كريستال بالاس يحقق فوزا تاريخيا على مانشستر يونايتد

تحرير:محمد جمال ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

مباراة مانشستر يوناتيد وكريستال بالاس

حقق كريستال بالاس فوزا تاريخيا على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 1، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب أولد ترافورد فى إطار الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وسجل لصالح كريستال كل من جوردان ايو وفان هولت، بينما سجل لصالح الشياطين الحمر دانيال جيمس، ولم يحقق بالاس أي انتصار على اليونايتد في تاريخ البريميرليج، وهو أكثر فريق واجهه دون أن يحقق أمامه أي انتصار، ويعود آخر انتصار لكريستال بالاس على مانشستر في الأولد ترافورد إلى عام 1989، وبدوره لم يحقق مانشستر سوى 3 انتصارات في آخر 14 مباراة جمعت بينهما في جميع المسابقات.

مع انطلاق الشوط الأول سيطر اليونايتد على أجواء المباراة، لكنَّ خطأ فى تمركز دفاع الشياطين الحمر كلفهم الهدف الأول فى الدقيقة الـ32 بأقدام جوردان ايو وذلك من خلال رأسية جيفيرى شلاب التى جعلت المهاجم الغانى ينفرد بدخيا ويحرز هدف المباراة الأول. وفى الشوط الثاني تمكن مانشستر من الحصول على ركلة جزاء فى