بيبي ينهي صمود فان دايك في الدوري الإنجليزي

تحرير:علي الزيني ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م

فان دايك

بعد أن صمد 50 مباراة متتالية بدون مراوغات، نجح النجم الإيفواري نيكولا بيبي لاعب فريق آرسنال في مراوغة الدولي الهولندي فان دايك خلال مواجهة الفريقين التي تقام حاليًّا على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي المشوار التاريخي لمدافع الريدز في تجنب المراوغات، حيث كانت المراوغة الأخيرة أمام الإسباني مايكل ميرينو لاعب فريق نيوكاسل يونايتد السابق، في شهر مارس عام 2018، خلال المواجهة التي حسمها رفقاء صلاح بهدفين نظيفين.

وشهدت الدقيقة السابعة من الشوط الأول مرور الجناح الجديد لفريق آرسنال وأغلى لاعب في تاريخ المدفعجية، نيكولاس بيبي، من فيرجيل فان دايك أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، لينهي المسيرة التي استمرت لمدة 50 مباراة. يذكر أن فان دايك تألق مع ليفربول خلال الموسم الماضي، وحصل على جائزة أفضل لاعب