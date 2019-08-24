ماتيب: أتمنى أن يكون هدفي في آرسنال مجرد بداية

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م

ليفربول

سعادة كبيرة يشعر بها جويل ماتيب، مدافع ليفربول، بعد الهدف الذي سجله في شباك آرسنال، خلال مواجهة الفريقين، التي أقيمت يوم السبت، حيث قال اللاعب: «أتمنى أن يكون هذا الهدف بداية لمزيد من الأهداف مع الفريق». وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره آرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز.

بهذا الفوز رفع المدرب الألماني يورجن كلوب رصيدهم إلى 9 نقاط منفردًا بصدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد أبناء المدرب الإسباني أوناي إيمري عند 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا. وأضاف ماتيب خلال تصريحاته عبر شبكة Sky Sports، أنه سعيد بهدفه لأنه أثبت قدرته على التسجيل، متمنيا تكرار الأمر في مباراة الأسبوع