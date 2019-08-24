«قرطام» يطالب بتشغيل مستشفى التأمين الصحي بالبحيرة
٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م
النائب أكمل قرطام
تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، عن أسباب عدم استلام وتشغيل مستشفى التأمين الصحي بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة رغم الحاجة الماسة إليها من قبل المنتفعين بالتأمين الصحى. وقال «قرطام»، إن أهالي مركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة يعانوا من ضعف الخدمات الصحية، وبخاصة المواطنين الذين يتعاملون مع التأمين الصحي، والذين يقدر عددهم بـ302 ألف مستفيد، لافتًا إلى أن الأهالي يعانون من مشقة السفر في الذهاب إلى أقرب مستشفى للتأمين الصحى سواء في كفر الدوار أو دمنهور.
وأوضح قرطام، أنه تم إقامة مبنى ومستشفى للتأمين الصحي بأبو المطامير وتشطيبه منذ عدة شهور ولكن حتى الآن لم يتم تسلمه من قبل المقاول لوجود كثير من العيوب والاشتراطات الفنية.
وأشار إلى تباطؤ اللجنة المشرفة على استلام المبنى من هيئة التأمين الصحي بالبحيرة، وتهاونها بالضغط على المقاول المكلف بإنشاء المبني
وأوضح قرطام، أنه تم إقامة مبنى ومستشفى للتأمين الصحي بأبو المطامير وتشطيبه منذ عدة شهور ولكن حتى الآن لم يتم تسلمه من قبل المقاول لوجود كثير من العيوب والاشتراطات الفنية.
وأشار إلى تباطؤ اللجنة المشرفة على استلام المبنى من هيئة التأمين الصحي بالبحيرة، وتهاونها بالضغط على المقاول المكلف بإنشاء المبني الذي خصص له 18 مليون جنيه، فضلًا عن إضافة 5 ملايين أخرى، الأمر الذي يعد انتهاكا وإهدرا للمال العام.
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عن أسباب عدم استلام مستشفى التأمين الصحي بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة من المقاول حتى الآن.
يذكر أن أمانة محافظة البحيرة بحزب المحافظين، طالبت بضرورة حل مشكلة عدم تسليم مبنى التأمين الصحي في مستشفى أبو المطامير، على الرغم من الانتهاء منه منذ شهور بتكلفة 18 مليون جنيه.