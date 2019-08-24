رياضة

خاميس يعود للمشاركة مع ريال مدريد بعد غياب 833 يومًا

تحرير:علي الزيني ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م
خاميس رودريجيز
خاميس رودريجيز
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بلد الوليد، المقرر لها في الساعة السابعة مساءً اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني، وظهر النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، العائد مؤخرًا للنادي الملكي بعد نهاية إعارته لفريق بايرن ميونيخ الألماني، أساسيا في تشكيل الريال لأول مرة منذ 833 يومًا، وتحديدًا منذ مشاركته في مباراة إشبيلية بالليجا يوم 14 مايو 2017.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا. خط الدفاع: داني كارباخال، رافاييل فاران، سيرخيو راموس، مارسيلو. خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، خاميس رودريجيز، إيسكو. خط الهجوم: كريم بنزيمة، جاريث بيل. وجاء على دكة البدلاء كل من: كيلور نافاس، ناتشو فيرنانديز، إيدير ميليتاو، فيدي فالفيردي،
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ليستر سيتي‎

ليستر يفوز على شيفيلد ونوبل يحقق رقمًا قياسيًّا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "برامال لين"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم جيمي فاردي للثعالب قبل أن يدرك أوليفر مكبورني هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف هارفي بارنيس هدف الفوز للضيوف، ليرفع ليستر رصيده إلى 5 نقاط، يرتقي بهما إلى المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد شيفيلد عند 4 نقاط في المركز التاسع.
مانشستر يونايتد-كريستال بالاس

كريستال بالاس يحقق فوزا تاريخيا على مانشستر يونايتد

حقق كريستال بالاس فوزا تاريخيا على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 1، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب أولد ترافورد فى إطار الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وسجل لصالح كريستال كل من جوردان ايو وفان هولت، بينما سجل لصالح الشياطين الحمر دانيال جيمس، ولم يحقق بالاس أي انتصار على اليونايتد في تاريخ البريميرليج، وهو أكثر فريق واجهه دون أن يحقق أمامه أي انتصار، ويعود آخر انتصار لكريستال بالاس على مانشستر في الأولد ترافورد إلى عام 1989، وبدوره لم يحقق مانشستر سوى 3 انتصارات في آخر 14 مباراة جمعت بينهما في جميع المسابقات.
مران-المنتخب‎ (7)

الجنايني يكشف موعد حسم ملف مدرب منتخب مصر

أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أن ملف المدير الفني للمنتخب الوطني، سيتم حسمه خلال أيام، قائلا: "ملف مدرب منتخب مصر سيتم حسمه خلال أيام، وعندنا معايير محددة، لكن طبعًا إحنا عارفين إن المدرب هيكون محلي، وهناك 6 أو 7 مرشحين لتدريب الفراعنة، وهنشوف سلبيات وإيجابيات كل مدرب ايه وهنختار الأصلح". وواصل الجنايني: "أنا مصري قبل ما أكون زمالكاوي، وكل اللي أقدر أقوله الناس هتشوف عدل وتطبيق لوائح، ومش معنى إني باهزر مع واحد صاحبي الناس تقول إني هاضايق الأهلاوية، وأنا مش هاجامل حد، ولو جبتلي سكينة على رقبتي".
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إيفان-راكيتيتش (2)

فالفيردي يثير الشكوك حول مستقبل راكيتيتش

قلل المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي من التقارير التي تربط اسم النجم البرازيلي نيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة من جديد، وذلك قبل مواجهة نابولي الإيطالي وديًّا اليوم السبت، ويعد نيمار مركز اهتمام كل من البرسا وريال مدريد الساعيين للتعاقد معه بحسب العديد من التقارير الإسبانية، وعن ذلك الأمر قال فالفيردي عن إمكانية تسبب نيمار في إحداث خلل بتوازن البرسا إن إنضم إلى الفريق: "الأمر ليس أكثر من تكهنات، سنرى ماذا سيحدث، أنتم تعرفون الإجابة المعتادة على هذا السؤال، لن نتحدث عن لاعب يتواجد في صفوف فريق آخر".
حكيم-زياش‎

أياكس يقطع الطريق على المنافسين ويجدد عقد زياش

أعلن نادي أياكس الهولندي تمديد تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش لمدة موسم جديد، على الرغم من التقارير الصحفية التي أشارت إلى اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان من المفترض أن ينتهي عقد زياش في صيف 2021، ووفقا للتقارير الصحفية سيصبح الأعلى راتبًا في الدوري الهولندي . وذكر نادي أياكس في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل أياكس وحكيم زياش إلى اتفاق بشأن تمديد عقده، الذي يستمر حتى 30 يونيو 2021، ليستمر اللاعب المغربي الدولي حتى 30 يونيو 2022".
نيمار

6 أسئلة تطرح نفسها في صفقة نيمار وريال مدريد

وجه ريال مدريد بوصلته تجاه النجم البرازيلي نيمار بعد الفشل في التعاقد مع بول بوجبا، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه الفريق الملكي في التعاقد بشكل أساسي مع نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، إلا أن الريال لا يثق بإمكانية ضمه قبل أن يتبقى في عقده عام واحد فقط، وذلك في شهر يونيو من عام 2022، ومن ثم لا يزال هناك موسمان قبل إتمام التعاقد مع مبابي، ومن الممكن أن يجدد سان جيرمان عقد مهاجمه ويزيد من صعوبة الأمر أمام الفريق الملكي، وعلى الجانب الآخر، هل يرغب زين الدين زيدان في ضم نيمار؟
نيمار ‎ (4)

مزاد علني بين برشلونة وريال مدريد بسبب نيمار

استحوذ البرازيلي نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية التي رأت أن مزادا علنيا انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد، برشلونة وريال مدريد، للظفر بخدماته. وقالت صحيفة ماركا: "نيمار في الأفق"، وأضافت: "اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع بول بوجبا أصبحت مستحيلة، وقد عاد البرازيلي نيمار إلى الواجهة مجددا". وشرحت ماركا في صفحاتها أن رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا، لكنها ما زالت مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا.
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