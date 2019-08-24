رحلة الداخلية للإيقاع بمروجي الكيف في 6 محافظات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط قضايا الاتجار في المواد المخدرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق
ضربات أمنية ناجحة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية لتجار المواد المخدرة خلال الساعات القليلة الماضية فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، القليوبية، سوهاج، المنيا) عقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط 14 متهما وبحوزتهم 2.2 كجم حشيش، 3.7 كجم فودو، 1.1 كجم هيروين، و15 جراما من مخدر الأفيون، و10 قطع سلاح ناري وأبيض.
العاصمة في الصدارة
إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 6 سنوات في قضية مخدرات حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته 1.2 كجم حشيش وسلاح أبيض وهاتف محمول، وآخر أصل إقامته بنى سويف بحوزته 1 كيلو جرام من
العاصمة في الصدارة
إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 6 سنوات في قضية مخدرات حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته 1.2 كجم حشيش وسلاح أبيض وهاتف محمول، وآخر أصل إقامته بنى سويف بحوزته 1 كيلو جرام من مخدر الفودو.
وأمكن ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 1,750 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للاتصال بعملائه.
ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 140 جراما، وآخر مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، سبق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص وذلك حال تواجده منطقة سكنه، وعثر بحوزته على 310 جرامات حشيش، مبلغ مالي وهاتف محمول.
وشملت جهود ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وألقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء القبض على شخص سبق اتهامه في 6 قضايا آخرها ضبطه وبحوزته 1 كيلو جرام من مخدر الفودو.
كما تمكنت مباحث قسم شرطة أول السلام من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس فى قضايا سرقة تيار كهربائي، بحوزته مسدس عيار 9مم وعدد 2 خزينة بداخلهما 54 طلقة من ذات العيار، طبنجة، 2 مسدس صوت و30 طلقة صوت، 6 طلقات خرطوش عيار 12 مم، 15 جرام أفيون.
الجيزة
تمكنت مباحث قسم شرطة الطالبية من ضبط عاطل حال تواجده بمسكنه وبحوزته 46 تذكرة هيروين وزنت 750 جراما، فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم وطلقة خرطوش من العيار ذاته، ميزان حساس، واعترف بحيازته للمخدر للاتجار والأموال من حصيلة البيع والميزان للتجزئة والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.
كما تمكنت مباحث قسم شرطة إمبابة من ضبط عامل مقيم بدائرة القسم حال تواجده بمسكنه وبحوزته 3 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم و9 طلقات خرطوش من العيار ذاته، واعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار.
البحر الأحمر والقليوبية
مباحث قسم المخدرات نجحت في الإيقاع بكوافير حريمى مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة سبق اتهامه في قضية سُكر، وبحوزته 30 تذكرة هيروين مقابل ضبط عاطلين بمركز قليوب بحوزتهما بندقية خرطوش و5 طلقات، 250 جرام حشيش.
وتمكنت مباحث مركز شرطة جرجا من ضبط عاطل بحوزته 27 جرام هيروين، 2 سرنجة تحوى ذات المخدر، قطرة مخدرة، ميزان حساس إلكترونى، مبلغ مالى، فرد خرطوش). وألقى ضباط مباحث المنيا القبض على عاطل سبق اتهامه في 12 قضية متنوعة بحوزته 60 تذكرة هيروين وزنت 200 جرام.
قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط تمكن من ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح وبحوزته 40 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 250 جراما، وذلك حال قيامه بترويج المواد المخدرة أمام منزله.