‎«الأعلى للإعلام» يقرر حجب موقعين بسبب هواوي

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م

مكرم محمد أحمد

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بحجب الموقعين الإلكترونيين (الإخبارية) و(الصباح نيوز) 3 أشهر لممارسة الابتزاز بنشر أخبار كاذبة تضر بنشاط شركة (هواوي) في مصر، ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة. جاء القرار بعد توصية لجنة الشكاوى بشأن الشكوى المقدمة من الممثل القانوني لشركة (هواوي) مصر، وموافقة المجلس بجلسته المعقودة اليوم السبت. وقال المجلس في حيثيات القرار، إن اللجنة عقدت 5 جلسات تحقيق في الشكوى المقدمة من شركة (هواوي) ضد الموقعين الإلكترونيين ورئيس تحريرهما مروة أبو زاهر.

واتهمت الشركة الموقعين بنشر أخبار كاذبة تضر بنشاطها وتمارس خلالها التهديد والابتزاز، واستمعت اللجنة خلال الجلسات، لأقوال الشركة الشاكية التي مثلها في التحقيقات مندوبوها ومحاميوها، كما استمعت إلى أقوال المشكو في حقها والمحامين الحاضرين معها والموكلين أيضاً عن رئيس مجلس إدارة (الإخبارية)، الذي اعتذر عن