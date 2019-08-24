رياضة

بيبي ينهي صمود فان دايك في الدوري الإنجليزي

تحرير:علي الزيني ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م
فان دايك
فان دايك
بعد أن صمد 50 مباراة متتالية بدون مراوغات، نجح النجم الإيفواري نيكولا بيبي لاعب فريق آرسنال في مراوغة الدولي الهولندي فان دايك خلال مواجهة الفريقين التي تقام حاليًّا على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي المشوار التاريخي لمدافع الريدز في تجنب المراوغات، حيث كانت المراوغة الأخيرة أمام الإسباني مايكل ميرينو لاعب فريق نيوكاسل يونايتد السابق، في شهر مارس عام 2018، خلال المواجهة التي حسمها رفقاء صلاح بهدفين نظيفين.
وشهدت الدقيقة السابعة من الشوط الأول مرور الجناح الجديد لفريق آرسنال وأغلى لاعب في تاريخ المدفعجية، نيكولاس بيبي، من فيرجيل فان دايك أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، لينهي المسيرة التي استمرت لمدة 50 مباراة. يذكر أن فان دايك تألق مع ليفربول خلال الموسم الماضي، وحصل على جائزة أفضل لاعب
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الزمالك-وديكيدها‎ (6)

بامبو وبن شرقي يقودان الزمالك أمام بطل الصومال

أعلن ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم السبت، أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً. وشهد لقاء الذهاب انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7- 0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5- 55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.
فالفيردي

فالفيردي يكشف موعد عودة ميسي ويعلق على صفقة نيمار

علق أرنستو فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى على أزمة عثمان ديمبلي جناح الفريق الكتالوني، كما أشار أيضا إلى صفقة انتقال نيمار ومدى تطور إصابة ميسي. ودخل ديمبلي في أزمة مع برشلونة بعد تغيبه عن جلسة علاجية، وذلك بعد سفره لفرنسا لقضاء الوقت مع عائلته. وقال فالفيردي عن أزمة ديمبلي: "لا يمكن أن أصرِح بأي شيء، أي تصريح سأقوله سيجعل كرة الثلج تزداد حجما، لا أريد التعليق". وأضاف إرنستو عن مشاركة ليونيل ميسي أمام ريال بيتيس قائلا: "يجب أن نرى ميسي أولا في التدريب الأخير، لا أريد استباق الأمور".
خاميس-رودريجيز‎

خاميس يعود للمشاركة مع ريال مدريد بعد غياب 833 يومًا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بلد الوليد، المقرر لها في الساعة السابعة مساءً اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني، وظهر النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، العائد مؤخرًا للنادي الملكي بعد نهاية إعارته لفريق بايرن ميونيخ الألماني، أساسيا في تشكيل الريال لأول مرة منذ 833 يومًا، وتحديدًا منذ مشاركته في مباراة إشبيلية بالليجا يوم 14 مايو 2017.
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ليستر سيتي‎

ليستر يفوز على شيفيلد ونوبل يحقق رقمًا قياسيًّا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "برامال لين"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم جيمي فاردي للثعالب قبل أن يدرك أوليفر مكبورني هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف هارفي بارنيس هدف الفوز للضيوف، ليرفع ليستر رصيده إلى 5 نقاط، يرتقي بهما إلى المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد شيفيلد عند 4 نقاط في المركز التاسع.
أرسنال - ليفربول‎

صلاح يبحث عن مواصلة تفوقه التهديفي أمام أرسنال

يحتضن ملعب الأنفيلد اليوم السبت قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط نظيره أرسنال الثاني بنفس الرصيد من النقاط في تمام الساعة 6:30 مساء، ولم يخسر الليفر أمام المدفعجية في آخر 8 مباريات، ولم يحقق أرسنال الفوز على ملعب أنفيلد في الدوري في آخر 6 مباريات، بل واهتزت شباك أرسنال في تلك المباريات بـ22 هدفًا، وهذه أكثر مواجهة في تاريخ البريميرليج شهدت تسجيل الأهداف بواقع 155 هدفًا في 54 لقاء، بل وشهدت آخر 12 مباراة بين الفريقين تسجيل 53 هدفًا في جميع المسابقات.
أدريان 1

حارس ليفربول: مدافعو الفريق "حيوانات"

علق الإسباني أدريان حارس مرمى ليفربول، على دفاع الريدز مشيدا بالأداء الذى يقدمونه منذ بداية الموسم، ومشيرا إلى أنهم يسهلون عليه مهمته في حراسة مرمى فريق الريدز. وقال حارس المرمى الإسبانى في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "من السهل اللعب معه، فهو أفضل خط دفاع في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما نملك واحدًا من أفضل المدافعين في العالم وهو فان دايك". وأكمل: "يدافعون أثناء المباريات مثل الحيوانات، بالنسبة لي كحارس مرمى، يتخذون قرارات سهلة، يساعدوننى بها ".
ساديو ماني

في 373 يوما.. أرقام ماني تظهر أهميته لليفر والسنغال

تظهر الأرقام الاستثنائية التي قدمها ساديو ماني على مدار الأيام الـ373 الماضية، مدى أهميته لكل من ليفربول ومنتخب السنغال، حيث شارك لاعب ساوثهامبتون السابق في 63 مباراة في تلك الفترة بداية من الفوز على وست هام برباعية نظيفة يوم 12 أغسطس من عام 2018، وأنهى موسم 2018- 2019 مسجلًا 26 هدفًا وصنع 5 أهداف في 50 مباراة، وبعد أيام قليلة من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، شارك مع السنغال في كأس الأمم الإفريقية، حيث وصل إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام الجزائر بهدف نظيف.
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