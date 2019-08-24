نجم يوفنتوس: الفوز على بارما؟ مازلنا بحاجة للتطور

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٢ م

يوفنتوس

أكد أليكس ساندرو، لاعب يوفنتوس، أن فريقه بحاجة لمزيد من التطور في المرحلة القادمة، على المستويين الفني والبدني، مؤكدًا أن الفوز الذي حققه البيانكونيري على بارما يضعه على الطريق الصحيح. وافتتح فريق يوفنتوس مبارياته في مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2019- 2020 بالفوز على نظيره فريق بارما، بهدف دون رد، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب إنيو تارديني، وسجل لصالح السيدة العجوز جورجيو كيليني مدافع البيناكونيرى. ويعد هذا الفوز العاشر للتوالى على فريق بارما.

ولم يخسر فى آخر 10 مواجهات بينهما، ولم يخسر بارما على ملعبه في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات. ودخل اليوفى المباراة بدون ماوريسيو سارى المدير الفنى للسيدة العجوز وذلك بسبب الإصابة بالتهاب رئوى أبعده عن المباراة. وأوضح ساندرو، خلال تصريحاته عقب المباراة عبر قناة Sky Sport: أن فريقه عانى في المباراة