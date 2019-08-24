الإفراج عن 6 مصريين محتجزين في ليبيا (صور)

تحرير:محمد الزهراوي ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

ليبيا - صورة أرشيفية

أخلت السلطات الليبية، العمال الـ6 من أبناء مركز سمالوط الذين جرى احتجازهم لمدة تجاوزت الـ25 يوما ببوابة طارق بن زياد بمدينة بني غازي شرق الجماهيرية الليبية، وقال أهالي كل من: محمد حسن علي كامل، وبدري حسن علي كامل "أشقاء"، وجمال عبد الناصر علي كامل، ومحمد قاعود أبو العزايم مازن، ووليد منتصر علي كامل، وجميعهم من قرية ساقية داقوف، ومحمود وحيد فتحي، من قرية العكايشة، إن أبناءهم الـ 6، تواصلوا معهم هاتفيا وأبلغوهم بتحريرهم من قبل السلطات الليبية، بعد احتجازهم خلال الفترة السابقة لأسباب تتعلق بطريقة دخول البلاد بشكل غير شرعي وللتأكد من هوياتهم.

وأكد عبد الناصر على كامل، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من نجله "جمال" 16 عاما، أبلغه بإخلاء سبيله وباقي المحتجزين من أبناء سمالوط، وكذلك نحو 150 عاملا آخرين كانوا محتجزين معه. وأكد له أنه لم يتعرض لأي مضايقات أو أذى خلال مدة احتجازه، وسوف يباشر عمله اليوم السبت وباقي زملاؤه. وكانت أسر العمال الـ6 أعلنت