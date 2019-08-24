رياضة

فالفيردي يكشف موعد عودة ميسي ويعلق على صفقة نيمار

تحرير:محمد جمال ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
إرنستو فالفيردى
إرنستو فالفيردى
علق أرنستو فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى على أزمة عثمان ديمبلي جناح الفريق الكتالوني، كما أشار أيضا إلى صفقة انتقال نيمار ومدى تطور إصابة ميسي. ودخل ديمبلي في أزمة مع برشلونة بعد تغيبه عن جلسة علاجية، وذلك بعد سفره لفرنسا لقضاء الوقت مع عائلته. وقال فالفيردي عن أزمة ديمبلي: "لا يمكن أن أصرِح بأي شيء، أي تصريح سأقوله سيجعل كرة الثلج تزداد حجما، لا أريد التعليق". وأضاف إرنستو عن مشاركة ليونيل ميسي أمام ريال بيتيس قائلا: "يجب أن نرى ميسي أولا في التدريب الأخير، لا أريد استباق الأمور".
كما تطرق لصفقة انتقال نيمار لاعب باريس سان جيرمان، حيث قال: "سوق انتقالات يشهد العديد من التوقعات، وهذه المرة التوقعات كثيرة، ولكن الأمر في يد نادٍ آخر، أنا مهتم فقط بشأن مباراة الغد". وأضاف فالفيردى عن قيادته للبارسا قال: "لا أمر بوقت صعب حاليا، أنا بخير، أنا أسوأ حالا بالمقارنة مع صديق يقضي إجازته
اقرأ المزيد
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

بامبو وبن شرقي يقودان الزمالك أمام بطل الصومال

أعلن ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم السبت، أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً. وشهد لقاء الذهاب انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7- 0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5- 55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.
فان-دايك‎

بيبي ينهي صمود فان دايك في الدوري الإنجليزي

بعد أن صمد 50 مباراة متتالية بدون مراوغات، نجح النجم الإيفواري نيكولا بيبي لاعب فريق آرسنال في مراوغة الدولي الهولندي فان دايك خلال مواجهة الفريقين التي تقام حاليًّا على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي المشوار التاريخي لمدافع الريدز في تجنب المراوغات، حيث كانت المراوغة الأخيرة أمام الإسباني مايكل ميرينو لاعب فريق نيوكاسل يونايتد السابق، في شهر مارس عام 2018، خلال المواجهة التي حسمها رفقاء صلاح بهدفين نظيفين.
خاميس-رودريجيز‎

خاميس يعود للمشاركة مع ريال مدريد بعد غياب 833 يومًا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بلد الوليد، المقرر لها في الساعة السابعة مساءً اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني، وظهر النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، العائد مؤخرًا للنادي الملكي بعد نهاية إعارته لفريق بايرن ميونيخ الألماني، أساسيا في تشكيل الريال لأول مرة منذ 833 يومًا، وتحديدًا منذ مشاركته في مباراة إشبيلية بالليجا يوم 14 مايو 2017.
اقرأ المزيد من الأخبار
نيمار ‎ (1)

مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من ضم نيمار

تطور جديد فى صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث بدأ نادي ريال مدريد الإسباني أولى خطواته الرسمية لضم لاعب الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقرير لها أن إدارة الملكي قامت بإرسال ممثليها إلى فرنسا لبدء المفاوضات مع إدارة سان جيرمان لضم نيمار، موضحة فى تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، مقابل الموافقة للتخلي عن خدمات اللاعب.
عثمان-ديمبلي (2)

وكيل أعمال ديمبلي يؤكد بقاءه مع برشلونة

أكد موسى سيسوكو، وكيل أعمال عثمان ديمبلي، على أن النجم الفرنسي لن يرحل عن صفوف برشلونة هذا الصيف، وانتشرت العديد من التكهنات مؤخرًا بشأن مستقبل اللاعب الفرنسي، خاصة أن إدارة العملاق الكتالوني أعربت عن استيائها الشديد من عدم حضور اللاعب للكشف الطبي يوم السبت الماضي وتعرضه للإصابة بعدها، وقال سيسوكو في هذا الشأن: "لا يخطط ديمبلي للرحيل عن برشلونة في أي وقت، هو يشعر بالراحة التامة مع الفريق، ويرغب في الاستمرار هنا لأطول فترة ممكنة"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
عثمان ديمبيلي

برشلونة يعلن عن مدة غياب عثمان ديمبلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعرض الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة في العضلة الخلفية، سيتغيب على أثرها عن مباريات الفريق خلال الفترة المُقبلة. وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإسباني -على عهدة الفريق الطبي للنادي- أن ديمبلي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على أثرها بشكل مبدئي لمدة خمسة أسابيع، ولينضم ديمبيلي لزميله الأوروجوياني لويس سواريز الذي تعرض لإصابة مبكرة في مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو، ومن المتوقع أن يمتد غيابه لنحو أسبوعين، ومن المتوقع -كذلك- أن تزداد مدة غيابه.
نيمار

الريال يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشف خوسيه الفاريز هيا المراسل ببرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى، أن ريال مدريد عاد للدخول فى مفاوضات مرة أخرى، لضم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وكتب خوسيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حصريا، إداراة ريال مدريد دخلت فى مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، وأن المفاوضات تتقدم بشكل سريع جدا". وأضاف الصحفي الإسباني: "إذا تم الاتفاق فسيكون نيمار لاعبا فى صفوف ريال مدريد خلال ثلاثة أيام".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org