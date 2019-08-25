أول تعليق من نتنياهو على استهداف دمشق

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ ص

بنيامين نتنياهو

أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير، وأضاف في تدوينه على تويتر: "أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو وسنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم ومسؤولية للحفاظ على أمن إسرائيل". وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية استهدفت قوات إيرانية جنوب العاصمة السورية دمشق، مؤكدًا في البيان أنه إحبط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية"، بحسب "سبوتنيك".

وأضاف البيان: "أغارت مقاتلات جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق".وقال البيان: "إن الغارة جاءت ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية حرصت، في الأيام الأخيرة، على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية".كما أعلنت سوريا، تصديها لـ"أهداف