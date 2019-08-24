محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للانفراد بالصدارة
تحرير:علي الزيني
٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م
ليفربول
حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز، ليرفع أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب رصيدهم إلى 9 نقاط منفردًا بصدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد أبناء المدرب الإسباني أوناي إيمري عند 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا.
فريق ليفربول سيطر على الكرة، في المقابل اكتفى أرسنال بالتراجع الدفاعي، وأهدر أوباميانج فرصة هدف محقق في الدقيقة 11، بعد خروج أدريان من مرماه وأبعد الكرة بطريقة خاطئة ذهبت إلى المهاجم الجابوني، الذي سدد كرة مرت بجوار القائم.
وفي الدقيقة 41، سجل جوان ماتيب هدف التقدم لفريق ليفربول، بعدما استقبل عرضية
فريق ليفربول سيطر على الكرة، في المقابل اكتفى أرسنال بالتراجع الدفاعي، وأهدر أوباميانج فرصة هدف محقق في الدقيقة 11، بعد خروج أدريان من مرماه وأبعد الكرة بطريقة خاطئة ذهبت إلى المهاجم الجابوني، الذي سدد كرة مرت بجوار القائم.
وفي الدقيقة 41، سجل جوان ماتيب هدف التقدم لفريق ليفربول، بعدما استقبل عرضية أرنولد من ركنية، استقبلها برأسه في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.
مع بداية الشوط الثاني، حصل محمد صلاح على ركلة جزاء، بعد شد من دافيد لويز، تكفل صلاح بتسديدها في الشباك.
وفي الدقيقة 59 سجل صلاح هدفًا رائعًا، بعدما مر من لويز ووضع نفسه في مواجهة حارس المرمى، وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.
وفي الدقيقة 85، قلص توريرا الفارق، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بنتيجة (3- 1).