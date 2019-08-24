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السيسي يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا قضية ريجيني(فيديو)

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأهمية التي توليها مصر لتطوير أطر التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم السبت، بمقر إقامته رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع التي تعقد بمدينة (بياريتز) الفرنسية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن رئيس الوزراء الإيطالي عبر عن حرص إيطاليا لمواصلة التشاور مع الرئيس السيسي حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، وبخاصة الملف الليبي ومكافحة الإرهاب.
وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء تطرق إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية في مقتل الطالب الإيطالي "ريجيني"، إذ جدد الرئيس تأكيده باستمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة. وأشار المتحدث إلى أنه تم، خلال اللقاء أيضا، استعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم، بديوان عام الوزارة، للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد، ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية. واستعرض شوقي في كلمته، ما تحقق حتى الآن من بناء إطار عام لمناهج النظام التعليمي الجديد، والانتهاء من بناء المناهج الدراسية لرياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية -الصف "الأول والثاني" الابتدائي-، وتدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النظام الجديد، وتطبيق النظام الجديد على جميع مدارس الجمهورية.
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‎«الأعلى للإعلام» يقرر حجب موقعين بسبب هواوي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بحجب الموقعين الإلكترونيين (الإخبارية) و(الصباح نيوز) 3 أشهر لممارسة الابتزاز بنشر أخبار كاذبة تضر بنشاط شركة (هواوي) في مصر، ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة. جاء القرار بعد توصية لجنة الشكاوى بشأن الشكوى المقدمة من الممثل القانوني لشركة (هواوي) مصر، وموافقة المجلس بجلسته المعقودة اليوم السبت. وقال المجلس في حيثيات القرار، إن اللجنة عقدت 5 جلسات تحقيق في الشكوى المقدمة من شركة (هواوي) ضد الموقعين الإلكترونيين ورئيس تحريرهما مروة أبو زاهر.
ليبيا

الإفراج عن 6 مصريين محتجزين في ليبيا (صور)

أخلت السلطات الليبية، العمال الـ6 من أبناء مركز سمالوط الذين جرى احتجازهم لمدة تجاوزت الـ25 يوما ببوابة طارق بن زياد بمدينة بني غازي شرق الجماهيرية الليبية، وقال أهالي كل من: محمد حسن علي كامل، وبدري حسن علي كامل "أشقاء"، وجمال عبد الناصر علي كامل، ومحمد قاعود أبو العزايم مازن، ووليد منتصر علي كامل، وجميعهم من قرية ساقية داقوف، ومحمود وحيد فتحي، من قرية العكايشة، إن أبناءهم الـ 6، تواصلوا معهم هاتفيا وأبلغوهم بتحريرهم من قبل السلطات الليبية، بعد احتجازهم خلال الفترة السابقة لأسباب تتعلق بطريقة دخول البلاد بشكل غير شرعي وللتأكد من هوياتهم.
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«قرطام» يطالب بتشغيل مستشفى التأمين الصحي بالبحيرة

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، عن أسباب عدم استلام وتشغيل مستشفى التأمين الصحي بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة رغم الحاجة الماسة إليها من قبل المنتفعين بالتأمين الصحى. وقال «قرطام»، إن أهالي مركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة يعانوا من ضعف الخدمات الصحية، وبخاصة المواطنين الذين يتعاملون مع التأمين الصحي، والذين يقدر عددهم بـ302 ألف مستفيد، لافتًا إلى أن الأهالي يعانون من مشقة السفر في الذهاب إلى أقرب مستشفى للتأمين الصحى سواء في كفر الدوار أو دمنهور.
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السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

هنأت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكتبت قرينة الرئيس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل عام وشعب مصر العظيم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل في أيامه المباركة السرور ويعلي في نفوسنا قيم التراحم والتسامح، أعاده الله علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات". أدى الرئيس صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، صباح اليوم، كما ألقى الخطبة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.
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طعنات في رقبته.. تفاصيل مقتل مواطن مصري بإيطاليا

أصدر الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي في ميلانو، التابع للوزارة، بمتابعة حادث مقتل الشاب المصري ،«ميلاد شاكر كامل جرجس"، وعمره 30 عاما، وترجع جذوره إلى محافظة أسيوط، إذ لقي حتفه في مدينة ميلانو الإيطالية، والتى يقيم بها، حيث يعمل في مجال التشييد والبناء. ووجه سعفان المكتب بمتابعة سير التحقيقات الجارية من جانب السلطات الإيطالية، بالتعاون مع القنصلية المصرية، وإنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان لأرض الوطن، والوقوف على مستحقاته لدى جهة عمله.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يكلف بسرعة صرف تعويضات أسر شهداء معهد الأورام

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بدعوة أعضاء الحكومة إلى الوقوف دقيقة حداد، على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام. وأكد على تعامل الحكومة السريع مع الحادث، من خلال التحرك الفوري للوزراء المعنيين، سواء في إطار رعاية المصابين، وتقديم سبل العناية الطبية الكاملة لهم، لافتاً إلى تكليف رئيس الجمهورية بسرعة صرف التعويضات والمعاشات للمصابين وأسر الشهداء، والبدء على الفور في أعمال إصلاح مبنى معهد الأورام.
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السيسى يوافق على قرض للاستثمار بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، القرار رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية»، بين مصر والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018. كما أصدر القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16 / 10 / 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
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