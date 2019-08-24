«قرطام» يطالب بتشغيل مستشفى التأمين الصحي بالبحيرة

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م

النائب أكمل قرطام

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، عن أسباب عدم استلام وتشغيل مستشفى التأمين الصحي بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة رغم الحاجة الماسة إليها من قبل المنتفعين بالتأمين الصحى. وقال «قرطام»، إن أهالي مركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة يعانوا من ضعف الخدمات الصحية، وبخاصة المواطنين الذين يتعاملون مع التأمين الصحي، والذين يقدر عددهم بـ302 ألف مستفيد، لافتًا إلى أن الأهالي يعانون من مشقة السفر في الذهاب إلى أقرب مستشفى للتأمين الصحى سواء في كفر الدوار أو دمنهور.

وأوضح قرطام، أنه تم إقامة مبنى ومستشفى للتأمين الصحي بأبو المطامير وتشطيبه منذ عدة شهور ولكن حتى الآن لم يتم تسلمه من قبل المقاول لوجود كثير من العيوب والاشتراطات الفنية. وأشار إلى تباطؤ اللجنة المشرفة على استلام المبنى من هيئة التأمين الصحي بالبحيرة، وتهاونها بالضغط على المقاول المكلف بإنشاء المبني