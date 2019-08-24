شرطة المسطحات تضبط 202 قضية في الجيزة والقليوبية

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م

شرطة المسطحات المائية

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية على المزارع السمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل، وشملت الحملة نطاق محافظتي القليوبية والجيزة، وأسفرت جهودها عن ضبط 202 قضية متنوعة، وتأمين تنفيذ إزالة 62 حالة تعدٍّ على نهر النيل والرقعة الزراعية في إطار جهود جهاز الشرطة لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة.

فى مجال حماية البيئة تم ضبط 29 قضية متنوعة عبارة عن 22 قضية تلوث هوائى من عوادم السيارات بنطاق أمن القليوبية وعدد 7 مسابك مخالفة بنطاق أمن الجيزة، و160 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، وإزالة حالتي تعدٍّ على نهر النيل والمجارى المائية، و60 حالة على الرقعة الزراعية. وشهدت الحملة إعداد مأمورية مكبرة