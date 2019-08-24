فالفيردي يكشف موعد عودة ميسي ويعلق على صفقة نيمار

تحرير:محمد جمال ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

إرنستو فالفيردى

علق أرنستو فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى على أزمة عثمان ديمبلي جناح الفريق الكتالوني، كما أشار أيضا إلى صفقة انتقال نيمار ومدى تطور إصابة ميسي. ودخل ديمبلي في أزمة مع برشلونة بعد تغيبه عن جلسة علاجية، وذلك بعد سفره لفرنسا لقضاء الوقت مع عائلته. وقال فالفيردي عن أزمة ديمبلي: "لا يمكن أن أصرِح بأي شيء، أي تصريح سأقوله سيجعل كرة الثلج تزداد حجما، لا أريد التعليق". وأضاف إرنستو عن مشاركة ليونيل ميسي أمام ريال بيتيس قائلا: "يجب أن نرى ميسي أولا في التدريب الأخير، لا أريد استباق الأمور".

كما تطرق لصفقة انتقال نيمار لاعب باريس سان جيرمان، حيث قال: "سوق انتقالات يشهد العديد من التوقعات، وهذه المرة التوقعات كثيرة، ولكن الأمر في يد نادٍ آخر، أنا مهتم فقط بشأن مباراة الغد". وأضاف فالفيردى عن قيادته للبارسا قال: "لا أمر بوقت صعب حاليا، أنا بخير، أنا أسوأ حالا بالمقارنة مع صديق يقضي إجازته