«ماكو».. نيقولا معوض يكشف عن أولى تجاربه السينمائية
تحرير:التحرير
٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
نيقولا معوض
يستعد الفنان اللبناني نيقولا معوض للمُشاركة لأول مرة في السينما المصرية من خلال فيلم "ماكو"، وذلك بعد نجاحه في تقديم مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة على مدار السنوات الماضية، آخرها مسلسل "طلعت روحي"، الذي عُرض فبراير الماضي.
يجسد نيقولا في فيلم "ماكو" شخصية "شريف ناهي"، كما يشاركه في بطولة الفيلم النجوم بسمة، والتركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد عرضه.
تقع أغلب أحداث فيلم "ماكو" تحت المياه، وتدور حول 8 أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقة عن العبارة سالم إكسبريس.
يذكر أن نيقولا قد بدأ تصوير أولى مشاهده في مسلسل بلا دليل الأسبوع الماضي للمخرجة منال الصيفي والمؤلفة إنجي علاء ومن إنتاج "سينرجي"، ويشارك
تقع أغلب أحداث فيلم "ماكو" تحت المياه، وتدور حول 8 أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقة عن العبارة سالم إكسبريس.
يذكر أن نيقولا قد بدأ تصوير أولى مشاهده في مسلسل بلا دليل الأسبوع الماضي للمخرجة منال الصيفي والمؤلفة إنجي علاء ومن إنتاج "سينرجي"، ويشارك النجم في بطولة المسلسل النجوم درّة، خالد سليم، حازم سمير، جمال عبدالناصر، أحمد خالد صالح، أكرم الشرقاوى، عمر الشناوي.
ويقوم نيقولا في المسلسل بشخصية "تيمور" الواقع في علاقة رومانسية مع حبيبة والتي تقوم بدورها النجمة دُرة، وقد صرّح عن مشاركته في مسلسل "بلا دليل": "سعيد جدًّا بالعودة للدراما المصرية من جديد، بمسلسل مشوّق بأحداث مركبّة والتعاون مع فريق عمل متفاهم".