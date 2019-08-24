السيسي يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا قضية ريجيني(فيديو)

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأهمية التي توليها مصر لتطوير أطر التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم السبت، بمقر إقامته رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع التي تعقد بمدينة (بياريتز) الفرنسية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن رئيس الوزراء الإيطالي عبر عن حرص إيطاليا لمواصلة التشاور مع الرئيس السيسي حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، وبخاصة الملف الليبي ومكافحة الإرهاب.

وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء تطرق إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية في مقتل الطالب الإيطالي "ريجيني"، إذ جدد الرئيس تأكيده باستمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة. وأشار المتحدث إلى أنه تم، خلال اللقاء أيضا، استعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية