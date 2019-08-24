فالفيردي يكشف موعد عودة ميسي ويعلق على صفقة نيمار
تحرير:محمد جمال
٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
إرنستو فالفيردى
علق أرنستو فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى على أزمة عثمان ديمبلي جناح الفريق الكتالوني، كما أشار أيضا إلى صفقة انتقال نيمار ومدى تطور إصابة ميسي.
ودخل ديمبلي في أزمة مع برشلونة بعد تغيبه عن جلسة علاجية، وذلك بعد سفره لفرنسا لقضاء الوقت مع عائلته.
وقال فالفيردي عن أزمة ديمبلي: "لا يمكن أن أصرِح بأي شيء، أي تصريح سأقوله سيجعل كرة الثلج تزداد حجما، لا أريد التعليق".
وأضاف إرنستو عن مشاركة ليونيل ميسي أمام ريال بيتيس قائلا: "يجب أن نرى ميسي أولا في التدريب الأخير، لا أريد استباق الأمور".
كما تطرق لصفقة انتقال نيمار لاعب باريس سان جيرمان، حيث قال: "سوق انتقالات يشهد العديد من التوقعات، وهذه المرة التوقعات كثيرة، ولكن الأمر في يد نادٍ آخر، أنا مهتم فقط بشأن مباراة الغد".
وأضاف فالفيردى عن قيادته للبارسا قال: "لا أمر بوقت صعب حاليا، أنا بخير، أنا أسوأ حالا بالمقارنة مع صديق يقضي إجازته
كما تطرق لصفقة انتقال نيمار لاعب باريس سان جيرمان، حيث قال: "سوق انتقالات يشهد العديد من التوقعات، وهذه المرة التوقعات كثيرة، ولكن الأمر في يد نادٍ آخر، أنا مهتم فقط بشأن مباراة الغد".
وأضاف فالفيردى عن قيادته للبارسا قال: "لا أمر بوقت صعب حاليا، أنا بخير، أنا أسوأ حالا بالمقارنة مع صديق يقضي إجازته في إيبيزا، ولكني أفضل حالا من صديق آخر ينقذ المهاجرين في البحر المتوسط".
واختتم تصريحاته عن جريزمان المنضم حديثا لصفوف البلوجرانا قائلا: "على جريزمان أن يشارك فى الكرة الجماعية مع الفريق بشكل أكبر، لم يساهم كثيرا كما نتمنى في سان ماميس أمام بلباو، إن ساهم مع الفريق سيكون حاسما".
ويواجه برشلونة فريق ريال بيتيس غدًا الأحد في المباراة التى تقام على ملعب الكامب نو فى إطار الأسبوع الثانى مع الدورى الإسبانى.