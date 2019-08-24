خاميس يعود للمشاركة مع ريال مدريد بعد غياب 833 يومًا

تحرير:علي الزيني ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م

خاميس رودريجيز

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بلد الوليد، المقرر لها في الساعة السابعة مساءً اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني، وظهر النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، العائد مؤخرًا للنادي الملكي بعد نهاية إعارته لفريق بايرن ميونيخ الألماني، أساسيا في تشكيل الريال لأول مرة منذ 833 يومًا، وتحديدًا منذ مشاركته في مباراة إشبيلية بالليجا يوم 14 مايو 2017.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا. خط الدفاع: داني كارباخال، رافاييل فاران، سيرخيو راموس، مارسيلو. خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، خاميس رودريجيز، إيسكو. خط الهجوم: كريم بنزيمة، جاريث بيل. وجاء على دكة البدلاء كل من: كيلور نافاس، ناتشو فيرنانديز، إيدير ميليتاو، فيدي فالفيردي،