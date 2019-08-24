بامبو وبن شرقي يقودان الزمالك أمام بطل الصومال

تحرير:علي الزيني ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

الزمالك

أعلن ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم السبت، أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً. وشهد لقاء الذهاب انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7- 0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5- 55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.

وقرر ميتشو الدفع بمحمد أبو جبل في حراسة مرمى الفارس الأبيض، بعدما شارك محمد عواد في المباراة الماضية، كما ظهر كريم بامبو الوافد الجديد في التشكيل الأساسي، بجانب الثنائي أشرف بن شرقي وشيكابالا. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمد عبدالغني،