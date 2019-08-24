رياضة

ماتيب: أتمنى أن يكون هدفي في آرسنال مجرد بداية

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م
ليفربول
ليفربول
سعادة كبيرة يشعر بها جويل ماتيب، مدافع ليفربول، بعد الهدف الذي سجله في شباك آرسنال، خلال مواجهة الفريقين، التي أقيمت يوم السبت، حيث قال اللاعب: «أتمنى أن يكون هذا الهدف بداية لمزيد من الأهداف مع الفريق». وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره آرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز.
بهذا الفوز رفع المدرب الألماني يورجن كلوب رصيدهم إلى 9 نقاط منفردًا بصدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد أبناء المدرب الإسباني أوناي إيمري عند 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا. وأضاف ماتيب خلال تصريحاته عبر شبكة Sky Sports، أنه سعيد بهدفه لأنه أثبت قدرته على التسجيل، متمنيا تكرار الأمر في مباراة الأسبوع
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كلوب عن مباراة آرسنال: "لسنا فى ديزنى لاند"

أشاد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بمستوى محمد صلاح نجم الريدز، وذلك بعد تسجيله هدفين فى المباراة التى جمعت ليفربول مع فريق آرسنال، فى ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وحقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق ثالث فوز على التوالى فى البريميرليج. وعلق كلوب خلال تصريحات له عقب المباراة على أداء محمد صلاح، حيث قال: "هدف صلاح الثالث رائع، والقرار بخصوص ركلة الجزاء كان واضحا للغاية بكل تأكيد".
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محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للانفراد بالصدارة

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز، ليرفع أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب رصيدهم إلى 9 نقاط منفردًا بصدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد أبناء المدرب الإسباني أوناي إيمري عند 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا.
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صلاح يبحث عن مواصلة تفوقه التهديفي أمام أرسنال

يحتضن ملعب الأنفيلد اليوم السبت قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط نظيره أرسنال الثاني بنفس الرصيد من النقاط في تمام الساعة 6:30 مساء، ولم يخسر الليفر أمام المدفعجية في آخر 8 مباريات، ولم يحقق أرسنال الفوز على ملعب أنفيلد في الدوري في آخر 6 مباريات، بل واهتزت شباك أرسنال في تلك المباريات بـ22 هدفًا، وهذه أكثر مواجهة في تاريخ البريميرليج شهدت تسجيل الأهداف بواقع 155 هدفًا في 54 لقاء، بل وشهدت آخر 12 مباراة بين الفريقين تسجيل 53 هدفًا في جميع المسابقات.
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أوباميانج يطالب أرسنال بالمنافسة على لقب الدوري

يرى المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، أن طموح أرسنال هذا الموسم، يجب أن يتخطى فكرة إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، بل أن يكون الهدف هو التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ 15 عامًا، وحقق أرسنال العلامة الكاملة من خلال الفوز في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، بالتغلب على نيوكاسل خارج أرضه بهدف نظيف، قبل التغلب على بيرنلي بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي، ليتواجد المدفعجية في صدارة جدول الترتيب مناصفة مع ليفربول الذي حقق هو الآخر العلامة الكاملة.
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