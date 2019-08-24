ميسي يغيب عن قائمة برشلونة أمام ريال بيتيس

تحرير:محمد جمال ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م

ميسي وسواريز

غاب ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى عن قائمة الفريق لمواجهة ريال بيتيس، والتى من المقرر إقامتها غدا الأحد فى تمام التاسعة مساء على ملعب الكامب نو، فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الدورى الإسبانى (الليجا). وأصيب ميسي خلال التدريبات قبل بداية الدورى الإسبانى إصابة منعته من المشاركة أمام أتليتك بيلباو فى بداية الليجا. وكان ميسي قد ظهر فى التدريبات الجماعية؛ مما علق آمال جماهير الفريق الكتالونى على مشاركة البرغوث الأرجنتيني في المباراة القادمة للبلوجرانا، لكن جاءت قائمة البارسا لمواجهة ريال بيتيس صادمة للجميع؛ حيث غاب ميسي عنها.

وأعلن برشلونة قائمته عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وجاءت على النحو التالى: تير شتيجن، سميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، ارثور، رافينا، لنجليه، جريزمان، جوردى ألبا، سيرجي روبيرتو، دى يونج، فيدال، اومتيتي، جونيور، بينا، بيري.: فاتى. ?? SQUAD ? #BarçaBetis ?? Camp Nou