ساديو ماني أبرز نجومه.. تعرف على منافس الزمالك

تحرير:محمد جمال ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م

الزمالك وديكاداها الصومالى

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش برج العرب، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان الفارس الأبيض قد نجح في الفوز بمباراة الذهاب بسبعة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 بنتيجة ( 13- 0 )، ومن المقرر أن يلتقى جينيراسيون فوت السنغالي، وذلك بعد فوز الأخير على فريق أوليزر بطل ليبيريا بنتيجة 3- 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولا يملك الفريق السنغالى تاريخا كبيرا حيث تأسس عام 2000 فى العاصمة السنغالية "داكار" ويخوض مبارياته على ملعب "دينى بيرام ندو". وتوج فريق جينيراسيون فوت بلقب الدورى السنغالي مرتين الأولى موسم 2016-2017 والثانية كانت الموسم الماضي. كما فاز أيضا بكأس السنغال مرتين فى 2015 و2018، وكأس السوبر السنغالي مرتين