رياضة

لويز: صلاح أخبرني أنه لم يشعر بسحب قميصه

تحرير:علي الزيني ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م
لويز وصلاح
لويز وصلاح
كشف الدولي البرازيلي دافيد لويز مدافع فريق أرسنال، عن تفاصيل حديثه مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بعد حصول لاعب الريدز على ركلة جزاء، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلا: "لم أقم بسحب محمد صلاح من قميصه بشكل قوي، وهو أخبرني بأنه لم يشعر بسحبي لقميصه ولذلك لم يسقط على الأرض، تقنية الفيديو لن تجعلك ترى القوة أو الضعف في سحب القميص".
وواصل المدافع البرازيلي حديثه، قائلا: "لا أبحث عن أي أعذار، فقط أريد أن أوضح وجهة نظري.. تحدثت مع صلاح عقب المباراة لأنه صديقي وهو أخبرني بأنه لم يشعر بسحبي لقميصه ولذلك لم يسقط ولكن تلك هي كرة القدم". وانتقل لويز للحديث عن لقطة الهدف الثالث بعدم التعرض لمحمد صلاح، قائلا: "حصلت على بطاقة صفراء بسبب
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نجم يوفنتوس: الفوز على بارما؟ مازلنا بحاجة للتطور

أكد أليكس ساندرو، لاعب يوفنتوس، أن فريقه بحاجة لمزيد من التطور في المرحلة القادمة، على المستويين الفني والبدني، مؤكدًا أن الفوز الذي حققه البيانكونيري على بارما يضعه على الطريق الصحيح. وافتتح فريق يوفنتوس مبارياته في مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2019- 2020 بالفوز على نظيره فريق بارما، بهدف دون رد، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب إنيو تارديني، وسجل لصالح السيدة العجوز جورجيو كيليني مدافع البيناكونيرى. ويعد هذا الفوز العاشر للتوالى على فريق بارما.
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الزمالك يتأهل لدور الـ32 بسداسية في شباك ديكاداها

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش برج العرب، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان الفارس الأبيض قد نجح في الفوز بمباراة الذهاب بسبعة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 بنتيجة ( 13- 0 )، ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره جينراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 من البطولة الإفريقية، وفقًا للقرعة التي أجريت منذ عدة أسابيع ماضية.
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ميسي يغيب عن قائمة برشلونة أمام ريال بيتيس

غاب ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى عن قائمة الفريق لمواجهة ريال بيتيس، والتى من المقرر إقامتها غدا الأحد فى تمام التاسعة مساء على ملعب الكامب نو، فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الدورى الإسبانى (الليجا). وأصيب ميسي خلال التدريبات قبل بداية الدورى الإسبانى إصابة منعته من المشاركة أمام أتليتك بيلباو فى بداية الليجا. وكان ميسي قد ظهر فى التدريبات الجماعية؛ مما علق آمال جماهير الفريق الكتالونى على مشاركة البرغوث الأرجنتيني في المباراة القادمة للبلوجرانا، لكن جاءت قائمة البارسا لمواجهة ريال بيتيس صادمة للجميع؛ حيث غاب ميسي عنها.
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كلوب عن مباراة آرسنال: "لسنا فى ديزنى لاند"

أشاد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بمستوى محمد صلاح نجم الريدز، وذلك بعد تسجيله هدفين فى المباراة التى جمعت ليفربول مع فريق آرسنال، فى ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وحقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق ثالث فوز على التوالى فى البريميرليج. وعلق كلوب خلال تصريحات له عقب المباراة على أداء محمد صلاح، حيث قال: "هدف صلاح الثالث رائع، والقرار بخصوص ركلة الجزاء كان واضحا للغاية بكل تأكيد".
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محمد صلاح يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول

يرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، أن عدم إجراء الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب أي تعاقدات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، يثبت أن الفريق يمتلك لاعبين جيدين، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، لـCNN، قبل ساعات من قيادة فريقه بطل دوري أبطال أوروبا، لخوض غمار نهائي كأس السوبر الأوروبي، أمام تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، والذي سيقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، والذي ستديره الفرنسية ستيفاني فريبارت، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي.
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كلوب يكشف سبب غياب لوفرين ويتغنى بتشيلسي

يُنظر إلى ليفربول على أنه المرشح الأقرب للتتويج بمباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة، في بداية الدوري، لكن الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز يعتقد أن الخسارة لم تكن تعكس أداءهم. وقال مدرب ليفربول: "لم أكن أعرف أن الجميع توقعوا أن نفوز.. لا مشكلة فيما يفكر فيه الناس من حولنا، ونحترم تشيلسي كثيرًا، إذا رأيت المباراة ضد يونايتد وإذا رأيت النتيجة فقط، فلن يكون لديك أي فكرة عن كيفية اللعب، لقد لعبوا مباراة جيدة".
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فان دايك يقلل من أهمية الفوز بالكرة الذهبية

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، ثقته الكبيرة في قدرة الحارس الإسباني أدريان على تعويض غياب زميله المصاب، البرازيلي أليسون بيكر، في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، اليوم الأربعاء بمدينة إسطنبول التركية. وقال فان دايك: "أدريان يقضي أسبوعه الثاني مع الفريق، وهو يعمل بجهد كبير، وبالنسبة له من الجيد أن يبدأ مسيرته بمباراة مثل هذه، وبالطبع لم يكن يتوقع هذا السيناريو، بإصابة أليسون، ولكنه يمتلك الخبرة، وسيعبر عن قدراته وإمكاناته. لقد لعب سنوات عديدة في البريميرليج".
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