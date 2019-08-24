جريمة

شرطة المسطحات تضبط 202 قضية في الجيزة والقليوبية

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م
شرطة المسطحات المائية
شرطة المسطحات المائية
أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية على المزارع السمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل، وشملت الحملة نطاق محافظتي القليوبية والجيزة، وأسفرت جهودها عن ضبط 202 قضية متنوعة، وتأمين تنفيذ إزالة 62 حالة تعدٍّ على نهر النيل والرقعة الزراعية في إطار جهود جهاز الشرطة لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة.
فى مجال حماية البيئة تم ضبط 29 قضية متنوعة عبارة عن 22 قضية تلوث هوائى من عوادم السيارات بنطاق أمن القليوبية وعدد 7 مسابك مخالفة بنطاق أمن الجيزة، و160 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، وإزالة حالتي تعدٍّ على نهر النيل والمجارى المائية، و60 حالة على الرقعة الزراعية. وشهدت الحملة إعداد مأمورية مكبرة
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الرقابة الإدارية (4)

رشوة واختلاس.. سقوط مسئولين في قبضة «الرقابة الإدارية»

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسئولين فاسدين لخيانتهم الأمانة واختلاسهم من عُهَدِهم، وآخر صاحب شركة خاصة للتوريدات لعرضه رشوة، وذلك في إطار جهود الهيئة لملاحقة أرباب العُهد من خائني الأمانات ، ومن استحلوا الاستيلاء على المال العام. وألقت الهيئة القبض على كل من: مديري عموم ورئيسي الإنتاج لمطحني "الشروق" و"الهرم" التابعين لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ورئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة، وأمين صومعة "العهد الجديد" المؤجرة لصالحها، لاختلاس الأخير 128 طنا من الأقماح بعهدته، وقيام الآخرين بتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق اصطناعهم كارتات مزورة، أثبتوا من خلالها التوريد الوهمي لتلك الكميات من إحدى الصوامع إلى المطحنين المشار إليهما والتابعين للشركة والاستيلاء على قيمتها، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
قوات-الشرطة (3)

الأمن العام يحكم قبضته على 5 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة؛ لمواجهة جميع صور الخروج على القانون وتحقيق الانضباط، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4 قطع سلاح نارى، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 403 مخالفات مرافق، 33 قضية تموينية، 870 مخالفة مرورية، تنفيذ 1510 أحكام قضائية متنوعة) بمديرية أمن بنى سويف.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

العيون الساهرة تداهم أوكار السلاح والمخدرات

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال.
ريهام سعيد

14 أكتوبر..محاكمة ريهام سعيد في إهانة المرأة المصرية

قررت محكمة جنح الجيزة تحديد جلسة 14 من أكتوبر المقبل لمحاكمة الإعلامية ريهام سعيد، في اتهامها بتوجيه إساءة للشعب المصري عقب تصريحاتها عن السمنة، وأكد المحامى أشرف ناجى فى الدعوى التي تقدم بها ضد الإعلامية أن الشعب تفاجئ خلال برنامج صبايا المذاع على قناة الحياة، أن الإعلامية توجه فيه إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريين واستخدمت عبارات، وأوصاف لا تليق أن تقال فى برنامج. وأضاف في دعواه أن الإعلامية سخرت من مرضى السمنة، وقالت عنهم إنهم ميتين، وأنهم عالة على أسرهم وعالة، وزعمت أن المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة،مما أهان عدد كبير من الشعب.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

بالأرقام.. جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
آثار حريق المنيل

مصابو «حريق المنيل» يروون تفاصيل المأساة

واصلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في حادث حريق معهد الأورام بالمنيل الذي نتج عنه مصرع 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين، وأفاد 6 منهم يعالجون في مستشفى معهد ناصر، أنهم كانوا مارين بالصدفة وقت الحادث، وكانوا قادمين في سيارة ميكروباصات تابعة لحفل زفاف بنادي المعلمين في الجزيرة، وأضاف المصابون أنهم تفاجئوا بالحادث وأصيبوا بحروق مختلفة، وأكد المصابون عدم رؤيتهم لما حدث في البداية.
انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

إدارات الأمن الاقتصادي تضبط 11 ألف قضية خلال يوم

يكثف ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
ازاله-تعديات-الاراضى

إزالة تعديات على نهر النيل وأراضي الدولة بـ13 محافظة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الجهد لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والتصدي لحالات التعدي على أراضي الدولة ونهر النيل، إذ إن أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن تواصل جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف في ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.
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