مدينة الرخام والجرانيت تضع مصر على الخريطة العالمية

حالة من الترقب تسيطر على مستقبل صناعة الرخام في مصر، خاصة ورش منطقة «شق التعبان» بسبب قرب افتتاح مدينة الرخام الجديدة بالعين السخنة، لإنتاج نحو 30 مليون متر سنويًا
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن افتتاح مشروع "مدينة الرخام الجديدة" بالعين السخنة العام المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، في منطقة الجلالة البحرية، مع شركة «بيدريني» الإيطالية للرخام والجرانيت. وتناقش الأسبوع المقبل، شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، اللمسات النهائية على مشروع مدينة الرخام المرتقب انطلاقه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية.. فهل تنجح المدينة الجديدة في وضع اسم مصر على خريطة صناعة الرخام عالميًا؟ وكم يبلغ حجم الإنتاج المتوقع؟ ومتى يتم افتتاحها؟
30 مليون متر سنويا
قال الرئيس السيسى، خلال افتتاح مجمع إنتاج الأسمدة بالعين السخنة: "إن هذه المشروعات والمجمعات محاولة للاستفادة من الخامات المصرية وتحويلها لقيمة مضافة وتشغيل الشباب والتوقف عن استيراد هذه المنتجات وتصدير الفائض، موضحًا أن حجم الإنتاج السنوي يصل إلى 30 مليون متر.
وشدد الرئيس السيسى
30 مليون متر سنويا
قال الرئيس السيسى، خلال افتتاح مجمع إنتاج الأسمدة بالعين السخنة: "إن هذه المشروعات والمجمعات محاولة للاستفادة من الخامات المصرية وتحويلها لقيمة مضافة وتشغيل الشباب والتوقف عن استيراد هذه المنتجات وتصدير الفائض، موضحًا أن حجم الإنتاج السنوي يصل إلى 30 مليون متر.
وشدد الرئيس السيسى على أن هذه المشروعات تستخدم أحدث التقنيات والمعدات والاشتراطات البيئية، فضلا عن مراجعة دورية لوزارة البيئة على تلك المشروعات للاطمئنان على تطبيق الاشتراطات البيئية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تطوير قطاع الرخام فى منطقة «شق التعبان» لتنظيم المصانع فى هذه المنطقة، مناشدا العاملين فيها التعاون مع الحكومة لتقنين أوضاعهم، مضيفا أنه يتم شق طريق بطول 7 كيلومترات بين «شق التعبان» والعين السخنة لتسهيل أعمال قطاع صناعة الرخام، كما سيتم تأسيس معهد لتعليم العاملين أصول الصناعة.
يذكر أن عدد مصانع الرخام العاملة في منطقة شق التعبان يبلغ نحو 1850 مصنعا، وتستحوذ حتى الآن على حصة كبيرة من صناعة الرخام في مصر بلا منافس، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناشد أصحاب المصانع تقنين أوضاع مصانعهم والعمالة القائمة بالمنطقة.
موقع المدينة
تقع مدينة الجلالة للرخام في منطقة الجلالة البحرية بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، وقد أعلن الرئيس السيسي، في أغسطس 2018 أن الحكومة تعمل حاليًا على بناء مدينة جديدة للرخام في هضبة الجلالة، مع شركة «بيدريني» الإيطالية للرخام والجرانيت.
على أن تتكون المدينة من 5 إلى 6 مجمعات لصناعة الرخام، هذا ويتكون جبل الجلالة من صخور أركية قديمة، وتكثر به العروق المعدنية، كذلك تتكون هضبة الجلالة الشمالية، ووادى غربة من صخور جيرية. وهضبة الجلالة الشمالية، وبينهما وادى غربة، ويتكون من صخور جيرية، كما يوجد بطريق الجلالة، مجموعة من جبال الرخام التي تنتج «رخام الجلالة» المشهور عالميًا الذى يتم تصديره للخارج، لذلك تم اختيار موقعه منذ البداية لإقامة مشروع «هضبة الجلالة».
تتركز في هضبة الجلالة العديد من مصانع السيراميك والأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والتي تحتوي على المحاجر التى يوجد بها جميع أنواع المواد الخام، وسيخدم الجبل المنطقة الصناعية الجديدة، والطريق الجديد الذى يتم إنشاؤه «الزعفرانة - العين السخنة»، لتفادي كل سلبيات طريق التحرك من السخنة إلى الزعفرانة على الطريق الساحلى.
9 مصانع ومعهد تدريب مهني
ستضم مدينة للرخام بمنطقة الجلالة 7 مصانع لإنتاج الرخام، ومصنعًا لإنتاج الجرانيت، وكذا مصنعا لمستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى معهد تدريب مهني على حرف صناعة الرخام.
إضافة كبيرة لصناعة الرخام
أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، أن المدينة الجديدة ستمثل إضافة كبيرة للمنتج المصري -الرخام- في العالم، ووضع اسم مصر على الخريطة العالمية لصناعة الرخام، فضلاً عن الوفاء باحتياجات السوق الداخلى وتصدير الفائض إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة.
وأضاف جمال الدين لـ«التحرير» أن المحدد الرئيسي في نجاح المدينة هو الاعتماد على أحدث المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة التي توصل إليها العالم، كما أن وجود المصنع في قلب المدينة سيقلل كثيرًا من تكلفة النقل.