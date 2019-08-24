بعد رفض الإعانات.. السودان: نحتاج 8 مليارات دولار مساعدات

تحرير:وكالات ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م

عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني

أعلن عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد، أن السودان بحاجة إلى مساعدات خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال حمدوك، إن الخرطوم بدأت محادثات مع واشنطن، لرفع اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب. وأضاف رئيس الوزراء السوداني الجديد، سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه في السودان. والأربعاء الماضي، قال حمدوك في أول تصريح له، بعد تنصيبه رئيسا لوزراء السودان، إنه يجب أن نعيد الثقة في القطاع المصرفي المشرف على الانهيار.

وأضاف حمدوك، أن الحرية والسلام والعدالة هو برنامجنا، كما أن سياستنا ستكون سياسة انفتاح على وسائل الإعلام. وأوضح أن أهم الأولويات في برنامج الفترة المقبلة هي "إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام". وأدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء، بعد أن وصل اليوم