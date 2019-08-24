ترامب يكذب «CNN» مجددا: لا أعاني من عقدة المسيح

تحرير:وكالات ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

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هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسائل إعلام أخذت قوله "أنا المختار" على محمل الجد، بحسب قوله، مؤكدا أن ذلك كان مجرد مزاح. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم السبت: "عندما رفعت ناظريّ إلى السماء وقلت ممازحا: أنا المختار، وأنا أتحدث في مؤتمر صحفي عن النزاع التجاري مع الصين، لم أكن أتخيل أن تصفني وسائل إعلام بأنني أعاني من عقدة المسيح". وقال ترامب إن الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي كانوا يدركون تمام الإدراك أنه يتحدث بسخرية وهو يبتسم ويبتسمون هم الآخرون.

وأضاف: "كانوا يعلمون الحقيقة.. ثم رأيت كيفية تغطيتهم للحدث فيما بعد.. CNN وMSNBC وغيرهما من وسائل الإعلام الكاذبة قدمت ذلك على أنه خبر جدي يدل على أنني أعتبر نفسي المسيح المخلص.. لا مزيد من الثقة!".وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي، أن الحرب التجارية التي يخوضها ضد بكين ليست حربه، وأن