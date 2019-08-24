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«ماكو».. نيقولا معوض يكشف عن أولى تجاربه السينمائية

تحرير:التحرير ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
نيقولا معوض
نيقولا معوض
يستعد الفنان اللبناني نيقولا معوض للمُشاركة لأول مرة في السينما المصرية من خلال فيلم "ماكو"، وذلك بعد نجاحه في تقديم مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة على مدار السنوات الماضية، آخرها مسلسل "طلعت روحي"، الذي عُرض فبراير الماضي. يجسد نيقولا في فيلم "ماكو" شخصية "شريف ناهي"، كما يشاركه في بطولة الفيلم النجوم بسمة، والتركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد عرضه.
تقع أغلب أحداث فيلم "ماكو" تحت المياه، وتدور حول 8 أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقة عن العبارة سالم إكسبريس. يذكر أن نيقولا قد بدأ تصوير أولى مشاهده في مسلسل بلا دليل الأسبوع الماضي للمخرجة منال الصيفي والمؤلفة إنجي علاء ومن إنتاج "سينرجي"، ويشارك
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