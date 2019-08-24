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سوريا تتصدى لقصف إسرائيلي: العدوان مستمر

تحرير:وكالات ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢١ م
قصف صاروخي - صورة أرشيفية
قصف صاروخي - صورة أرشيفية
أعلنت سوريا، تصديها لـ"أهداف معادية" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فوق دمش، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في دمشق قبل إعلانها أن الدفاعات الجوية السورية قد تصدت لـ"أهداف معادية". وتابعت الوكالة عند الساعة الثانية عشرة ليلا تقريبا بالتوقيت المحلي أن "العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للأهداف وتسقط معظمها في المنطقة". وأعلن جيش الاحتلال قصف أهداف في بلدة عقربا بغوطة دمشق لمنع "فيلق القدس" الإيراني من القيام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل.

وقبل نحو أسبوع كانت القوات السورية أعلنت أن وسائط الدفاع الجوي السوري دمرت هدفاً معادياً مصدره شمال لبنان، باتجاه مدينة مصياف في وسط البلاد.

وتعرضت المنشآت العسكرية السورية والإيرانية المتحالفة معها في سوريا لغارات عدة مرات في الأشهر الماضية.

 


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هل تدفع أمريكا ثمن صدام إيران وإسرائيل بالعراق؟

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الحرس الثوري الإيراني يهدد بزوال إسرائيل

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