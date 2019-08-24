كلوب عن مباراة آرسنال: "لسنا فى ديزنى لاند"

تحرير:محمد جمال ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م

يورجن كلوب

أشاد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بمستوى محمد صلاح نجم الريدز، وذلك بعد تسجيله هدفين فى المباراة التى جمعت ليفربول مع فريق آرسنال، فى ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وحقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق ثالث فوز على التوالى فى البريميرليج. وعلق كلوب خلال تصريحات له عقب المباراة على أداء محمد صلاح، حيث قال: "هدف صلاح الثالث رائع، والقرار بخصوص ركلة الجزاء كان واضحا للغاية بكل تأكيد".

وتابع المدير الفنى الألمانى: "لم نتوقع طريقة لعب آرسنال، وكنا نحتاج للعب بشكل أسرع خلف ظهيري آرسنال". وأَضاف قائلا: "اللاعبون قدموا المطلوب منهم تمام، وقدمنا فى العموم مباراة رائعة للغاية، وأداء مميز". واختتم كلوب تصريحاته قائلا: "لسنا فى ديزنى لاند، لا يجب علينا أن نشعر الجميع بلا حماس فى كل ثانية