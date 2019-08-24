رياضة

كريستال بالاس يحقق فوزا تاريخيا على مانشستر يونايتد

تحرير:محمد جمال ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
مباراة مانشستر يوناتيد وكريستال بالاس
مباراة مانشستر يوناتيد وكريستال بالاس
حقق كريستال بالاس فوزا تاريخيا على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 1، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب أولد ترافورد فى إطار الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وسجل لصالح كريستال كل من جوردان ايو وفان هولت، بينما سجل لصالح الشياطين الحمر دانيال جيمس، ولم يحقق بالاس أي انتصار على اليونايتد في تاريخ البريميرليج، وهو أكثر فريق واجهه دون أن يحقق أمامه أي انتصار، ويعود آخر انتصار لكريستال بالاس على مانشستر في الأولد ترافورد إلى عام 1989، وبدوره لم يحقق مانشستر سوى 3 انتصارات في آخر 14 مباراة جمعت بينهما في جميع المسابقات.
مع انطلاق الشوط الأول سيطر اليونايتد على أجواء المباراة، لكنَّ خطأ فى تمركز دفاع الشياطين الحمر كلفهم الهدف الأول فى الدقيقة الـ32 بأقدام جوردان ايو وذلك من خلال رأسية جيفيرى شلاب التى جعلت المهاجم الغانى ينفرد بدخيا ويحرز هدف المباراة الأول. وفى الشوط الثاني تمكن مانشستر من الحصول على ركلة جزاء فى
اقرأ المزيد
خاميس-رودريجيز‎

خاميس يعود للمشاركة مع ريال مدريد بعد غياب 833 يومًا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بلد الوليد، المقرر لها في الساعة السابعة مساءً اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني، وظهر النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، العائد مؤخرًا للنادي الملكي بعد نهاية إعارته لفريق بايرن ميونيخ الألماني، أساسيا في تشكيل الريال لأول مرة منذ 833 يومًا، وتحديدًا منذ مشاركته في مباراة إشبيلية بالليجا يوم 14 مايو 2017.
ليستر سيتي‎

ليستر يفوز على شيفيلد ونوبل يحقق رقمًا قياسيًّا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "برامال لين"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم جيمي فاردي للثعالب قبل أن يدرك أوليفر مكبورني هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف هارفي بارنيس هدف الفوز للضيوف، ليرفع ليستر رصيده إلى 5 نقاط، يرتقي بهما إلى المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد شيفيلد عند 4 نقاط في المركز التاسع.
مران-المنتخب‎ (7)

الجنايني يكشف موعد حسم ملف مدرب منتخب مصر

أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أن ملف المدير الفني للمنتخب الوطني، سيتم حسمه خلال أيام، قائلا: "ملف مدرب منتخب مصر سيتم حسمه خلال أيام، وعندنا معايير محددة، لكن طبعًا إحنا عارفين إن المدرب هيكون محلي، وهناك 6 أو 7 مرشحين لتدريب الفراعنة، وهنشوف سلبيات وإيجابيات كل مدرب ايه وهنختار الأصلح". وواصل الجنايني: "أنا مصري قبل ما أكون زمالكاوي، وكل اللي أقدر أقوله الناس هتشوف عدل وتطبيق لوائح، ومش معنى إني باهزر مع واحد صاحبي الناس تقول إني هاضايق الأهلاوية، وأنا مش هاجامل حد، ولو جبتلي سكينة على رقبتي".
اقرأ المزيد من الأخبار
مانشستر يونايتد

كريستال يستهدف أول انتصار على اليونايتد في الدوري

يستقبل مانشستر يونايتد الرابع برصيد 4 نقاط، نظيره كريستال بالاس الـ15 برصيد نقطة واحدة، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة الرابعة عصرًا ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ولم يخسر اليونايتد أمام بالاس في آخر 22 مباراة في الدوري، ولم يحقق بالاس أي انتصار على اليونايتد في تاريخ البريميرليج، وهو أكثر فريق واجهه دون أن يحقق أمامه أي انتصار، ويعود آخر انتصار لكريستال بالاس على مانشستر في الأولد ترافورد إلى عام 1989، وبدوره لم يحقق مانشستر سوى 3 انتصارات في آخر 14 في جميع المسابقات.
مارسيال2

مانشستر يونايتد يتعثر أمام وولفرهامبتون

اقتنص ولفر هامبتون نقطة ثمينة من ضيفه مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب «مولينيو» في ختام مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019- 2020. دخل الشياطين الحمر اللقاء بقيادة مدربهم أولي سولشاير، بالقوة الضاربة، وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب، وتمكن الفرنسي أنتوني مارسيال من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 بعد مجموعة من التمريرات بين لينجارد وراشفورد، انتهت في قدم المهاجم الأسمر الذي سددها بيسراه في شباك باتريسيو.
مانشستر يونايتد

اليونايتد في مهمة انتقامية أمام وولفر هامبتون اليوم

تختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل وولفر هامبتون الـ13 برصيد نقطة واحدة نظيره مانشستر يونايتد التاسع برصيد 3 نقاط، على ملعب مولينيو في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولم يخسر وولفر هامبتون أي مباراة في 3 مواجهات جمعته باليونايتد الموسم الماضي، ويتطلع اليوم للتغلب على اليونايتد في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 1980، وخسر اليونايتد على أرض وولفر هامبتون في البريميرليج 3 مباريات وفاز في مباراتين.
هاري ماجواير (3)

ميرور: ماجواير رفض عرض السيتي الخيالي من أجل يونايتد

أكدت تقارير إنجليزية، أن هاري ماجواير، المنضم حديثا لصفوف مانشستر يونايتد، تجاهل عرض مانشستر سيتي، براتب أسبوعي بلغ 278000 جنيه إسترليني، متمسكا باللعب للشياطين الحمر. وأوضحت صحيفة «ميرور»، في تقرير لها، مساء الخميس، أن العرض المذهل الذي قدمه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الاخيرة كان من شأنه حصول المدافع الدولي على 70 مليون جنيه إسترليني خلال 5 سنوات. وأضافت أن صاحب الـ26 عامًا رفض عرضه السيتي، مفضلا الانضمام إلى يونايتد، في صفقة جعلته المدافع الأغلى في العالم، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org