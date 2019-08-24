العيون الساهرة تداهم أوكار السلاح والمخدرات

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

حملة أمنية

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال.

خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت الجهود عن ضبط 223 قطعة سلاح ناري بحوزة 204 متهمين، و342 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة إضافة إلى 290 قطعة سلاح أبيض. فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 81209 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 299 قضية مخدرات ضمت 311 متهما، والقبض على 87 متهما مطلوبا ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة،