمهوره مساء اليوم الجمعة، في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، وهي أكبر ساحات الساحل بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. وتجري الاستعدادات على قدم وساق، لحفل الهضبة، وتقوم "إيجبت كلندر" بتجهيزات عالمية للحفل، بمشاركة مهندس الصوت جورج سعيد، والإضاءة وليد الحريري، وتحت إشراف محمد سيف. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات عالمية خاصة بهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر.
حمو-بيكا

«الموسيقيين» تطارد المهرجانات.. إلغاء حفل لحمو بيكا

قال الدكتور علاء سلامة، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة العمل بها، إنه تم أيضا إلغاء حفل لمغني المهرجانات "حمو بيكا"، الذي كان من المقرر أن يقام مساء اليوم، أول أيام عيد الأضحى، بإحدى القرى السياحية. وأوضحت النقابة، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أنها فعّلت قرارها بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار مساء الخميس الماضي، إذ تم إبلاغ الجهات الأمنية بالفعل ومنع حفلات «شواحة» و«كزبرة وحنجرة» و«مجدي شطا» خلال اليومين الماضيين.
المخرج-حسام-الحسينى

مخرج «إنساى»: محمد رمضان لا تهمه الانتقادات (حوار)

حسام الحسينى، فنان متعدد المواهب، فهو ابن لعائلة فنية من الدرجة الأولى، والده الفنان مجدى الحسينى، ووالدته الممثلة نهال عنبر، وعلى الرغم من أن بداياته كانت مغنى راب ثم اتجه إلى التمثيل، فإنه حاليا يركز على الإخراج، وفى الفترة الأخيرة كان له عدة كليبات أخرجها للفنان محمد رمضان، وحققت صدى ونجاحا كبيرا، كان آخرها كليب "إنساى" الذى تم تصويره فى باريس وقدمه "رمضان" مع المطرب المغربى سعد لمجرد، حيث احتل به الثنائى صدارة تريند "يوتيوب" الدول العربية، وتخطت حاجز الـ90 مليون مشاهدة فى أقل من شهر، حيث طرحت في 18 يوليو الماضي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org