سائق يمزق زوجته أمام أطفالهما الستة في المرج

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ م

جثة

"البنت راحت عند جدها" لم تدر ربة منزل أن تلك الكلمات التي جاءت على لسانها ستلقي بها نحو الهاوية جثة ممزقة غارقة في بركة من الدماء، إذ نشبت مشادة كلامية حادة بينها وزوجها لدى سؤاله عن ابنتهما، فأجابته رفيقة دربه بأنها توجهت لزيارة جدها بمحافظة الشرقية، فاستشاط رب الأسرة غضبا، وتطور النقاش إلى مشاجرة وتراشق بالأيدي حتى أسرع الزوج إلى المطبخ، واستل سكينا لينهال بالطعنات على "أم العيال" فأرداها قتيلة في الحال، ثم توجه إلى ديوان قسم شرطة المرج للاعتراف بجريمته.

داخل ديوان قسم شرطة المرج التابع لمديرية أمن القاهرة وتحديدا "الاستيفا" -مكان مخصص لتحرير المحاضر بمدخل القسم- طلب أحد الأشخاص مقابلة المأمور "أنا قتلت مراتي وجاي أسلم نفسي". استمع رجال الشرطة إلى أقوال المتهم، وتوجهت مأمورية إلى محل الواقعة، وعثر على جثة "م. ا"، 39 سنة، مصابة بطعنات متفرقة بالجسم،