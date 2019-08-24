محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للانفراد بالصدارة

تحرير:علي الزيني ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م

ليفربول

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز، ليرفع أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب رصيدهم إلى 9 نقاط منفردًا بصدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد أبناء المدرب الإسباني أوناي إيمري عند 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا.

فريق ليفربول سيطر على الكرة، في المقابل اكتفى أرسنال بالتراجع الدفاعي، وأهدر أوباميانج فرصة هدف محقق في الدقيقة 11، بعد خروج أدريان من مرماه وأبعد الكرة بطريقة خاطئة ذهبت إلى المهاجم الجابوني، الذي سدد كرة مرت بجوار القائم. وفي الدقيقة 41، سجل جوان ماتيب هدف التقدم لفريق ليفربول، بعدما استقبل عرضية