رحلة الداخلية للإيقاع بمروجي الكيف في 6 محافظات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط قضايا الاتجار في المواد المخدرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م

قوات الشرطة

ضربات أمنية ناجحة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية لتجار المواد المخدرة خلال الساعات القليلة الماضية فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، القليوبية، سوهاج، المنيا) عقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط 14 متهما وبحوزتهم 2.2 كجم حشيش، 3.7 كجم فودو، 1.1 كجم هيروين، و15 جراما من مخدر الأفيون، و10 قطع سلاح ناري وأبيض.

العاصمة في الصدارة إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 6 سنوات في قضية مخدرات حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته 1.2 كجم حشيش وسلاح أبيض وهاتف محمول، وآخر أصل إقامته بنى سويف بحوزته 1 كيلو جرام من