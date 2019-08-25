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مدينة الرخام والجرانيت تضع مصر على الخريطة العالمية

حالة من الترقب تسيطر على مستقبل صناعة الرخام في مصر، خاصة ورش منطقة «شق التعبان» بسبب قرب افتتاح مدينة الرخام الجديدة بالعين السخنة، لإنتاج نحو 30 مليون متر سنويًا
تحرير:كريم ربيع ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الرئيس يتفقد العين السخنة وأول 3 مصانع بمدينة الرخام والجرانيت بجبل الجلالة
الرئيس يتفقد العين السخنة وأول 3 مصانع بمدينة الرخام والجرانيت بجبل الجلالة
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن افتتاح مشروع "مدينة الرخام الجديدة" بالعين السخنة العام المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، في منطقة الجلالة البحرية، مع شركة «بيدريني» الإيطالية للرخام والجرانيت. وتناقش الأسبوع المقبل، شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، اللمسات النهائية على مشروع مدينة الرخام المرتقب انطلاقه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية.. فهل تنجح المدينة الجديدة في وضع اسم مصر على خريطة صناعة الرخام عالميًا؟ وكم يبلغ حجم الإنتاج المتوقع؟ ومتى يتم افتتاحها؟
30 مليون متر سنويا قال الرئيس السيسى، خلال افتتاح مجمع إنتاج الأسمدة بالعين السخنة: "إن هذه المشروعات والمجمعات محاولة للاستفادة من الخامات المصرية وتحويلها لقيمة مضافة وتشغيل الشباب والتوقف عن استيراد هذه المنتجات وتصدير الفائض، موضحًا أن حجم الإنتاج السنوي يصل إلى 30 مليون متر. وشدد الرئيس السيسى
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تعاملات بنكية (2)

4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

أعلنت البنوك الحكومية والعاملة في مصر عن بدء خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية، والمتمثلة في شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد.
جنية (3)

بعد خفض الفائدة.. ما مصير سعر الجنيه المصري؟

قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، ليواصل دورته التيسيرية، وتباينت آراء المحللين وبنوك الاستثمار حول تأثير هذا القرار فى سعر الجنيه، إذ شهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، لترتفع بنحو 133 قرشا منذ بداية عام 2019 ليسجل أقل سعر للدولار حاليا نحو 16.62 جنيه، وفقدت العملة الخضراء أكثر من 6.5% من قيمتها أمام الجنيه المصري. ويبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.54 جنيه، ونحو 16.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 25 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.54 جنيه، ونحو 16.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك عودة، وبنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1527 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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عقارات (2)

هل ترتفع أسعار العقارات بسبب «شهادات قناة السويس»؟

تستعد البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس الجديدة (البنك الأهلى المصرى– بنك مصر– بنك القاهرة– بنك قناة السويس) الشهرالمقبل لرد قيمة شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه والذى يحل موعده فى 4 سبتمبر 2019، فهل ينجح المطورون العقاريون والسماسرة في الاستفادة من هذه السيولة، وينتعش السوق العقاري من جديد؟ أم تذهب هذه الأموال الضخمة لأنشطة استثمارية أخرى ويظل الركود حاكما في القطاع الذي يعاني حاليا؟ وهل ترتفع أسعار العقارات في حالة زيادة الطلب؟
حديد (3)

رغم انخفاضه 30 دولارا.. لماذا لم تقل أسعار الحديد؟

شهدت أسعار المواد الخام الداخلة فى صناعة حديد التسليح انخفاضا ملحوظا بالبورصات العالمية بنحو 30 دولارا للطن الواحد، في الوقت الذي لم تتراجع فيه أسعار حديد التسليح بالمصانع المحلية، إذ سجلت أسعار المواد الخام ببورصة الصين لأسعار المعادن في 13 أغسطس الجاري 88.5 دولار للطن مقابل 121.58 دولار فى 19 يوليو الماضي، وسط توقعات باستمرار موجة انخفاض أسعار المواد الخام.. فهل تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة أم تظل على ما هي عليه؟ وهل تتحكم مصانع محددة في أسعار الحديد بالسوق بعيدا عن قانون العرض والطلب؟
المدن-الجديدة‎ (1)

عيد الأضحى بالمدن الجديدة.. سحب أراض وإزالة مخالفات

تسيطر حالة من الجدية على عدد من أجهزة المدن الجديدة في عيد الأضحى المبارك، لفرض الاستقرار والأمن داخلها، بدءًا من حملات موسعة لإزالة التعديات والإشغالات وردع المخالفين بمدينة 6 أكتوبر لعدم انتشار العشوائيات داخل المدينة، وسحب واسترداد 26 قطعة أرض بمدينة الشروق لعدم التزام أصحابها بالنشاط المخصص لها وتحويلها لأنشطة أخرى، بالإضافة إلى سحب 20 قطعة أخرى لعدم سداد المستحقات المالية المتأخرة عليها، وصولاً إلى تنفيذ مبادرة لتجميل مدينة أسيوط الجديدة بمشاركة السكان.
خليها-تصدى (4)

غضب الوكلاء وفرحة «خليها تصدي».. رقابة حكومية على سوق السيارات

أثار قرار رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السيارات، مشاعر متناقضة بين الفرحة الشديدة والغضب الأشد، حيث انتاب أعضاء حملات المقاطعة الشعبية -خليها تصدي- مشاعر إيجابية وتوقعات بانخفاض أسعار السيارات بسبة 20%، في المقابل غضب شديد لعدد كبير من وكلاء وتجار السيارات، معتبرين القرار منافيًا لآليات السوق الحر والتي يتحكم بها آليات العرض والطلب.. فلمن ينتصر هذا القرار؟
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