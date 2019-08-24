ليستر يفوز على شيفيلد ونوبل يحقق رقمًا قياسيًّا

تحرير:علي الزيني ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

ليستر سيتي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "برامال لين"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم جيمي فاردي للثعالب قبل أن يدرك أوليفر مكبورني هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف هارفي بارنيس هدف الفوز للضيوف، ليرفع ليستر رصيده إلى 5 نقاط، يرتقي بهما إلى المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد شيفيلد عند 4 نقاط في المركز التاسع.

وعلى ملعب "فيكارج رود"، اكتسح فريق وست هام يونايتد نظيره واتفورد، بثلاثة أهداف لهدف، مارك نوبل سجل هدف التقدم بعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية اللقاء، وأدرك أندري جرار هدف التعادل في الدقيقة 17، وسجل سيباستيان هيلير، الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه