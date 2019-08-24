يوفنتوس يفتتح الدورى بالفوز على بارما

تحرير:محمد جمال ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م

يوفنتوس

افتتح فريق يوفنتوس مبارياته في مسابقة الدورى الإيطالى بالفوز على نظيره فريق بارما، بهدف دون رد، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب إنيو تارديني، وسجل لصالح السيدة العجوز جورجيو كيليني مدافع البيناكونرى. ويعد هذا الفوز العاشر للتوالى على فريق بارما، حيث لم يخسر فى آخر 10 مواجهات بينهما، ولم يخسر بارما على ملعبه في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات. ودخل اليوفى المباراة بدون ماوريسيو سارى المدير الفنى للسيدة العجوز وذلك بسبب الإصابة بالتهاب رئوى أبعده عن المباراة.

مع انطلاق المباراة سيطر البيانكونيري على أجواء المباراة، ليتمكن جورجو كلييني المدافع من الوصول لشباك بارما فى الدقيقة 21 من عمر المباراة، بتمريرة مساعدة من أليكس ساندرو، وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم اليوفي. ومع انطلاق الشوط الثانى استمرت محاولات البيانكونيري فى تسجيل الهدف الثانى لتأكيد الفوز