رياضة

بامبو وبن شرقي يقودان الزمالك أمام بطل الصومال

تحرير:علي الزيني ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م
الزمالك
الزمالك
أعلن ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم السبت، أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً. وشهد لقاء الذهاب انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7- 0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5- 55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.
وقرر ميتشو الدفع بمحمد أبو جبل في حراسة مرمى الفارس الأبيض، بعدما شارك محمد عواد في المباراة الماضية، كما ظهر كريم بامبو الوافد الجديد في التشكيل الأساسي، بجانب الثنائي أشرف بن شرقي وشيكابالا. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمد عبدالغني،
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بيبي ينهي صمود فان دايك في الدوري الإنجليزي

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أمير مرتضى: صفقات الزمالك سوبر وطريقة تفكيرنا مختلفة

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الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

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دشن بعض جماهير نادي الزمالك "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعنوان «جمهور_الزمالك_إيد_واحدة»؛ وذلك للتعبير عن حبهم للنادي الأبيض، وبعد إطلاق الهاشتاج تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من الرواد من عشاق القلعة البيضاء، وجاء ذلك قبل ساعات من ضربة بداية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، بمواجهة ديكاداها بطل الصومال، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

الزمالك يستهل مشواره الإفريقي بمواجهة ديكاداها

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.
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