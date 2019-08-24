خاميس يعود للمشاركة مع ريال مدريد بعد غياب 833 يومًا
تحرير:علي الزيني
٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م
خاميس رودريجيز
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بلد الوليد، المقرر لها في الساعة السابعة مساءً اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني، وظهر النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، العائد مؤخرًا للنادي الملكي بعد نهاية إعارته لفريق بايرن ميونيخ الألماني، أساسيا في تشكيل الريال لأول مرة منذ 833 يومًا، وتحديدًا منذ مشاركته في مباراة إشبيلية بالليجا يوم 14 مايو 2017.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: داني كارباخال، رافاييل فاران، سيرخيو راموس، مارسيلو.
خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، خاميس رودريجيز، إيسكو.
خط الهجوم: كريم بنزيمة، جاريث بيل.
وجاء على دكة البدلاء كل من: كيلور نافاس، ناتشو فيرنانديز، إيدير ميليتاو، فيدي فالفيردي،
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: داني كارباخال، رافاييل فاران، سيرخيو راموس، مارسيلو.
خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، خاميس رودريجيز، إيسكو.
خط الهجوم: كريم بنزيمة، جاريث بيل.
وجاء على دكة البدلاء كل من: كيلور نافاس، ناتشو فيرنانديز، إيدير ميليتاو، فيدي فالفيردي، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، لوكا يوفيتش.
ولعب خاميس معارا لفريق بايرن ميونيخ، لمدة موسمين بعد أن قضى 3 مواسم في ريال مدريد بعد الانتقال إليه بصيف 2014، وكانت المباراة الأخيرة له في ريال مدريد يوم 21 مايو 2017 أمام مالاجا في الجولة 38 من الدوري الإسباني، مواجهة شهدت تتويج الميرنجي باللقب حينها، أما آخر مباراة له على ملعب سانتياجو برنابيو، فترجع إلى 14 مايو 2017 أمام إشبيلية، يومها لعب أساسيا وغادر الملعب في الدقيقة 61.