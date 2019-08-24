جريمة

رشوة واختلاس.. سقوط مسئولين في قبضة «الرقابة الإدارية»

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسئولين فاسدين لخيانتهم الأمانة واختلاسهم من عُهَدِهم، وآخر صاحب شركة خاصة للتوريدات لعرضه رشوة، وذلك في إطار جهود الهيئة لملاحقة أرباب العُهد من خائني الأمانات ، ومن استحلوا الاستيلاء على المال العام. وألقت الهيئة القبض على كل من: مديري عموم ورئيسي الإنتاج لمطحني "الشروق" و"الهرم" التابعين لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ورئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة، وأمين صومعة "العهد الجديد" المؤجرة لصالحها، لاختلاس الأخير 128 طنا من الأقماح بعهدته، وقيام الآخرين بتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق اصطناعهم كارتات مزورة، أثبتوا من خلالها التوريد الوهمي لتلك الكميات من إحدى الصوامع إلى المطحنين المشار إليهما والتابعين للشركة والاستيلاء على قيمتها، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كما تم القبض على صاحب إحدى الشركات العاملة في مجال توريد المواد الكيماوية الخام لمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمي، أثناء قيامه بعرض وتقديم مبلغ 250 ألف جنيه كدفعة مقدمة لمبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة لأستاذ باحث مساعد بالمعهد والمكلف برئاسة لجنة جرد الكيماويات والمشرف على الأمن، وذلك
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قوات-الشرطة (3)

الأمن العام يحكم قبضته على 5 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة؛ لمواجهة جميع صور الخروج على القانون وتحقيق الانضباط، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4 قطع سلاح نارى، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 403 مخالفات مرافق، 33 قضية تموينية، 870 مخالفة مرورية، تنفيذ 1510 أحكام قضائية متنوعة) بمديرية أمن بنى سويف.
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شرطة المسطحات تضبط 202 قضية في الجيزة والقليوبية

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية على المزارع السمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل، وشملت الحملة نطاق محافظتي القليوبية والجيزة، وأسفرت جهودها عن ضبط 202 قضية متنوعة، وتأمين تنفيذ إزالة 62 حالة تعدٍّ على نهر النيل والرقعة الزراعية في إطار جهود جهاز الشرطة لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة.
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العيون الساهرة تداهم أوكار السلاح والمخدرات

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال.
ريهام سعيد

14 أكتوبر..محاكمة ريهام سعيد في إهانة المرأة المصرية

قررت محكمة جنح الجيزة تحديد جلسة 14 من أكتوبر المقبل لمحاكمة الإعلامية ريهام سعيد، في اتهامها بتوجيه إساءة للشعب المصري عقب تصريحاتها عن السمنة، وأكد المحامى أشرف ناجى فى الدعوى التي تقدم بها ضد الإعلامية أن الشعب تفاجئ خلال برنامج صبايا المذاع على قناة الحياة، أن الإعلامية توجه فيه إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريين واستخدمت عبارات، وأوصاف لا تليق أن تقال فى برنامج. وأضاف في دعواه أن الإعلامية سخرت من مرضى السمنة، وقالت عنهم إنهم ميتين، وأنهم عالة على أسرهم وعالة، وزعمت أن المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة،مما أهان عدد كبير من الشعب.
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الامين-الاعلي-للاعلام-احمد-سليم

من «هلال» لـ«سليم» مهمة اصطياد حيتان الرشوة والتربح

ضربات مدوية تسددها كل يوم هيئة الرقابة الإدارية، ضد حيتان الفساد والمتربحين من أموال الشعب وكشفت القائمة الطويلة للمقبوض عليهم في تهم التربح واستغلال المنصب والرشاوى عن فضائح هؤلاء ممن استحلوا المال العام، إذ شملت وزراء ورؤساء هيئات وأصحاب مناصب عليا، لتؤكد الرقابة الإدارية أن سيفها سيطول أي فاسد مهما طال الانتظار. كان آخر تلك الضربات اليوم الثلاثاء، بعد إلقاء القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في قضية رشوة تتعلق بمهام وظيفته تجري بها التحريات منذ شهرين بحسب تأكيد رئيس المجلس الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد.
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تعرف على العقوبة التى تنتظر أمين الأعلى للإعلام

يُعد أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، آخر المتهمين الذين أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، القبض عليهم بتهمة تلقى رشوى تتعلق بمهام عملهم، وعادة ما يكون المتهمون بالرشوة من أصحاب الوظائف العمومية، أصحاب المكانة والنفوذ الإداري بحكم مهام وظائفهم، وبالرغم من تكرار وقائع الضبط والإعلان عن ضربات قاصمة من أجهزة الدولة للفساد والفاسدين، إلا أن الوقائع تتوالى، وعلى اختلاف قيمة الرشوة إلا أن جميع المتهمين يحكمهم قانون واحد، ونرصد فى السطور التالية نصوص القانون المتحكمة فى عقاب المرتشين.
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القبض على أمين عام «الأعلى للإعلام» بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في واقعة رشوة تتعلق بعمله، بحسب مصادر مضطلعة. وقالت المصادر إن ضباط الرقابة ألقوا القبض على "سليم" بناء على تحريات تباشرها في واقعة رشوة منسوبة له وتم توثيقها قبل قرار القبض عليه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد قرر اختيار أحمد سليم لمنصب الأمين العام للمجلس، وذلك بعد موافقة هيئة المكتب.
سرقة-خزنة-فلوس

سرقت شركة بترول.. سقوط عصابة «شقاوة والفخم» بالقليوبية

لم تهدأ أجهزة البحث بمديرية أمن القليوبية على مدار شهرين كاملين حتى حددت هوية المتهمين فى حادث سرقة مبلغ كبير من خزينة شركة بوتاجاسكو التابعة لوزارة البترول فمنذ أن تلقى مركز شرطة بنها بلاغا بالحادث وبدأت عملية البحث والتحري واستخدام العناصر السرية لجمع المعلومات وكل أدوات البحث حتى حددت الجناة وألقت القبض عليهم من خلال أكمنة أعدت لهم أثناء ترددهم لممارسة نشاطهم الإجرامى لتحقيق حلم الثراء السريع من المال الحرام فكانت نهايتهم خلف القضبان.
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