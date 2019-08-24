الإفراج عن 6 مصريين محتجزين في ليبيا (صور)
تحرير:محمد الزهراوي
٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
ليبيا - صورة أرشيفية
أخلت السلطات الليبية، العمال الـ6 من أبناء مركز سمالوط الذين جرى احتجازهم لمدة تجاوزت الـ25 يوما ببوابة طارق بن زياد بمدينة بني غازي شرق الجماهيرية الليبية، وقال أهالي كل من: محمد حسن علي كامل، وبدري حسن علي كامل "أشقاء"، وجمال عبد الناصر علي كامل، ومحمد قاعود أبو العزايم مازن، ووليد منتصر علي كامل، وجميعهم من قرية ساقية داقوف، ومحمود وحيد فتحي، من قرية العكايشة، إن أبناءهم الـ 6، تواصلوا معهم هاتفيا وأبلغوهم بتحريرهم من قبل السلطات الليبية، بعد احتجازهم خلال الفترة السابقة لأسباب تتعلق بطريقة دخول البلاد بشكل غير شرعي وللتأكد من هوياتهم.
وأكد عبد الناصر على كامل، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من نجله "جمال" 16 عاما، أبلغه بإخلاء سبيله وباقي المحتجزين من أبناء سمالوط، وكذلك نحو 150 عاملا آخرين كانوا محتجزين معه.
وأكد له أنه لم يتعرض لأي مضايقات أو أذى خلال مدة احتجازه، وسوف يباشر عمله اليوم السبت وباقي زملاؤه.
وكانت أسر العمال الـ6 أعلنت
وأكد عبد الناصر على كامل، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من نجله "جمال" 16 عاما، أبلغه بإخلاء سبيله وباقي المحتجزين من أبناء سمالوط، وكذلك نحو 150 عاملا آخرين كانوا محتجزين معه.
وأكد له أنه لم يتعرض لأي مضايقات أو أذى خلال مدة احتجازه، وسوف يباشر عمله اليوم السبت وباقي زملاؤه.
وكانت أسر العمال الـ6 أعلنت قبل نحو 4 أيام عن احتجاز أبنائهم منذ ما يقرب من 20 يوما على خلفية توقيفهم في أثناء ذهابهم لأعمالهم بتهمة تواجدهم بصورة غير شرعية، إذ تم توقيفهم واحتجازهم بالقرب من بوابة طارق بن زياد بمدينة بني غازي علي طريق سيدي فرج قبل عيد الأضحى بأسبوع، بعد إيقاف السيارة التي كانت تقلهم في طريقهم لعملهم كعمال بناء وأرسل السائق، ليبي الجنسية، ملابسهم لمحل إقامتهم بليبيا.
يذكر أن المحتجزين الـ6 الذين جرى إخلاء سبيلهم هم: "محمد حسن علي كامل، وبدري حسن علي كامل "أشقاء"، وجمال عبدالناصر علي كامل، ومحمد قاعود أبو العزايم مازن، ووليد منتصر علي كامل، ووجميعهم من قرية ساقية داقوف، والسادس محمود وحيد فتحي، من قرية العكايشة بمركز سمالوط.