سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«قرطام» يطالب بتشغيل مستشفى التأمين الصحي بالبحيرة

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م
النائب أكمل قرطام
النائب أكمل قرطام
تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، عن أسباب عدم استلام وتشغيل مستشفى التأمين الصحي بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة رغم الحاجة الماسة إليها من قبل المنتفعين بالتأمين الصحى. وقال «قرطام»، إن أهالي مركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة يعانوا من ضعف الخدمات الصحية، وبخاصة المواطنين الذين يتعاملون مع التأمين الصحي، والذين يقدر عددهم بـ302 ألف مستفيد، لافتًا إلى أن الأهالي يعانون من مشقة السفر في الذهاب إلى أقرب مستشفى للتأمين الصحى سواء في كفر الدوار أو دمنهور.
وأوضح قرطام، أنه تم إقامة مبنى ومستشفى للتأمين الصحي بأبو المطامير وتشطيبه منذ عدة شهور ولكن حتى الآن لم يتم تسلمه من قبل المقاول لوجود كثير من العيوب والاشتراطات الفنية. وأشار إلى تباطؤ اللجنة المشرفة على استلام المبنى من هيئة التأمين الصحي بالبحيرة، وتهاونها بالضغط على المقاول المكلف بإنشاء المبني
اقرأ المزيد
ليبيا

الإفراج عن 6 مصريين محتجزين في ليبيا (صور)

أخلت السلطات الليبية، العمال الـ6 من أبناء مركز سمالوط الذين جرى احتجازهم لمدة تجاوزت الـ25 يوما ببوابة طارق بن زياد بمدينة بني غازي شرق الجماهيرية الليبية، وقال أهالي كل من: محمد حسن علي كامل، وبدري حسن علي كامل "أشقاء"، وجمال عبد الناصر علي كامل، ومحمد قاعود أبو العزايم مازن، ووليد منتصر علي كامل، وجميعهم من قرية ساقية داقوف، ومحمود وحيد فتحي، من قرية العكايشة، إن أبناءهم الـ 6، تواصلوا معهم هاتفيا وأبلغوهم بتحريرهم من قبل السلطات الليبية، بعد احتجازهم خلال الفترة السابقة لأسباب تتعلق بطريقة دخول البلاد بشكل غير شرعي وللتأكد من هوياتهم.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي بجانب بحوث علمية جادة من أجل تقدم وطننا الحبيب. وأضاف شيخ الأزهر، خلال لقائه مع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم السبت، لبحث سبل دعم التعاون العلمي بين الأزهر والأكاديمية، إن العمل على زيادة الوعي هو أول خطوات النجاح، مؤكدا أننا لدينا شباب مميز يحتاج كل الدعم والتشجيع حتى يخرج ما لديه من قدرات وابتكارات.
.الحجاج (7)

الصحة: الكشف على 76 ألف حاج بمكة والمدينة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، بيانا تقول فيه، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم السبت، 76 ألفا و339 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و48 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و291 حالة في المدينة المنورة، موضحة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
ماكرون

ماكرون لترامب: هدفنا عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا

عقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اجتماعا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على هامش قمة الدول السبع، قال خلاله: "لدينا هدف مشترك بخصوص منع إيران من امتلاك السلاح النووي والحفاظ على أمن المنطقة"، وذلك حسبما نقل موقع سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم السبت، دون ذكر المزيد من التفاصيل. ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي، أن قمة مجموعة "السبع الكبار" التي تستضيفها بلاده، ستركز على ملف إيران والأزمات الدولية الكبرى، ومن بينها النزاعات في سوريا وليبيا وأوكرانيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصنع-بتروكيماويات .(4)

حقيقة توقف مصانع البتروكيماويات بسبب تعطل الآلات

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما أُثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف عدد من مصانع البتروكيماويات التابعة لوزارة البترول نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها ومنها مصنع الإثيلين بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، عار تماما عن الصحة. وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت صحة تلك ‏الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي مصنع من مصانع البتروكيماويات التابعة للوزارة نتيجة تعطل الآلات والمعدات، وأن جميع مصانع البتروكيماويات تعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها الإنتاجية دون أي توقف أو مشاكل،
سوق-الخضار (1)

حقيقة وقف سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بـ6 أكتوبر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام محافظة الجيزة وقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة في مدينة 6 أكتوبر ونقله إلى مكان آخر. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الجيزة، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لوقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة المقام بـ6 أكتوبر أو نقله إلى مكان آخر، مُوضحةً أن هناك أعمال تطوير داخل السوق وبوابات العبور لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمة متميزة لهم.
ترعه-المحموديه

الحكومة: لا صحة لجفاف الترع رغم انخفاض إيراد النيل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، لصور عن جفاف المياه في بعض الترع والمصارف فى مصر، ما يُهدد ببوار الأراضي والمحاصيل الزراعية، تزامنًا مع إعلان وزارة الري انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3. تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لجفاف بعض الترع والمصارف في مصر، بالتزامن مع انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3، مُشيرةً إلى تنفيذ الوزارة برامج لتوزيع مياه الري بكافة الترع على مستوى الجمهورية.
وسط-البلد (2)

الحكومة تكشف حقيقة بيع منطقة وسط البلد لمستثمرين أجانب

ردّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إخلاء منطقة وسط البلد (القاهرة الخديوية) من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامنا مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إخلاء منطقة وسط البلد - القاهرة الخديوية - من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامناً مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org