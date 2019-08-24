الزمالك يتأهل لدور الـ32 بسداسية في شباك ديكاداها

تحرير:علي الزيني ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

الزمالك

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش برج العرب، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان الفارس الأبيض قد نجح في الفوز بمباراة الذهاب بسبعة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 بنتيجة ( 13- 0 )، ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره جينراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 من البطولة الإفريقية، وفقًا للقرعة التي أجريت منذ عدة أسابيع ماضية.

فريق الزمالك سيطر على مجريات المباراة منذ بدايتها في ظل ضعف مستوى ديكاداها، وفي الدقيقة 25 افتتح مصطفى محمد التسجيل للزمالك، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف. وفي الدقيقة 52، عاد مصطفى محمد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما استقبل عرضية عبدالله جمعة،

فريق الزمالك سيطر على مجريات المباراة منذ بدايتها في ظل ضعف مستوى ديكاداها، وفي الدقيقة 25 افتتح مصطفى محمد التسجيل للزمالك، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف.



وفي الدقيقة 52، عاد مصطفى محمد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما استقبل عرضية عبدالله جمعة، برأسية في الشباك، وفي الدقيقة 67 عزز شيكابالا تقدم الزمالك بهدف ثالث، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، وعاد شيكابالا ليسجل الهدف الثاني له والرابع للزمالك.



وفي الدقيقة 75 حصل الفارس الأبيض على ركلة جزاء، نفذها محمود علاء وتصدى لها الحارس الصومالي، وحاول بن شرقي متابعتها إلا أنه تعرض للعرقلة ليحتسب الحكم ركلة جزاء، نفذها علاء بنجاح، وسجل محمود عبدالعزيز الهدف السادس بتسديدة صاروخية، بالدقيقة 85 لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة ( 6- 0 ).