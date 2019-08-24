بعد رفض الإعانات.. السودان: نحتاج 8 مليارات دولار مساعدات
تحرير:وكالات
٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م
عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني
أعلن عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد، أن السودان بحاجة إلى مساعدات خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وقال حمدوك، إن الخرطوم بدأت محادثات مع واشنطن، لرفع اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
وأضاف رئيس الوزراء السوداني الجديد، سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه في السودان.
والأربعاء الماضي، قال حمدوك في أول تصريح له، بعد تنصيبه رئيسا لوزراء السودان، إنه يجب أن نعيد الثقة في القطاع المصرفي المشرف على الانهيار.
وأضاف حمدوك، أن الحرية والسلام والعدالة هو برنامجنا، كما أن سياستنا ستكون سياسة انفتاح على وسائل الإعلام.
وأوضح أن أهم الأولويات في برنامج الفترة المقبلة هي "إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام". وأدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء، بعد أن وصل اليوم
وأضاف حمدوك، أن الحرية والسلام والعدالة هو برنامجنا، كما أن سياستنا ستكون سياسة انفتاح على وسائل الإعلام.
وأوضح أن أهم الأولويات في برنامج الفترة المقبلة هي "إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام". وأدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء، بعد أن وصل اليوم قادمًا من إثيوبيا.
وتابع: "نعمل على وقف معاناة أهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح"، مضيفا "سنعمل أيضا على معالجة الأزمة الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس الهبات والمعونات، نحن بلد غني نستطيع الاعتماد على مواردنا الذاتية".
وأردف: "نهدف لإصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وبناء دولة القانون والشفافية والعدل"، مبرزا أنه سيتم "وضع سياسة خارجية معتدلة تأخذ المصالح العليا للبلاد بعين الاعتبار".