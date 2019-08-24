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بعد رفض الإعانات.. السودان: نحتاج 8 مليارات دولار مساعدات

تحرير:وكالات ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م
عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني
عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني
أعلن عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد، أن السودان بحاجة إلى مساعدات خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال حمدوك، إن الخرطوم بدأت محادثات مع واشنطن، لرفع اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب. وأضاف رئيس الوزراء السوداني الجديد، سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه في السودان. والأربعاء الماضي، قال حمدوك في أول تصريح له، بعد تنصيبه رئيسا لوزراء السودان، إنه يجب أن نعيد الثقة في القطاع المصرفي المشرف على الانهيار.
وأضاف حمدوك، أن الحرية والسلام والعدالة هو برنامجنا، كما أن سياستنا ستكون سياسة انفتاح على وسائل الإعلام.  وأوضح أن أهم الأولويات في برنامج الفترة المقبلة هي "إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام". وأدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء، بعد أن وصل اليوم
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مريم-مرداسي-وزيرة-الثقافة-الجزائرية (2)

استقالة وزيرة ثقافة الجزائر بعد مصرع 5 في حادث تدافع

ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، اليوم، السبت، أن مريم مرداسي، وزيرة الثقافة الجزائرية قدمت استقالتها اليوم من منصبها إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي قبلها. يأتي ذلك على خلفية مصرع خمسة من الشباب، وإصابة العشرات في حادث التدافع الذي وقع بحفلة مغني "الراب" سولكينج، الذي أقيم مساء، الخميس، الماضي باستاد "20 أغسطس" في (الجزائر) العاصمة، كان ينظمه "الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" التابع لوزارة الثقافة. وأظهرت لقطات فيديو، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مسعفين يحملون شخصاً على نقالة يُعتقد أنه أحد ضحايا التدافع.
ضحايا-تفجير-اليمن (2)

قتلى وجرحى بين قوات «الحزام الأمني» باليمن في كمين

قتل عدد من أفراد "الحزام الأمني" التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وجرح آخرون، جراء كمين لتنظيم "القاعدة" في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوب البلاد، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأفادت "روسيا اليوم" أن أفراد قوات "الحزام الأمني" الذين تعرضوا للكمين كانوا متجهين لتعزيز قوات "الانتقالي" في محافظة شبوة، ضد القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي. ودعا المجلس الانتقالي في بيان، أمس، الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار التي دعت إليها قيادة التحالف العربي وضمان سلامة القوات التابعة للتحالف بالمحافظة.
الصومال-وقطر

فهد ياسين.. عميل قطر على رأس المخابرات الصومالية

يوما تلو الآخر يتأكد الدور القطري المشبوه في الصومال من خلال توغل الدوحة والسعي إلى تصعيد نفوذها في هذا البلد الذي يعتبر من كبرى دول العالم معاناة على المستوى الإنساني، حيث عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد التي ترزح تحت وطأة الفقر، نتيجة تواصل سلسلة العمليات التي تقوم بها الحركات المتطرفة، وفي مقدمتها "الشباب المجاهدين" الصومالية. وتسعى قطر لاستغلال الظروف الإنسانية الصعبة التي عاشها بلد منكوب منذ تسعينيات القرن الماضي، لتنفيذ أجندة عدائية تستهدف ضرب استقرار بعض الدول من خلال سياسة مزدوجة باتت مكشوفة للجميع.
طقس-حار-مياه

غدا.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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أسبوع تاريخي.. السودان في طريقه للحكم المدني

على مدار الأسبوع الماضي، مر السودان بلحظات ستخلد في تاريخ أبنائه إلى الأبد، حيث شهد يوم السبت الماضي، التوقيع على الوثيقة الدستورية التي تمهد الانتقال لحكم مدني. والأربعاء الماضي، كان السودانيون على موعد آخر مع التاريخ، حيث أدى أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية لقيادة البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، ويضم المجلس امرأتين، إحداهما مسيحية، في سابقة تاريخية. وفي اليوم نفسه، أدى عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الجديد، اليمين الدستورية، ليبدأ مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
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بعد نحو عامين من الشغب.. الخرطوم على طريق الاستقرار

بعد مشاهد دموية طالت قرابة العامين، منذ اندلاع العديد من المظاهرات ضد حكم البشير بالخرطوم، شهد السودان، خلال الساعات الماضية، قيام الخرطوم باتخاد العديد من الخطوات، عبر وساطات دولية، للمضى قدما تجاه الاستقرار ونبذ الخلافات والصراعات. وعقب توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكرى، وقوى الحرية والتغيير، خرج تشكيل المجلس السيادى للنور، ويحل هذا المجلس محل المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 1 أبريل الماضي، بعد 3 عقود على رأس السلطة.
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نرفض الإعانات.. أول تصريح لرئيس حكومة السودان الجديد

في أول تصريح للدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد، قال يجب أن نعيد الثقة في القطاع المصرفي المشرف على الانهيار، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف حمدوك، بعد أداء اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، أن الحرية والسلام والعدالة هو برنامجنا، كما أن سياستنا ستكون سياسة انفتاح على وسائل الإعلام. وأوضح أن أهم الأولويات في برنامج الفترة المقبلة هي "إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام". وأدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء، بعد أن وصل اليوم قادمًا من إثيوبيا.
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حمدوك يؤدي اليمين رئيسا لوزراء السودان.. من هو؟

أدى الدكتور عبدالله حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، وذلك بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء. وصل حمدوك صباح اليوم قادمًا من إثيوبيا، وقال في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف لبناء دولة قوية، مشيرًا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الإفريقية. وأضاف أنه سيتم تحديد أولويات الفترة الانتقالية بعد أداء القسم، لافتًا إلى أن مهمة الحكومة بناء مشروع وطني بعيدا عن الإقصاء.
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