بيبي ينهي صمود فان دايك في الدوري الإنجليزي
تحرير:علي الزيني
٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م
فان دايك
بعد أن صمد 50 مباراة متتالية بدون مراوغات، نجح النجم الإيفواري نيكولا بيبي لاعب فريق آرسنال في مراوغة الدولي الهولندي فان دايك خلال مواجهة الفريقين التي تقام حاليًّا على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي المشوار التاريخي لمدافع الريدز في تجنب المراوغات، حيث كانت المراوغة الأخيرة أمام الإسباني مايكل ميرينو لاعب فريق نيوكاسل يونايتد السابق، في شهر مارس عام 2018، خلال المواجهة التي حسمها رفقاء صلاح بهدفين نظيفين.
وشهدت الدقيقة السابعة من الشوط الأول مرور الجناح الجديد لفريق آرسنال وأغلى لاعب في تاريخ المدفعجية، نيكولاس بيبي، من فيرجيل فان دايك أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، لينهي المسيرة التي استمرت لمدة 50 مباراة.
يذكر أن فان دايك تألق مع ليفربول خلال الموسم الماضي، وحصل على جائزة أفضل لاعب
وشهدت الدقيقة السابعة من الشوط الأول مرور الجناح الجديد لفريق آرسنال وأغلى لاعب في تاريخ المدفعجية، نيكولاس بيبي، من فيرجيل فان دايك أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، لينهي المسيرة التي استمرت لمدة 50 مباراة.
يذكر أن فان دايك تألق مع ليفربول خلال الموسم الماضي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بعد الموسم المميز الذي أنهى خلاله الريدز الدوري في المركز الثاني برصيد 97 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي.
ويعد الدولي الهولندي أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزتي أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب في أوروبا خلال العام الجاري، بعدما تألق بشكل لافت خلال منافسات الموسم الماضي، ومطلع الموسم الحالي.