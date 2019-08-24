رياضة

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بلد الوليد

تحرير:محمد جمال ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م
ريال مدريد وبلد الوليد
ريال مدريد وبلد الوليد
تعادل فريق ريال مدريد إيجابيا مع نظيره بلد الوليد، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل كريم بنزيما هدف المرينجي الوحيد فى المباراة، بينما سجل لصالح بلد الوليد سيرجيو جوارديولا نافارو. وشهدت المباراة عودة خاميس رودريجيز لتشكيلة الملكي بعد نهاية إعارته لفريق بايرن ميونيخ الألماني، حيث شارك لأول مرة منذ 833 يومًا، وتحديدًا منذ مشاركته في مباراة إشبيلية بالليجا يوم 14 مايو 2017.
مع بداية الشوط الأول سيطر ريال مدريد على أجواء المباراة مع محاولات عديدة للوصول لمرمى بلد الوليد لكن انتهت جميعها بالفشل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين. وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة الملكى على أجواء المباراة، دفع حينها زين الدين زيدان المدير الفنى للمرينجى بفنسيس جونيور مكان خاميس
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يورجن كلوب‎

كلوب عن مباراة آرسنال: "لسنا فى ديزنى لاند"

أشاد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بمستوى محمد صلاح نجم الريدز، وذلك بعد تسجيله هدفين فى المباراة التى جمعت ليفربول مع فريق آرسنال، فى ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وحقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق ثالث فوز على التوالى فى البريميرليج. وعلق كلوب خلال تصريحات له عقب المباراة على أداء محمد صلاح، حيث قال: "هدف صلاح الثالث رائع، والقرار بخصوص ركلة الجزاء كان واضحا للغاية بكل تأكيد".
ليفربول - تشيلسي (4)

محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للانفراد بالصدارة

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز، ليرفع أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب رصيدهم إلى 9 نقاط منفردًا بصدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد أبناء المدرب الإسباني أوناي إيمري عند 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا.
يوفنتوس‎

يوفنتوس يفتتح الدورى بالفوز على بارما

افتتح فريق يوفنتوس مبارياته في مسابقة الدورى الإيطالى بالفوز على نظيره فريق بارما، بهدف دون رد، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب إنيو تارديني، وسجل لصالح السيدة العجوز جورجيو كيليني مدافع البيناكونرى. ويعد هذا الفوز العاشر للتوالى على فريق بارما، حيث لم يخسر فى آخر 10 مواجهات بينهما، ولم يخسر بارما على ملعبه في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات. ودخل اليوفى المباراة بدون ماوريسيو سارى المدير الفنى للسيدة العجوز وذلك بسبب الإصابة بالتهاب رئوى أبعده عن المباراة.
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ريال- مدريد‎ (1)

ريال مدريد يبحث عن العلامة الكاملة في الليجا

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد الثاني برصيد 3 نقاط نظيره بلد الوليد الثالث بنفس الرصيد من النقاط، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة السابعة مساءً، ويبحث ريال مدريد عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، خاصة أن بلد الوليد لم يحقق الانتصار في البيرنابيو منذ عام 2008، ويغيب عن الريال في مباراة اليوم متوسط الميدان لوكا مودريتش للإيقاف، إلى جانب غياب كل من إبراهيم دياز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي ورودريجو؛ بسبب الإصابة.
راموس‎

راموس يكشف عن خططه بعد اعتزاله كرة القدم

كشف سيرجيو راموس، قلب دفاع وقائد فريق ريال مدريد الإسبانى، عن خططه المستقبلية عقب نهاية مشواره مع الساحرة المستديرة كلاعب خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى رغبته في دخول عالم التدريب. وقال قائد ريال مدريد خلال الفيلم الوثائقي الخاص به "قلب راموس" والذي من المقرر إذاعته لاحقا: "ما زلت أرى نفسي قائدًا لفريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني، أحاول دائما الفوز بالألقاب مع المنتخب والمرينجى، لا أستبعد أن أدخل عالم التدريب في المستقبل بعد إنهاء مشوارى فى كرة القدم كلاعب".
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مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من ضم نيمار

تطور جديد فى صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث بدأ نادي ريال مدريد الإسباني أولى خطواته الرسمية لضم لاعب الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقرير لها أن إدارة الملكي قامت بإرسال ممثليها إلى فرنسا لبدء المفاوضات مع إدارة سان جيرمان لضم نيمار، موضحة فى تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، مقابل الموافقة للتخلي عن خدمات اللاعب.
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يستعد للعودة إلى الملاعب مبكرا

يبدو أن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيعود إلى الملاعب بصورة مبكرة عن المتوقع، حيث يتعافى بصورة جيدة للغاية من الإصابة التي يعاني منها في الفخذ، والتي كان من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، ويجري الجهاز الطبي للريال المزيد من الفحوصات الطبية على اللاعب، على أمل أن يخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام فياريال في الجولة الثالثة يوم 1 سبتمبر المقبل، وعانى هازارد من الإصابة في التدريبات الخاصة بالمباراة الأولى في الموسم أمام سيلتا فيجو، وكان من المنتظر غيابه لمدة شهر، إلا أنه يتعافى بصورة سريعة.
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