لويز: صلاح أخبرني أنه لم يشعر بسحب قميصه

تحرير:علي الزيني ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م

لويز وصلاح

كشف الدولي البرازيلي دافيد لويز مدافع فريق أرسنال، عن تفاصيل حديثه مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بعد حصول لاعب الريدز على ركلة جزاء، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلا: "لم أقم بسحب محمد صلاح من قميصه بشكل قوي، وهو أخبرني بأنه لم يشعر بسحبي لقميصه ولذلك لم يسقط على الأرض، تقنية الفيديو لن تجعلك ترى القوة أو الضعف في سحب القميص".

وواصل المدافع البرازيلي حديثه، قائلا: "لا أبحث عن أي أعذار، فقط أريد أن أوضح وجهة نظري.. تحدثت مع صلاح عقب المباراة لأنه صديقي وهو أخبرني بأنه لم يشعر بسحبي لقميصه ولذلك لم يسقط ولكن تلك هي كرة القدم". وانتقل لويز للحديث عن لقطة الهدف الثالث بعدم التعرض لمحمد صلاح، قائلا: "حصلت على بطاقة صفراء بسبب