ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بلد الوليد

تحرير:محمد جمال ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م

ريال مدريد وبلد الوليد

تعادل فريق ريال مدريد إيجابيا مع نظيره بلد الوليد، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل كريم بنزيما هدف المرينجي الوحيد فى المباراة، بينما سجل لصالح بلد الوليد سيرجيو جوارديولا نافارو. وشهدت المباراة عودة خاميس رودريجيز لتشكيلة الملكي بعد نهاية إعارته لفريق بايرن ميونيخ الألماني، حيث شارك لأول مرة منذ 833 يومًا، وتحديدًا منذ مشاركته في مباراة إشبيلية بالليجا يوم 14 مايو 2017.

مع بداية الشوط الأول سيطر ريال مدريد على أجواء المباراة مع محاولات عديدة للوصول لمرمى بلد الوليد لكن انتهت جميعها بالفشل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين. وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة الملكى على أجواء المباراة، دفع حينها زين الدين زيدان المدير الفنى للمرينجى بفنسيس جونيور مكان خاميس