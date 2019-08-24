رياضة

ليستر يفوز على شيفيلد ونوبل يحقق رقمًا قياسيًّا

تحرير:علي الزيني ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
ليستر سيتي
ليستر سيتي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "برامال لين"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم جيمي فاردي للثعالب قبل أن يدرك أوليفر مكبورني هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف هارفي بارنيس هدف الفوز للضيوف، ليرفع ليستر رصيده إلى 5 نقاط، يرتقي بهما إلى المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد شيفيلد عند 4 نقاط في المركز التاسع.
وعلى ملعب "فيكارج رود"، اكتسح فريق وست هام يونايتد نظيره واتفورد، بثلاثة أهداف لهدف، مارك نوبل سجل هدف التقدم بعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية اللقاء، وأدرك أندري جرار هدف التعادل في الدقيقة 17، وسجل سيباستيان هيلير، الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه
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خاميس-رودريجيز‎

خاميس يعود للمشاركة مع ريال مدريد بعد غياب 833 يومًا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بلد الوليد، المقرر لها في الساعة السابعة مساءً اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني، وظهر النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، العائد مؤخرًا للنادي الملكي بعد نهاية إعارته لفريق بايرن ميونيخ الألماني، أساسيا في تشكيل الريال لأول مرة منذ 833 يومًا، وتحديدًا منذ مشاركته في مباراة إشبيلية بالليجا يوم 14 مايو 2017.
مانشستر يونايتد-كريستال بالاس

كريستال بالاس يحقق فوزا تاريخيا على مانشستر يونايتد

حقق كريستال بالاس فوزا تاريخيا على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 1، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب أولد ترافورد فى إطار الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وسجل لصالح كريستال كل من جوردان ايو وفان هولت، بينما سجل لصالح الشياطين الحمر دانيال جيمس، ولم يحقق بالاس أي انتصار على اليونايتد في تاريخ البريميرليج، وهو أكثر فريق واجهه دون أن يحقق أمامه أي انتصار، ويعود آخر انتصار لكريستال بالاس على مانشستر في الأولد ترافورد إلى عام 1989، وبدوره لم يحقق مانشستر سوى 3 انتصارات في آخر 14 مباراة جمعت بينهما في جميع المسابقات.
مران-المنتخب‎ (7)

الجنايني يكشف موعد حسم ملف مدرب منتخب مصر

أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أن ملف المدير الفني للمنتخب الوطني، سيتم حسمه خلال أيام، قائلا: "ملف مدرب منتخب مصر سيتم حسمه خلال أيام، وعندنا معايير محددة، لكن طبعًا إحنا عارفين إن المدرب هيكون محلي، وهناك 6 أو 7 مرشحين لتدريب الفراعنة، وهنشوف سلبيات وإيجابيات كل مدرب ايه وهنختار الأصلح". وواصل الجنايني: "أنا مصري قبل ما أكون زمالكاوي، وكل اللي أقدر أقوله الناس هتشوف عدل وتطبيق لوائح، ومش معنى إني باهزر مع واحد صاحبي الناس تقول إني هاضايق الأهلاوية، وأنا مش هاجامل حد، ولو جبتلي سكينة على رقبتي".
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أرسنال - ليفربول‎

صلاح يبحث عن مواصلة تفوقه التهديفي أمام أرسنال

يحتضن ملعب الأنفيلد اليوم السبت قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط نظيره أرسنال الثاني بنفس الرصيد من النقاط في تمام الساعة 6:30 مساء، ولم يخسر الليفر أمام المدفعجية في آخر 8 مباريات، ولم يحقق أرسنال الفوز على ملعب أنفيلد في الدوري في آخر 6 مباريات، بل واهتزت شباك أرسنال في تلك المباريات بـ22 هدفًا، وهذه أكثر مواجهة في تاريخ البريميرليج شهدت تسجيل الأهداف بواقع 155 هدفًا في 54 لقاء، بل وشهدت آخر 12 مباراة بين الفريقين تسجيل 53 هدفًا في جميع المسابقات.
ساديو ماني

في 373 يوما.. أرقام ماني تظهر أهميته لليفر والسنغال

تظهر الأرقام الاستثنائية التي قدمها ساديو ماني على مدار الأيام الـ373 الماضية، مدى أهميته لكل من ليفربول ومنتخب السنغال، حيث شارك لاعب ساوثهامبتون السابق في 63 مباراة في تلك الفترة بداية من الفوز على وست هام برباعية نظيفة يوم 12 أغسطس من عام 2018، وأنهى موسم 2018- 2019 مسجلًا 26 هدفًا وصنع 5 أهداف في 50 مباراة، وبعد أيام قليلة من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، شارك مع السنغال في كأس الأمم الإفريقية، حيث وصل إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام الجزائر بهدف نظيف.
محمد-صلاح.

صلاح: مستعد لخسارة لقب الهداف مقابل التتويج بالدورى

كشف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى، أنه على اتم الاستعداد للتضحية بلقب هداف الدورى الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، مقابل أن يتوج الريدز بالدورى، مشيرا إلى أنه لن ينزعج حال خسارة لقب الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي، في حالة تتويج ليفربول بالبريميرليج. وقال محمد صلاح خلال حوار له مع شبكة "سى إن إن": "بالطبع، أرغب في الحصول على لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي، لكن فوز ليفربول بالألقاب يأتي فى المقام الأول، خاصة إذا كان ذلك اللقب هو البريميرليج".
ليفربول

ماني يقود ليفربول للفوز على ساوثهامتون

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ساوثهامتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "سانت ميريز"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليج"، سجل ساديو مانى هدف التقدم للريدز، وضاعف فيرمينو النتيجة للضيوف، قبل أن يقلص داني إنجز الفارق لأصحاب الأرض، ليرفع رفقاء صلاح رصيدهم إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتًا في المقابل فشل ساوثهامتون في الحصول على أي نقاط للمباراة الثانية على التوالي.
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