سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أول تعليق من نتنياهو على استهداف دمشق

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ ص
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير، وأضاف في تدوينه على تويتر: "أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو وسنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم ومسؤولية للحفاظ على أمن إسرائيل". وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية استهدفت قوات إيرانية جنوب العاصمة السورية دمشق، مؤكدًا في البيان أنه إحبط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية"، بحسب "سبوتنيك".
وأضاف البيان: "أغارت مقاتلات جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق".وقال البيان: "إن الغارة جاءت ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية حرصت، في الأيام الأخيرة، على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية".كما أعلنت سوريا، تصديها لـ"أهداف
اقرأ المزيد
قصف صاروخي - أرشيفية

سوريا تتصدى لقصف إسرائيلي: العدوان مستمر

أعلنت سوريا، تصديها لـ"أهداف معادية" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فوق دمش، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في دمشق قبل إعلانها أن الدفاعات الجوية السورية قد تصدت لـ"أهداف معادية". وتابعت الوكالة عند الساعة الثانية عشرة ليلا تقريبا بالتوقيت المحلي أن "العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للأهداف وتسقط معظمها في المنطقة". وأعلن جيش الاحتلال قصف أهداف في بلدة عقربا بغوطة دمشق لمنع "فيلق القدس" الإيراني من القيام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل.
عبدالله-حمدوك (1)

بعد رفض الإعانات.. السودان: نحتاج 8 مليارات دولار مساعدات

أعلن عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد، أن السودان بحاجة إلى مساعدات خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال حمدوك، إن الخرطوم بدأت محادثات مع واشنطن، لرفع اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب. وأضاف رئيس الوزراء السوداني الجديد، سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه في السودان. والأربعاء الماضي، قال حمدوك في أول تصريح له، بعد تنصيبه رئيسا لوزراء السودان، إنه يجب أن نعيد الثقة في القطاع المصرفي المشرف على الانهيار.
مريم-مرداسي-وزيرة-الثقافة-الجزائرية (2)

استقالة وزيرة ثقافة الجزائر بعد مصرع 5 في حادث تدافع

ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، اليوم، السبت، أن مريم مرداسي، وزيرة الثقافة الجزائرية قدمت استقالتها اليوم من منصبها إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي قبلها. يأتي ذلك على خلفية مصرع خمسة من الشباب، وإصابة العشرات في حادث التدافع الذي وقع بحفلة مغني "الراب" سولكينج، الذي أقيم مساء، الخميس، الماضي باستاد "20 أغسطس" في (الجزائر) العاصمة، كان ينظمه "الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" التابع لوزارة الثقافة. وأظهرت لقطات فيديو، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مسعفين يحملون شخصاً على نقالة يُعتقد أنه أحد ضحايا التدافع.
ضحايا-تفجير-اليمن (2)

قتلى وجرحى بين قوات «الحزام الأمني» باليمن في كمين

قتل عدد من أفراد "الحزام الأمني" التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وجرح آخرون، جراء كمين لتنظيم "القاعدة" في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوب البلاد، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأفادت "روسيا اليوم" أن أفراد قوات "الحزام الأمني" الذين تعرضوا للكمين كانوا متجهين لتعزيز قوات "الانتقالي" في محافظة شبوة، ضد القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي. ودعا المجلس الانتقالي في بيان، أمس، الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار التي دعت إليها قيادة التحالف العربي وضمان سلامة القوات التابعة للتحالف بالمحافظة.
اقرأ المزيد من الأخبار
قصف صاروخي - أرشيفية

سوريا تتصدى لقصف إسرائيلي: العدوان مستمر

أعلنت سوريا، تصديها لـ"أهداف معادية" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فوق دمش، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في دمشق قبل إعلانها أن الدفاعات الجوية السورية قد تصدت لـ"أهداف معادية". وتابعت الوكالة عند الساعة الثانية عشرة ليلا تقريبا بالتوقيت المحلي أن "العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للأهداف وتسقط معظمها في المنطقة". وأعلن جيش الاحتلال قصف أهداف في بلدة عقربا بغوطة دمشق لمنع "فيلق القدس" الإيراني من القيام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل.
قوات-اجنبية-في العراق

هل تدفع أمريكا ثمن صدام إيران وإسرائيل بالعراق؟

على مدى السنوات القليلة الماضية لمست منطقة الشرق الأوسط آثار الصراع بين إسرائيل وإيران، والذي تشعب ليشمل العديد من المناطق في البلدان العربية، وبالأخص داخل سوريا والعراق، وهما البلدان اللذان توجد فيهما عناصر ومعاقل لإيران بشكل واضح. الصراع الذي تحول من المعارك الدبلوماسية وتصريحات المسؤولين في كلا الجانبين إلى خطط عسكرية موسعة في عدد من بلدان المواجهة، بات ينعكس على الأوضاع في تلك الدول العربية، خاصة وسط حالة من انعدام الأمن في بعض مناطقها، وبالأخص التي يوجد فيها الأمريكيون.
روحان

روحاني: أمريكا أول الهاربين من الشرق الأوسط

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن أمريكا تتصرف كالفأر أمام إيران، وأنها ستكون أول من يهرب من الشرق الأوسط حين تتعرض المنطقة للخطر. وأضاف روحاني خلال مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور- 373" الصاروخية للدفاع الجوي: "سنتعامل بالمنطق مقابل المنطق والقوة مقابل القوة، ومقابل القوة الأمريكية ضد إيران نحن بحاجة إلى استخدام القوة"، مؤكدًا أن إيران تتمتع بقوة دفاعية عالية. وأوضح أن الخلاف مع أمريكا خلاف استراتيجي في وجهات النظر والتفكير، وليس خلافا عسكريا أو سياسيا.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

بعد أكثر من شهر احتجاز..ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق

كشفت بيانات الشحن النهائية، فجر اليوم الأثنين، أن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" التي احتجزتها القوات البريطانية، منذ يوليو الماضي، تغادر جبل طارق وفق ما ذكرته وكالة اسوشيتد برس. وكانت حكومة جبل طارق رفضت، أمس الأحد، مذكرة أميركية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق. وقالت سلطات جبل طارق في بيان: "بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة"، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران، وفقًا للعربية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org