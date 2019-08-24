الأمن العام يحكم قبضته على 5 محافظات

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة؛ لمواجهة جميع صور الخروج على القانون وتحقيق الانضباط، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4 قطع سلاح نارى، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 403 مخالفات مرافق، 33 قضية تموينية، 870 مخالفة مرورية، تنفيذ 1510 أحكام قضائية متنوعة) بمديرية أمن بنى سويف.

جهود مديرية أمن أسيوط أسفرت عن ضبط (43 قطعة سلاح نارى، قضية مخدرات، 71 مخالفة مرافق، 90 قضية تموينية، 989 مخالفة مرورية، تنفيذ 3818 حكما قضائيا متنوعا) في الوقت الذي تمكنت أجهزة الأمن بالبحيرة من ضبط (9 قطع سلاح ناري، 11 قضية مخدرات، 10 قطع سلاح أبيض، 2864 مخالفة مرافق، 34 قضية تموينية، 1669 مخالفة