رشوة واختلاس.. سقوط مسئولين في قبضة «الرقابة الإدارية»

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

صورة أرشيفية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسئولين فاسدين لخيانتهم الأمانة واختلاسهم من عُهَدِهم، وآخر صاحب شركة خاصة للتوريدات لعرضه رشوة، وذلك في إطار جهود الهيئة لملاحقة أرباب العُهد من خائني الأمانات ، ومن استحلوا الاستيلاء على المال العام. وألقت الهيئة القبض على كل من: مديري عموم ورئيسي الإنتاج لمطحني "الشروق" و"الهرم" التابعين لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ورئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة، وأمين صومعة "العهد الجديد" المؤجرة لصالحها، لاختلاس الأخير 128 طنا من الأقماح بعهدته، وقيام الآخرين بتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق اصطناعهم كارتات مزورة، أثبتوا من خلالها التوريد الوهمي لتلك الكميات من إحدى الصوامع إلى المطحنين المشار إليهما والتابعين للشركة والاستيلاء على قيمتها، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما تم القبض على صاحب إحدى الشركات العاملة في مجال توريد المواد الكيماوية الخام لمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمي، أثناء قيامه بعرض وتقديم مبلغ 250 ألف جنيه كدفعة مقدمة لمبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة لأستاذ باحث مساعد بالمعهد والمكلف برئاسة لجنة جرد الكيماويات والمشرف على الأمن، وذلك